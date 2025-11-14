Como a Albânia saiu do isolamento para virar hit do verão europeu?

A Albânia, que por décadas foi um dos países mais isolados e misteriosos do mundo, se transformou em um dos destinos mais comentados e desejados da Europa. A nação dos Bálcãs vive um boom turístico impulsionado por suas praias paradisíacas, preços acessíveis e uma história única, que atrai a curiosidade de viajantes de todo o mundo.

Durante mais de 40 anos, sob a ditadura comunista de Enver Hoxha, a Albânia se fechou hermeticamente. O regime rompeu relações com quase todos os países, proibiu religiões e viagens ao exterior, e espalhou um número estimado entre 170 mil e 750 mil bunkers de concreto pelo território, temendo uma invasão que nunca chegou. O isolamento começou a mudar após a morte de Hoxha, em 1985, e só terminou com a queda do comunismo, em 1991.

A transição para a democracia foi um processo lento e complexo, mas que abriu as portas do país para o mundo. Nas últimas duas décadas, investimentos em infraestrutura e a promoção do turismo começaram a mudar a imagem albanesa no cenário internacional. A nação passou a ser vista não mais como um enigma da Guerra Fria, mas como um tesouro a ser descoberto no Mediterrâneo.

O que mudou para a Albânia virar destino da moda?

O principal atrativo é a sua costa, conhecida como a Riviera Albanesa. Com águas cristalinas e praias banhadas pelos mares Adriático e Jônico, a região oferece uma beleza comparável à de vizinhos famosos como Grécia e Croácia, mas com custos bem mais baixos. Cidades como Saranda, Ksamil e Himara se tornaram populares entre os europeus.

Outro fator decisivo é o custo. A Albânia continua sendo um dos destinos mais baratos do continente, o que atrai jovens e famílias que buscam uma viagem de alta qualidade sem comprometer o orçamento. A hospitalidade local e a culinária, com influências italianas, gregas e otomanas, complementam a experiência.

A riqueza histórica também surpreende. Além dos bunkers, que hoje são atrações turísticas, o país abriga sítios arqueológicos tombados pela Unesco, como as ruínas da cidade antiga de Butrint, e cidades históricas como Gjirokastër e Berat. Atualmente, o país é candidato oficial à União Europeia, com negociações de adesão iniciadas formalmente em 2022, um passo que deve consolidar sua abertura econômica e social.

Essa combinação de natureza exuberante, história fascinante e preços competitivos explica por que a Albânia deixou de ser uma nota de rodapé na história europeia para se tornar a protagonista do verão no continente.

