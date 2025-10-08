É seguro viajar para Madagascar agora? O que saber sobre a crise no país

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Madagascar, a ilha conhecida por sua biodiversidade única e paisagens deslumbrantes, vive um momento de atenção. Recentes protestos liderados por jovens contra o governo colocaram o país africano no radar internacional, levantando uma questão crucial para quem planeja uma visita: é seguro viajar para lá agora?

A resposta curta é que depende. Enquanto a capital, Antananarivo, e outros centros urbanos registram focos de agitação política, grande parte dos destinos turísticos mais procurados permanece distante dos conflitos. Viajar para o país exige, no entanto, um planejamento cuidadoso e uma atenção redobrada às recomendações de segurança.

Os lêmures estão na lista das espécies de animais sob ameaça de extinção no planeta. Por isso, quando um indivíduo nasce, é motivo de comemoração. É o que aconteceu com um filhote de lêmure-sifaka, recentemente, no zoológico Chester, em Cheshire, na Inglaterra. Reprodução/Instagram A espécie é uma das mais raras entre os primatas. Por isso, na ocasião, o perfil do zoológico nas redes sociais celebrou: "Estes lêmures estão à beira da extinção, então é uma grande vitória para a conservação". Reprodução/Instagram De acordo com o zoológico, nos últimos 30 anos, cerca de 80% dos animais da espécie morreram por causa do desmatamento. Reprodução/Instagram Desta maneira, os lêmures-sifaka foram classificados como criticamente ameaçados de extinção, em 2018, pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Reprodução/Instagram Os lêmures-sifaka são naturais da Ilha de Madagascar, onde lutam diariamente pela sobrevivência. Gerhard mauracher/Wikimedia Commons E, sim, é por isso que no filme de animação "Madagascar", o Rei Julien é um lêmure-sifaka. O desenho, produzido pela Dreamworks, é um sucesso de público, atraindo crianças e também adultos. Divulgação Outro lêmure-sifaka famoso é Jovian, protagonista na série de TV dos EUA e do Canadá chamada "Zoboomafoo", exibida entre 1999 e 2001. Divulgação Os lêmures-sifaka também são chamados de "Sifaka-de-coquerel" e são primatas da família Indriidae (caracterizados pela ligação do nariz com a gengiva, o que limita as expressões faciais). Hiroki Ogawa/Wikimedia Commons Descrita iniciamente em 1867 como uma subespécie do sifaka-de-verreaux, foi elevada à categoria de espécie em 2001. Hiroki Ogawa/Wikimedia Commons As orelhas têm ausência de pelo e são pequenas e pretas, enquanto que os olhos são amarelos. Charles J. Sharp/Wikimedia Commons O lêmure-sifaka vive em florestas secas cercadas de mangues, cerca de 300 metros acima do nível do mar, no noroeste de Madagascar. SurreyJohn/Wikimedia Commons Geralmente fitófagos (comem plantas), alimentam-se de folhas novas, cascas, flores e frutos na estação chuvosa e folhas e brotos maduros na estação seca. Moongateclimber/Wikimedia Commons A gestação de um lêmure-sifaka dura cerca de 160 dias e, aos seis meses, já são independentes, atingindo o tamanho máximo com um ano de vida. Charlescantin/Wikimedia Commons Madagascar é um país insular no Oceano Índico, que ocupa a maior ilha do continente africano, situada ao largo da costa sudeste da África. Rod Waddington/Wikimedia Commons Independente da França desde 1960, Madagascar ocupa uma área de 587 mil km² com cerca de 29 milhões de habitantes. A fauna da região é tão especial - com espécies endêmicas que só existem ali - que a ilha tem cerca de 50 parques para visitação de turistas. Imagem de Agnieszka por Pixabay Da mesma forma, Madagascar tem uma flora peculiar que também chama atenção dos visitantes. Entre os destaques, os famosos baobás que são apontados em qualquer lista das árvores mais belas do planeta. Bernard Gagnon/Wikimédia Commons A ilha é um dos lugares onde o inglês Charles Darwin fez pesquisas para desenvolver a Teoria da Evolução. Segundo esse estudo, o homem evoluiu a partir da Seleção Natural, que determina a sobrevivência dos organismos capazes de adaptação às mudanças na Natureza. Julia Margaret Cameron/Wikimedia Commons Voltar Próximo

A instabilidade política pode criar um ambiente imprevisível. Manifestações podem surgir rapidamente e, além disso, em períodos de crise, a criminalidade comum, como furtos e assaltos, tende a aumentar em áreas urbanas.

Entender o cenário é o primeiro passo para tomar uma decisão informada. A situação atual pede que o viajante pese os prós e os contras, priorizando sempre a segurança pessoal e seguindo as orientações de órgãos oficiais e de sua embaixada.

#triptomadagascar #itineraryplanning #itineraryreview #madagascar #alleedesbaobabs #morondava #andasibe #ampefy #intomadagascar ? son original - Into Madagascar @into_madagascar Are you planning to visit Madagascar this year? Here is @andra.oprea idea of trips and itinerary for 14 days : Day 1: Arrival in Antananarivo - Begin your adventure in Madagascar’s capital city, experiencing its lively atmosphere and cultural charm. Day 2-3: Andasibe - Day 4: Antsirabe - Explore the scenic town of Antsirabe, known for its traditional craft factories and colorful markets. Day 5-6: Tsiribihina River - Embark on a two-day river excursion along the tranquil Tsiribihina River. Day 7-8: Bekopaka (Tsingy de Bemaraha) - Discover the otherworldly beauty of the Tsingy de Bemaraha National Park. Day 9-10: Morondava - Witness the iconic Baobab Avenue during a spectacular sunset, capturing the majestic beauty of these ancient trees. Day 11-12: Ampefy - Visit the picturesque town of Ampefy. Day 13: Antananarivo - Return to Antananarivo and take a leisurely stroll through the city. it’s time to plan your trip to Madagascar. Tell us in comments if you’ve already planned your trip this year. #visitmadagascar

Madagascar é famosa por sua biodiversidade única, com cerca de 90% de suas espécies de plantas e animais encontradas apenas na ilha. Lêmures, camaleões e baobás são alguns dos exemplos mais conhecidos. A conservação dessas espécies é uma prioridade, com várias iniciativas em andamento para proteger os habitats naturais da ilha.

Quais áreas de Madagascar são mais seguras?

A geografia de Madagascar funciona a favor do turista. A nação é uma imensa ilha no Oceano Índico, e os principais pontos de interesse para ecoturismo estão, em sua maioria, localizados em regiões remotas e afastadas dos grandes centros urbanos onde ocorrem as manifestações.

Destinos como a ilha de Nosy Be, um polo turístico famoso por suas praias e mergulho, continuam operando normalmente. Parques nacionais como o Parque Nacional de Isalo, o Parque Nacional de Ranomafana e a famosa Avenida dos Baobás também são considerados seguros, pois a vida nessas áreas rurais segue um ritmo próprio, pouco afetado pela política da capital.

A regra geral é priorizar roteiros focados na natureza e evitar longas permanências em Antananarivo. Use a capital apenas como ponto de chegada e partida, minimizando o tempo de exposição aos riscos urbanos.

Guia prático para viajar em segurança

Se você decidiu manter seus planos de viagem para Madagascar, é fundamental adotar uma série de precauções para garantir uma experiência tranquila. A preparação começa antes mesmo do embarque e continua durante toda a sua estadia no país.

Aqui estão os passos essenciais que você deve seguir:

Monitore a situação constantemente: Antes de viajar e diariamente durante sua estadia, acompanhe o noticiário local e internacional. Consulte os alertas de viagem emitidos pelo consulado ou embaixada do seu país.

Evite manifestações a todo custo: Fique longe de qualquer protesto, comício ou grande aglomeração de pessoas. Manifestações pacíficas podem se tornar violentas sem aviso prévio.

Seja discreto: Não ostente objetos de valor como joias, câmeras caras ou grandes quantias de dinheiro. Tente se vestir de forma simples para não chamar a atenção.

Contrate guias e motoristas credenciados: Use os serviços de empresas de turismo com boa reputação. Guias locais conhecem as dinâmicas da região e sabem quais áreas evitar. Não aceite caronas ou passeios de estranhos.

Cuidado ao se locomover: Evite viajar por estradas à noite. Se estiver dirigindo, mantenha as portas trancadas e os vidros fechados, especialmente nos centros urbanos.

Tenha um seguro viagem robusto: Certifique-se de que seu seguro viagem tenha cobertura para evacuação médica e repatriação em caso de emergência ou instabilidade civil.

Comunique seu roteiro: Informe amigos ou familiares sobre seus planos de viagem e mantenha contato regular. Registre sua viagem na embaixada do seu país.

Prepare um plano de contingência: Tenha um plano alternativo para o caso de precisar mudar seu roteiro ou deixar uma área rapidamente. Guarde cópias digitais e físicas de seus documentos importantes.

O que significa a crise para o turismo local?

Depois da fama no cinema, os Lêmures de Madagascar ganharam interesse dos visitantes da ilha FreePik

O turismo é uma fonte vital de renda para muitas comunidades em Madagascar, especialmente aquelas que vivem próximas a parques nacionais e outras atrações naturais. A instabilidade política representa um desafio significativo para o setor.

Uma queda no número de visitantes afeta diretamente a economia local, desde os guias e donos de pousadas até os artesãos que vendem seus produtos. Por isso, viajar de forma consciente e segura pode também ser uma maneira de apoiar a população local que depende dessa atividade para sobreviver.

Ao escolher operadores turísticos responsáveis e se hospedar em estabelecimentos locais, o viajante contribui para a resiliência da economia em um momento delicado. A chave é equilibrar o desejo de explorar as maravilhas do país com a responsabilidade de garantir a própria segurança e não se expor a riscos desnecessários.

