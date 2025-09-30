5 passeios para fazer em Porto Alegre

A capital gaúcha oferece opções culturais, gastronômicas e de lazer. De museus com arquitetura premiada a mercados históricos pulsantes, é possível montar um roteiro completo e aproveitar a cidade mesmo com o céu cinzento. Desbravar esses espaços é uma ótima maneira de se conectar com a arte, a história e os sabores locais.

1. Fundação Iberê Camargo

Dentro do espaço, o acervo permanente dedicado ao pintor gaúcho Iberê Camargo (Foto:Fabio del Re/Divulgacao)

Um dos cartões-postais da cidade, o prédio da Fundação Iberê Camargo é um espetáculo por si só. Projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza, vencedor do prêmio Pritzker, o edifício de concreto branco na orla do Guaíba é a primeira parada ideal para um dia chuvoso. Suas rampas e janelas criam uma experiência única, transformando a visita em um passeio arquitetônico.

Dentro do espaço, o acervo permanente dedicado ao pintor gaúcho Iberê Camargo convive com exposições temporárias de arte contemporânea. O local também conta com um café que proporciona uma vista privilegiada do rio.

A programação costuma incluir atividades educativas e sessões de cinema, ampliando as possibilidades para passar algumas horas no local. A combinação de arte, arquitetura e a vista para o Guaíba faz da fundação um refúgio para os dias em que a chuva insiste em cair lá fora.

2. Mercado Público Central

Lá dentro, é possível encontrar de tudo um pouco (Foto: NELSON ALMEIDA)

Localizado no coração do Centro Histórico, o Mercado Público Central de 1869 é composto por corredores movimentados que exploraram a diversidade de aromas, cores e sabores que definem a cultura local.

Lá dentro, é possível encontrar de tudo um pouco. Bancas de frutas exóticas, carnes, peixes frescos e o tradicional charque dividem espaço com lojas de artigos religiosos, erva-mate para o chimarrão e produtos coloniais. A gastronomia é um capítulo à parte, com restaurantes clássicos e bares que são instituições da cidade.

O Mercado Público é um lugar para compras e um ponto de encontro em um centro cultural vivo.

3. Farol Santander Porto Alegre e Memorial do Rio Grande do Sul

Localizado na Praça da Alfândega, no coração do Centro Histórico, dois prédios históricos vizinhos formam um roteiro cultural imperdível. O Farol Santander Porto Alegre, instalado no antigo prédio do Banco do Comércio, e o Memorial do Rio Grande do Sul, no antigo edifício dos Correios e Telégrafos, oferecem uma imersão na arte e na história gaúcha.

O Farol Santander Porto Alegre, anteriormente conhecido como Santander Cultural, é famoso por sediar exposições de arte de nível nacional e internacional, além de contar com uma sala de cinema que exibe programações alternativas. A arquitetura marcante do edifício, com seu átrio central e vitrais coloridos, já é uma atração por si só, e a agenda de eventos garante sempre novidades.

Ao lado, o Memorial do Rio Grande do Sul aprofunda a história do estado. O acervo, composto por documentos, mapas, objetos e exposições interativas, ajuda a compreender a formação social, política e econômica gaúcha.

4. Cinemateca Capitólio

Para os amantes do cinema que buscam uma experiência além do circuito comercial, a Cinemateca Capitólio é o destino certo. O prédio histórico, inaugurado em 1928 e totalmente restaurado, preserva o charme das antigas salas de cinema de rua.

A curadoria da Capitólio é seu grande diferencial, com mostras temáticas, clássicos restaurados e produções independentes que não costumam chegar às grandes redes. É o lugar para descobrir novos diretores e revisitar obras-primas da história do cinema.

Além da sala de exibição principal, o espaço conta com uma biblioteca, uma sala de pesquisa e um café. É um programa que funciona como uma viagem no tempo, oferecendo um refúgio aconchegante e culturalmente rico.

5. Casa de Cultura Mario Quintana

Instalada no prédio do antigo e luxuoso Hotel Majestic, a Casa de Cultura Mario Quintana é um universo de possibilidades artísticas. O edifício cor-de-rosa na Rua da Praia é um labirinto cultural com teatros, salas de cinema, bibliotecas, espaços para exposições e cafés.

É possível passar um dia inteiro explorando seus corredores e andares. Você pode assistir a uma peça de teatro, ver um filme de arte nos cinemas do complexo, visitar uma galeria ou simplesmente tomar um café em um dos terraços com vista para o Guaíba. A diversidade de atrações faz do local um dos centros culturais mais completos do Brasil.

O quarto do poeta Mario Quintana, que viveu no hotel entre 1968 e 1980, foi preservado e está aberto à visitação, oferecendo um vislumbre da vida do escritor. A Casa de Cultura é a síntese da efervescência cultural de Porto Alegre, um lugar onde diferentes formas de arte se encontram e dialogam.