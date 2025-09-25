Calendário de festivais: os eventos mais curiosos do mundo em 2025

Planejar uma viagem para 2025 pode ir além dos destinos tradicionais. O mundo está repleto de celebrações que transformam cidades em palcos de experiências únicas, onde a cultura local se manifesta de formas excêntricas. Participar desses eventos é uma maneira de mergulhar em tradições que unem comunidades há anos.

De batalhas de comida que pintam ruas inteiras de vermelho a festivais de luz que iluminam o céu, existe um calendário global de eventos para todos os gostos. Conhecer essas celebrações é o primeiro passo para organizar uma viagem que ficará marcada na memória, combinando turismo com uma imersão cultural autêntica.

Holi, Índia

Conhecido como o Festival das Cores, o Holi celebra a chegada da primavera e a vitória do bem sobre o mal na mitologia hindu. Realizado em fevereiro, o evento transforma as ruas de toda a Índia em uma tela viva, onde pessoas de todas as idades se reúnem para atirar pós coloridos- antigamente feito de flores e especiarias-, chamados de "gulal" uns nos outros.

A atmosfera é de pura alegria e confraternização, quebrando barreiras sociais. É uma experiência visualmente impressionante e simbólica, que representa renovação e perdão.

La Tomatina, Espanha

Imagine uma cidade inteira envolvida na maior guerra de comida do planeta. Essa é a La Tomatina, que acontece anualmente na última quarta-feira de agosto em Buñol, uma pequena cidade perto de Valência. Toneladas de tomates maduros são despejadas nas ruas para uma batalha caótica e divertida.

Nessa “guerra”, os participantes se entregam à brincadeira, arremessando os frutos uns nos outros até que tudo e todos fiquem cobertos de vermelho. A origem da festa, na década de 1940, é incerta, mas sua popularidade a transformou em um dos festivais mais famosos do mundo.

Yi Peng Lantern Festival, Tailândia

Milhares de lanternas de papel sobem aos céus de Chiang Mai, criando um espetáculo de luz hipnotizante. O Yi Peng, celebrado em novembro durante a lua cheia, é um ritual budista para afastar a má sorte e homenagear Buda.

O festival acontece simultaneamente ao Loi Krathong, quando pequenos barcos feitos de folhas de bananeira, com velas e incenso, são soltos nos rios. A combinação dos dois eventos cria uma paisagem mágica, com luzes flutuando na água e no céu. É um momento de reflexão e beleza que atrai visitantes de todo o mundo.

Harbin International Ice and Snow Festival, China

Na cidade de Harbin, no nordeste da China, o inverno se transforma em arte. De janeiro a fevereiro, a cidade sedia o maior festival de esculturas de gelo e neve do mundo. Artistas criam réplicas de edifícios famosos, criaturas míticas e paisagens fantásticas, usando blocos de gelo retirados do rio Songhua.

À noite, as esculturas são iluminadas por luzes coloridas de LED, transformando o local em um “conto de fadas”. Além das exposições, o festival oferece atividades como esqui, natação no gelo e passeios de trenó. É uma celebração grandiosa em meio a temperaturas congelantes.

Up Helly Aa, Escócia

Para celebrar sua herança viking, a cidade de Lerwick, nas Ilhas Shetland, realiza o Up Helly Aa. O festival de fogo acontece em janeiro e marca o fim da temporada de Yule. O ponto alto é uma procissão liderada por um esquadrão de "vikings", o Guizer Jarl, que carrega tochas pelas ruas escuras.

A celebração dura a noite toda, com festas privadas em salões por toda a cidade. É um tributo poderoso à história e à resiliência da comunidade local.