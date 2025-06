Você sabia que o Brasil abriga a maior praia em extensão contínua do planeta? Com mais de 220 km de faixa de areia ininterrupta, a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, impressiona não apenas pelo tamanho, mas pelas histórias surpreendentes que carrega ao longo de sua costa.



Apesar de sua grandiosidade, esse destino ainda é pouco explorado por muitos brasileiros. Mas além de cenário para fotos e esportes, a Praia do Cassino é um verdadeiro patrimônio natural, histórico e cultural. De combates da Segunda Guerra até naufrágios à beira-mar, o local guarda fatos que surpreendem até quem vive por perto.



Veja abaixo cinco curiosidades que tornam essa praia um dos lugares mais singulares do mundo.



1. A extensão da praia ultrapassa a distância entre capitais



Com aproximadamente 220 km de extensão contínua, a Praia do Cassino liga o município de Rio Grande até o Chuí, na fronteira com o Uruguai. Para comparar: é como andar de São Paulo até Ribeirão Preto, só que pela areia, sem nenhuma interrupção de relevo, pedras ou costões. Essa característica lhe garante o título de maior praia do mundo em extensão contínua, reconhecido por diversas publicações internacionais, como o Guinness Book.



2. O nome vem de um antigo cassino da elite brasileira



A praia foi batizada por causa do Cassino Atlântico, um empreendimento luxuoso do final do século XIX que funcionava à beira-mar para entreter a elite brasileira. O local abrigava bailes, jantares, shows e era um símbolo de sofisticação da época. Mesmo após a destruição do prédio original, o nome permaneceu e batizou também o bairro à sua volta, hoje parte do município de Rio Grande.



3. Foi base de defesa na Segunda Guerra Mundial



Pouca gente sabe, mas a Praia do Cassino teve importância estratégica durante a Segunda Guerra Mundial. Sua localização no extremo sul do Brasil, próxima a portos e à saída do Atlântico Sul, motivou a instalação de postos de observação do Exército Brasileiro. O objetivo era monitorar possíveis movimentos de submarinos e embarcações estrangeiras. Alguns vestígios dessas bases ainda existem na região.



4. Abriga animais raros e restos de embarcações naufragadas



A biodiversidade da Praia do Cassino é outro destaque. Lobos-marinhos, pinguins-de-Magalhães, tartarugas marinhas e golfinhos são visitantes frequentes, principalmente durante períodos migratórios. A extensa faixa costeira também acumula histórias de naufrágios, entre eles o cargueiro Altair, que afundou em 1976 e ainda pode ser visto da areia, transformando-se em um ponto turístico curioso.



5. É palco de aventuras off-road e esportes radicais



Por ser reta, firme e praticamente deserta em longos trechos, a praia se tornou destino certo de aventureiros. Expedições de carro 4x4, bike ou até a pé percorrem centenas de quilômetros em travessias desafiadoras. O local também abriga eventos de kitesurf, windsurf, corrida de aventura e pesquisas ambientais, promovidas por universidades gaúchas que usam a área como laboratório a céu aberto.