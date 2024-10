4 destinos pelo Brasil para curtir o último feriado prolongado do ano (Nada como se desconectar da rotina maçante, explorar novos destinos e viver experiências fora do comum com os amigos ou a família. (Foto: Divulgação))

Sem dúvidas, uma das maiores paixões dos brasileiros se resume em feriados prolongados. Nada como se desconectar da rotina maçante, explorar novos destinos e viver experiências fora do comum com os amigos ou a família. Pensando nisso, separamos 4 destinos pelo Brasil para aproveitar a pausa do dia 15 de novembro, o último feriado prolongado de 2024 antes das festas de final de ano. Confira:

Cajueiro da Praia – Piauí

Um destino pouco conhecido, mas surpreendente pelas belezas naturais e praias feitas para todos os gostos, seja para descansar, velejar ou praticar esportes como o kitesurf. A Praia de Morro Branco, por exemplo, é um paraíso totalmente escondido feito para quem quer explorar o novo e está localizado a apenas 8km da Vila de Barra Grande, um dos principais pontos turísticos do município.

Koala Quarto Principal (Foto: Divulgação)

Para quem busca um destino quase sereno, mas não quer deixar de lado o conforto e experiências, o recém-inaugurado Koloa Concept Hotel é a deixa para uma estadia perfeita. Pensado estrategicamente para redefinir o conceito de luxo e exclusividade no litoral piauiense, o hotel-boutique conta com 26 suítes exclusivas, com vistas indescritíveis em ambientes cuidadosamente elaborados. Já a gastronomia é um convite para quem quer mergulhar em uma explosão de sabores através do restaurante Casa Mar.

Para embalar o ritmo de uma viagem inesquecível pelo Piauí, o hotel preparou uma programação musical especial durante as tardes e noites com artistas locais para o feriado de 15 de novembro. A programação pode ser conferida através do Instagram @koloahotel.

João Pessoa – Paraíba

A capital da Paraíba não só se destaca como um dos destinos mais bonitos do Brasil devido às suas belezas naturais, mas também por possuir uma rica herança cultural e histórica, com edifícios coloniais e igrejas que contam a história da região, além da rica gastronomia com insumos regionais que encantam diferentes paladares. João Pessoa é feito para o viajante que quer aventura, agito ou até mesmo sossego, já que tem atividades para todos os gostos.

BA’RA Hotel (Foto: Divulgação)

Localizado na orla de Cabo Branco, a mais cobiçada da cidade, o BA’RA Hotel preparou uma programação incrível para o feriado prolongado, tanto para aqueles que querem curtir as instalações do hotel ou ficar com o pé na areia. Nos dias 15 e 16 de novembro, os hóspedes poderão mergulhar na música com sets exclusivos de DJs na piscina.

Para os amantes da boa gastronomia italiana, no sábado, o restaurante IOCÁ, localizado no térreo, terá um festival de pizza napolitana artesanal para temperar ainda mais o feriado. Já para as crianças, o kids club terá horário estendido com monitores para que os pais aproveitem as instalações no hotel – como o SPA By UMI, que contará com experiências feitas para a data. A programação completa está no Instagram @barahotel.

Preá – Ceará

Vizinho da icônica Vila de Jericoacoara, Cruz é um município que guarda surpresas e encanta viajantes de todos os estilos, principalmente aqueles que gostam de esportes aquáticos. Principalmente na Praia do Preá, onde os ventos fortes sopram durante todo o ano, o destino é muito procurado por praticantes de kitesurf e, além disso, é um ótimo reduto de pescadores.

Casana Hotel (Foto: Divulgação)

Para quem busca viajar, mas mesmo assim deseja ter a exclusividade de se sentir em casa, o Casana Hotel, luxuoso hotel-boutique da região com apenas 7 bangalôs é a pedida. Os hóspedes podem desfrutar de atividades outdoor para contemplar o que a região tem de melhor, como o passeio de buggy e aula de kitesurf, e aproveitar suas instalações através da gastronomia premiada, SPA, piscina de borda infinita e serviços altamente personalizados para cada hóspede. Mais informações no Instagram @casanahotel.

São Paulo – São Paulo

Já para quem não quer sair da cidade ou está a caminho da capital paulista, São Paulo não deixa outros destinos para trás, afinal, no feriado de 15 de novembro a cidade estará movimentada com festivais, festas, exposições, jogos e programações gratuitas ao ar livre.

QOYA São Paulo (Foto: Divulgação)

Seja sozinho, em família ou entre amigos que querem aproveitar o circuito cultural da Avenida Paulista ou estar muito bem localizado para chegar em qualquer lugar da cidade, a sugestão é o Qoya Hotel São Paulo, inaugurado em 2023. O novo hotel do grupo curitibano HCC, integra o Curio Hotel Collection by Hilton e está localizado na Alameda Santos, ao lado da Casa das Rosas.

Considerada um refúgio em meio a selva de pedras, a propriedade conta com 166 quartos, dos quais 12 são suítes e 1 presidencial, unindo conforto e requinte, além de um fitness center, piscina no rooftop e SPA com tratamentos relaxantes e holísticos. Para acompanhar as novidades, o Instagram é @qoyahotelsaopaulo.

