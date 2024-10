Um parque aquático é um espaço de entretenimento projetado para oferecer uma variedade de atrações aquáticas, como piscinas, toboáguas, cascatas e áreas de recreação. Esses parques são ideais para proporcionar diversão e relaxamento para pessoas de todas as idades, sendo uma opção popular para famílias, grupos de amigos e até eventos corporativos.

O Centro de Lazer Pampulha (CeLP) é um verdadeiro refúgio de entretenimento e lazer localizado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Fundado em 2006 pela Super Lazer, o clube se destaca por sua infraestrutura completa e diversificada de diversão, além de oferecer uma experiência única para toda a família.



Que tal curtir um cascata em uma piscina até tarde da noite? Nas quintas, o complexo aquático fica aberto até às 22h Rafael Torres

O clube ocupa uma área de 35.000 m², repleta de opções para todas as idades. O local é conhecido por sua programação variada e eventos especiais. Desde shows musicais e apresentações de mágica até competições esportivas e atividades infantis, há sempre algo acontecendo para entreter os visitantes. Além disso, o clube organiza bingos, festas temáticas e campeonatos, garantindo diversão para todos os gostos.

Semana da Criança

Parque aquático infantil temático do Pirata com toboágua e baldão Rafael Torres/Divulgação

O Centro de lazer prepara uma programação especial para os baixinhos como gincanas, atividades artísticas, brincadeiras recreativas no parque aquático e nos espaços Kids e Ecológico e, o mais esperado, o Bingo nas quintas-feiras, com prêmios incríveis. De acordo com Jucilene Silva, analista de marketing do CeLP, a proposta é oferecer ainda mais opções de lazer para os usuários do clube: "todos os nossos bingos são gratuitos. A gente não cobra a cartela dos nossos usuários. Vai ter bicicleta, patinetes e celular como prêmios. Teremos, com frequência, oficinas de desenho, artesanato e pintura. As crianças que fizerem o passeio na área ecológica, vão ver alguns bonecos espalhados por lá, que são bonecos folclóricos. Ao retornar de lá, eles poderão desenhar e colorir os bichinhos que viram no local. E no Espaço Kids, as crianças vão ganhar alguma guloseima como bala, um pirulito ou um doce".

Jucilene acrescenta outras atividades que as crianças vão amar na programação da Semana da Criança, de 12 a 20 de outubro: "teremos a guerra de balão d'água e brincadeira na quadra de areia de vôlei. O clube também tem um espaço de infláveis que as crianças poderem brincar, que é gratuito. Além do salão de jogos tem os playgrounds também".

Entre as principais atrações, destacam-se:



Complexo aquático

Com 10 piscinas, parque aquático é diversão garantida para toda a família Rafael Torres/Divulgação

Com 10 piscinas, , sendo 5 aquecidas, incluindo uma com cachoeiras e um parque aquático infantil temático do Pirata com toboágua, baldão é o lugar perfeito para se refrescar e se divertir. O horário de funcionamento das piscinas é de 8 às 18h, de terça a domingo. Menos na quinta, o horário é diferenciado, de 13h às 22h

Quadras e campos

Quadras de vôlei de praia e futsal Rafael Torres/Divulgação

O clube possui quadras de vôlei de areia, poliesportiva e um campo de futebol society com amortecedor, ideal para os amantes de esportes.

Espaço ecológico

Com mais de 11. mil m² de área preservada, o espaço ecológico abriga lagos, pedalinhos e uma variedade de animais Rafael Torres/Divulgação

Com mais de 11.000 m² de área preservada, o espaço ecológico do CeLP abriga lagos, pedalinhos e uma variedade de animais, proporcionando um ambiente de tranquilidade e contato com a natureza.



Área de alimentação

Diversas opções gastronômicas estão disponíveis, incluindo restaurante, lanchonete, quiosques de churrasco, açaí, sanduíches e uma pizzaria.

Diversão para a garotada

No Espaço Kids, a diversão é garantida nos brinquedos coloridos Rafael Torres/Divulgação

No CeLP a diversão é garantida para as crianças com playgrounds de madeira, parque de infláveis, espaços kids com labirinto, brinquedão com 7m de altura, caixa de areia, espaço para pinturas e desenhos para crianças de até 11 anos. Além do salão de jogos com diversas opções gratuitas (ping-pong, totós, sinucas, air hockey, fliperama, play gol, footshow, pimbal, tacomobol, basketball, e simulador de corrida).



Visita guiada

Centro de Lazer está localizado no bairro Santa Branca, na Pampulha Rafael Torres/Divulgação

O clube é exclusivo para usuários que adquirem a adesão e pagam mensalidade, não há opção de Day Use. Para conhecer, não é preciso agendar. O visitante fazer uma visita guiada gratuita para conhecer todas as atrações do clube. Elas são realizadas nas terças, quartas e sextas, de 8h às 17h, e nas quintas, de 13h às 22h, sábado e domingo 8 as 17h.



Instagram: @clubecelp_oficial

WhatsApp e telefone fixo: (31) 3497-8820 | (31) 3441-0623 | (31) 3427-3653

Situado na Rua Monte Cassino, 600, no bairro Santa Branca, o CeLP está a poucos quarteirões da Avenida Pedro I e próximo ao Via Brasil Pampulha. O clube funciona de terça a domingo, com horários variados