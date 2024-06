Integrando territórios pelo turismo (Foto: Ubiraney Silva)

Não é novidade para quem me acompanha nesta coluna, que atuo profissionalmente em campo, com ações que promovem a estruturação de destinos e a organização administrativa de municípios por meio do desenvolvimento do turismo e visando a diversificação da economia nestes locais.

Nestas áreas, trabalhamos também a descoberta das vocações para o turismo e agora introduzimos, em dois expoentes municípios de pequeno porte na região de Carajás no estado do Pará, a pactuação de um acordo cooperativo, vislumbrando alternativas de diversificação da economia em suas praças, lançando mão da atividade turística e todos os seus desdobramentos, para alcançarem este objetivo.

Após praticamente quatro anos atuando em ações que promovem o fortalecimento comercial em Água Azul do Norte e Curionópolis, por meio da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Água Azul do Norte e ao lado da Associação Comercial e agroindustrial de Curionópolis, percebemos que era chegado o momento de buscarmos uma convergência nas ações, levando em conta o potencial de produtos e serviços que em virtude das exigências comerciais do setor minerário, podem ser alavancados.

Nas duas cidades, as Associações Comerciais se esforçam em uma franca corrida pela qualificação de sua rede de prestadores de serviços, aproveitando sua localização estratégica na próspera região de Carajás, no sudoeste do Pará.

Água Azul do Norte e Curinópolis

Água Azul do Norte, inicialmente era vinculada a Marabá e a partir de 1988, passou a ser vinculada a Parauapebas, cidade criada naquele ano e em localização estratégica na região de Carajás. Hoje, apesar de muito nova, Água Azul do Norte, emancipada a município em 1991, se situa a 66 km ao Norte-Oeste de Xinguara a maior cidade nos arredores. Um fato bastante positivo sobre o município, é que Água Azul do Norte é considerada, a maior bacia leiteira do estado do Pará.

Foto: Ubiraney Silva

Curionópolis, é um município localizado a 753 quilômetros de Belém, a capital do estado e até aqui, sua economia se consolida com os empregos gerados pela mineração. Um fato positivo é que do comercio sai outra fatia da encomia, portanto, mais geração de emprego. Atualmente, o comercio se configura prioritariamente nos gêneros alimentícios, setor de vestuários, hotelaria, combustíveis e serviços diversos.

LEIA TAMBÉM: Diversificação econômica e o turismo

Um fato bastante animador é que nos dois municípios encontramos entidades comerciais formalizadas, com estrutura administrativa competente e que atuam diuturnamente na corrida pelo amparo aos comerciantes locais, promovendo campanhas para o aquecimento das vendas em períodos festivos e buscando parcerias para a melhoria da performance comercial na região.

Territórios se estruturando

Nosso papel, foi provocar nas duas praças, a percepção para a vocação para o turismo, levando em conta a presença de alguns atributos, que convencem facilmente as representações comerciais a vislumbrarem a possibilidade de fortalecer a cadeia produtiva do setor bem como orientar ações formativas, estratégicas e que promovam a estruturação das duas praças como destinos viáveis para o fluxo turístico.

A Associação Comercial e agroindustrial de Curionópolis, não pestanejou e de pronto topou instalar a sua Câmara Empresarial de Turismo, como uma governança interna, formada por empresários dos setores de prestação de serviços do turismo tais como hotelaria, alimentos e bebidas, agências de viagens, além da representação jurídica da entidade bem como da representação do poder legislativo local.

Em praticamente dez meses de trabalho, a Câmara Empresarial de Turismo de Curionópolis, vem rotineiramente se aprimorando sobre as políticas públicas vigentes, estudando criteriosamente seu território e seu potencial para este novo segmento comercial e detectou facilmente a enorme vocação para uso turístico de seu principal distrito, Serra Pelada, que por si só carrega um legado histórico, em âmbito internacional, por meio da história do garimpo e da corrida do ouro, ocorrida principalmente entre a segunda metade da década de oitenta e a primeira metade da década de noventa, ainda no século XX.

Já Água Azul do Norte, com uma extensão territorial de mais de 7.000 km², além de figurar como a maior bacia leiteira do Pará, possuí atributos bastante significativos que viabilizam o seu uso para o turismo, mas de fato, neste momento, o grande diferencial aguazulense, é o momento vivido pela disposição da liderança comercial da cidade e do cenário administrativo que se apresenta com a adesão do município, ainda que tardiamente, ao Sistema Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, que tem provocado uma movimentação significativa dos segmentos até então adormecidos e percebemos um verdadeiro despertar para os atributos culturais existentes na cidade.

Integrando territórios

Pensando estrategicamente, recentemente provocamos um “Encontro de Integração entre as Associações Comerciais dos municípios de Curionópolis e Água Azul do Norte”, acreditando que o futuro econômico bem trabalhado, prosperará de acordo com as vocações naturais ou aquelas que possam ser desenvolvidas visando de imediato a diversificação da economia nas cidades, bem como a manutenção futura da geração de trabalho, renda e oferta ampla de ocupação de mão de obra.

Foto: Ubiraney Silva

Naturalmente que esta ação nasce, reconhecendo a importância estratégica dos municípios mineradores de pequeno porte da Região de Carajás e principalmente a necessidade de anteciparmos as discussões sobre a eficácia de estabelecermos diálogos, discussões e o entendimento sobre quais os rumos os dois municípios devem seguir.

Como este encontro significa também um encontro de pessoas, fica fácil imaginar o sem-fim de ideias e propostas que foram deflagradas a partir desta iniciativa, das acaloradas conversas, sem falar da troca importante de experiências e vivências das duas entidades no que tange o seu dia a dia administrativo.

LEIA TAMBÉM: Elegendo uma diretoria em um Projeto de Assentamento

Aparentemente uma ação pequena, um primeiro passo dado, mas que promete ter um desdobramento significativo e que certamente provocará uma ressonância comercial em toda a próspera região de Carajás.

De minha parte, fica o sentimento de missão cumprida, nesta caminhada pela valorização das práticas turísticas como mecanismo para geração de emprego, renda, lazer, diversão e prosperidade.

Os próximos passos serão dados em breve! Por hora, te convido a acompanhar tudo por aqui!

Até breve!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo