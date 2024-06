Rede Hyatt Inclusive Collection adota tendência eco-friendly ("A sustentabilidade não é apenas uma palavra da moda no Hyatt, é um aspecto fundamental de nossa identidade e ética", diz Antonio Fungairino, Head Desenvolvimento das Américas da Hyatt Inclusive Collection. (Foto: Reprodução Site Hyatt Inclusive Collection))

Com as tendências globais de turismo se voltando para viagens socialmente responsáveis, abre-se espaço para a hospitalidade eco-friendly. Conforme o relatório de 2023 da Organização Mundial do Turismo, 73% dos viajantes globais preferem ficar em hotéis que implementem práticas sustentáveis. Só em 2023 o mercado de turismo ecológico foi avaliado em US$ 330,9 milhões e deve expandir a uma taxa de 38,7% ao ano, atingindo US$ 8.703,7 milhões até 2033. Com números expressivos e resultados positivos também para o planeta, os hotéis “eco-friendly”, caracterizados pela dedicação à redução de resíduos, reutilização e reciclagem, estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. Diante deste cenário, redes grandes como a Hyatt Inclusive Collection do Hyatt Hotels Corp vem apostando em mudanças estruturais e na integração de práticas verdes em suas operações, garantindo experiências positivas para os hóspedes.

“A sustentabilidade não é apenas uma palavra da moda no Hyatt, é um aspecto fundamental de nossa identidade e ética”, diz Antonio Fungairino, Head Desenvolvimento das Américas da Hyatt Inclusive Collection. “Reconhecemos o profundo impacto que nossas operações podem ter no meio ambiente e estamos comprometidos em utilizar nossa influência para promover uma mudança positiva”, completa.



No último ano, 28 resorts da Hyatt Inclusive Collection receberam a certificação Preferred by Nature, organização que oferece serviços de certificação para apoiar sistemas de gestão sustentável e ajudar as empresas a alcançar seu compromisso de proteger e conservar a biodiversidade, o patrimônio cultural e melhorar o bem-estar das comunidades locais.

Com o esforço para acelerar as ações a favor do clima, a Hyatt Corp. criou o Word of Care, programa que visa dar vida às estratégias globais nos âmbitos Ambiental, Social e de Governança (ESG). “Definimos nossas metas, principalmente nas esferas de responsabilidade social e ambiental, considerando o que é valorizado por nossos funcionários, visitantes, clientes, acionistas, investidores e comunidades locais”, explica Antonio.

Em 2022, a rede conseguiu implementar 100% de energia renovável em hotéis da rede nos Estados Unidos e alguns na Europa. Já no Canadá, o Hyatt Place Ottawa – West agora obtém toda a energia a partir de 225 painéis solares, resultando em uma redução anual de emissões equivalente ao plantio de mais de 38.000 árvores. A unidade também promove a conservação de energia por meio de iluminação com sensor de movimento nos corredores e estações de carregamento para veículos elétricos para os hóspedes.

Focados em fortalecer as comunidades em todo o mundo, enquanto preservam recursos naturais e patrimônio cultural, o Hyatt pretende reduzir a poluição e promover resistência ao clima. “Adquirimos créditos de carbono para apoiar o manejo sustentável de florestas e ajudar as famílias que vivem nas comunidades da Amazônia brasileira. Essa aquisição evitará aproximadamente 9,6 milhões de toneladas de CO2 equivalente ao longo de 40 anos”, conta o Head Desenvolvimento das Américas da Hyatt Inclusive Collection. A rede de hotéis também apoia iniciativas do World Wildlife Fund para a preservação global dos manguezais, visando aumentar a conscientização sobre a importância desses ecossistemas na luta contra as mudanças climáticas e na proteção da biodiversidade.

Agenda 2030

Desde 2022 a rede tem atingido os objetivos estipulados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que, por meio do uso de tecnologia de ponta, o projeto promove gestão, avaliação e medição dos Planos de Sustentabilidade Corporativa, impulsionando as melhores práticas dentro da indústria.

Com base no programa, a Hyatt Corp definiu algumas metas da Agenda 2030 como a redução de alguns tipos de emissões em 53% por metro quadrado até 2030, em comparação com 2019. Além disso, a rede de hotéis pretende reduzir o desperdício alimentar em 50% por metro quadrado até 2030, em comparação com 2019. Outra meta é obter produtos-chave de forma responsável, como, por exemplo, comprar ovos de galinhas livres até ao final de 2025 e aumentar o fornecimento de mariscos de origem responsável. Somam-se a essas metas ações de diversidade e inclusão, bem estar e foco em comunidades locais.

