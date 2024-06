Belize é parada obrigatória para amantes da natureza e de história (Da floresta de Mata Atlântica ao mar do Caribe, Belize possui uma variedade de experiências únicas, prontas para aumentar a adrenalina e abraçar a beleza natural local. (Foto: Divulgação))

Vizinho do México, Belize é o destino ideal para quem quer aproveitar praias paradisíacas fugindo da badalação das ilhas do Caribe. Além de oferecer uma experiência mais exclusiva e tranquila de turismo, o país também agrada a diferentes tipos de turistas. Os viciados em adrenalina podem descer cachoeiras de rapel e praticar tirolesa através de copas cor de esmeralda. Os amantes da água podem mergulhar com snorkel e em bancos de areia fina. Os apreciadores da fauna podem ver de perto tucanos, onças e tubarões-lixa. Para os entusiastas do relaxamento, redes aguardam nas praias ou em meio ao verde.

LEIA TAMBÉM: Belize, pequeno paraíso na América Central, é o que você procura para sua próxima viagem

Da floresta de Mata Atlântica ao mar do Caribe, Belize possui uma variedade de experiências únicas, prontas para aumentar a adrenalina e abraçar a beleza natural local. É no país que se localiza a única reserva de onças-pintadas do mundo – o santuário Cockscomb Basin Wildlife, mas este não é o único mérito do destino, que possui 40% do território sob status de proteção, o maior sistema de cavernas da América Latina e a maior barreira de recifes vivos do Hemisfério Norte e a segunda maior do mundo, Patrimônio Mundial da UNESCO.

Para os que procuram experiências independente do horário, é possível realizar um passeio noturno no Zoológico de Belize, imperdível para amantes da natureza e dos animais. Talvez os animais diurnos estarão no seu momento de descanso, mas é uma oportunidade única de apreciar os bichos da noite. À medida que o sol se pôr, e lua começar a brilhar, siga pelo caminho designado sob a copa verde e os olhares de margays (gato-maracajá) e outros residentes.

Paraíso das águas

Aventuras aquáticas é o que não faltam neste destino banhado por um dos mais belos mares do mundo e repleto de cachoeiras. Para uma experiência definitiva, aproveite para conhecer os três atóis de Belize – Lighthouse, Turneffe e Glovers – que são ideais para mergulho e snorkel. Explore recifes de corais vibrantes e nade com a vida marinha, como tubarões, tartarugas, raias e centenas de espécies de peixes. Também é possível aproveitar o sol em ilhotas remotas como Calabash Caye, Half Moon Caye ou Laughingbird Caye. Não deixe de explorar o Great Blue Hole em um delicioso passeio aéreo.

LEIA TAMBÉM: Para mulheres que buscam aventura, cultura ou relaxamento: Belize!

Para quem quer vencer o calor de uma maneira mais isolada, a Maya King Waterfall está escondida no sul de Belize. Mergulhe enquanto contempla a vegetação tropical e aproveite para fazer um piquenique na localidade. No coração da Reserva Florestal Mountain Pine Ridge, você vai encontrar uma piscina natural com vista. Cercada por sons ambientes, é o local ideal para se refrescar em uma jacuzzi natural no Rio On Pools. Para os que buscam tanto adrenalina quanto relaxamento, é preciso conhecer a Big Rock Falls. Aos que desejam relaxar apreciando um belo pôr do sol, é só realizar um passeio de barco nas praias de Placencia ou Caye Caulker.

Herança Maia

Belize tem entre seus atrativos turísticos os intrigantes e misteriosos sistemas de cavernas que eram usados pelos maias para se conectar com o submundo e interagir com seus deuses. Os acessos variam de caminhadas fáceis a desafiadoras, sempre com muita aventura e mistério envolvido, mas sem se esquecer que se trata de solo sagrado. Há uma experiência de espeleologia adequada para cada tipo de viajante, para além das caminhadas, também é possível praticar tubing, canoagem e até mesmo natação no reino subterrâneo.

Tubing na caverna (Foto: Divulgação)

Na maioria das cavernas, será possível encontrar extensas formações de estalactites e estalagmites, bem como fragmentos de cerâmica. Outros têm cerâmica antiga intacta (Che Chem Ha) e restos humanos (às vezes esqueletos incólumes, como em Actun Tunichil Muknal) e outras formações naturais, como cachoeiras subterrâneas (Blue Creek, Caves Branch).

Na cultura maia, as cavernas eram uma forma de conexão com o plano espiritial. Onde era necessário ingerir substâncias alucinógenas para induzir-se a um estado alterado de consciência ao realizar rituais ou cerimônias sagradas. Tais bebidas eram preparadas com cacau fermentado, plantas, cogumelos e até pele de sapo! O ato era uma forma de preparação antes de se envolverem com seus deuses e ancestrais dentro do submundo. Uma vez dentro da caverna, carregando apenas uma tocha, as estalagmites e estalactites brilhantes lançam sombras representando imagens de deuses. Quer se tratasse de um ritual para ritos de fertilidade, chuva, água ou outra questão, os maias pediam ajuda às divindades com base em uma necessidade ou propósito.

LEIA TAMBÉM: Conheça Suíça de trem pelo “Grand Train Tour of Switzerland”

E, embora algumas cavernas sejam bem amplas, elas nunca foram espaços habitáveis para os maias. Em vez disso, eram usadas como cemitério, local sagrado ou para proteção. Os enterros encontrados em cavernas nem sempre envolvem sacrifícios. As cavernas também serviam para deixar oferendas como símbolo de agradecimento. Por isso há ainda artefatos, fragmentos e cerâmicas intactas ao visitar cavernas como Che Chem Ha ou Actun Chapat.

Explorando uma caverna:

• Sempre que você entrar em qualquer espaço sagrado, peça permissão ou faça uma oração de agradecimento aos deuses ou aos ancestrais pela proteção e orientação enquanto você viaja pela caverna;

• Não toque e nem remova nada! A retirada de itens ou artefatos impede que um arqueólogo possa conduzir pesquisas e estudar adequadamente o local. A remoção desses itens impacta a história do local e cria uma lacuna entre as pessoas e sua herança.

Os acessos variam de caminhadas fáceis a desafiadoras, sempre com muita aventura e mistério envolvido, mas sem se esquecer que se trata de solo sagrado. (Foto: Uai Turismo)

Entre os grandes destaques em matéria de caverna, quando em Belize, está a Actun Tunichil Muknal (ATM), no oeste do país. Que inclusive ganhou notoriedade nos anos 1990 graças a National Geographic. Contendo 14 esqueletos maias, ATM é apenas uma das muitas possibilidades. Confira dicas para ajudar no planejamento do roteiro:

Actun Tunichil Muknal – A ATM fica em Cayo, na Reserva Natural Tapir Mountain. A visita guiada ao local e depois através de um riacho até a gruta é bastante intensa, mas é recompensada com a visão de um grande número de artefatos, incluindo potes completos e esqueletos – evidência da sua antiga utilização ritualística.

Barton Creek – Um riacho atravessa esta caverna em Mountain Pine Ridge, também em Cayo, e deve ser visitado de canoa. Embora muitos dos restos humanos e artefatos tenham sido removidos, ainda há muitos visíveis enquanto você flutua silenciosamente entre as estalactites.

Nohoch Che’en Caves Branch – Acessado a partir de Jaguar Paw, o transporte através de parte deste sistema é feito por um tubo interno que às vezes tem que ser transportado à medida que o rio entra e sai das cavernas. Evidências da ocupação maia, como cacos de cerâmica e pegadas humanas incrustadas, podem ser contempladas ao longo do caminho.

Rio Frio Cave – Outra caverna localizada na reserva florestal Mountain Pine Ridge. De frente para o arco de cerca de 20 metros de altura em sua entrada, os visitantes podem ver toda a extensão de 800 metros da caverna e o riacho que passa por ela.

St. Herman’s Cave – Situada dentro do Parque Nacional Blue Hole, a St. Herman foi usada pelos antigos maias por volta de 300-800 d.C. Esta é talvez a caverna mais fácil de chegar, com aproximadamente 10 minutos de caminhada.

LEIA TAMBÉM: Campanha Férias de Inverno com promoções imperdíveis com a Abreu

Che Chem Há – Descoberta por um fazendeiro local, é notável por sua coleção única de obras de arte e artefatos maias. Os visitantes apreciarão a decorada entrada e a extensa variedade de grandes potes de armazenamento que revestem as paredes das câmaras. A caverna está localizada a 11 km da cidade de Benque Viejo.

Actun Chapat & Actun Halal – Estas duas cavernas perto de Benque Viejo abrigam características humanas, como plataformas elevadas e em socalcos. Podem ser vistos restos humanos, artefatos de cerâmica e madeira.

Hokeb Ha – Artefatos encontrados nessa caverna perto da vila de Blue Creek, em Toledo, mostram evidências de como ela era usada pelos maias até cerca de 800 d.C.

Tiger Cave – É uma caminhada de 1h30 desde a vila de San Miguel, também em Toledo, para chegar a esta caverna. A trilha passa por áreas de floresta tropical e por fazendas e maias e milpas.

Com tantas vivências, fica impossível não colocar Belize como parada obrigatória quando se é um amante da natureza e da história.

Para mais informações sobre Belize acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo