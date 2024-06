Pacotes para o Dia dos Namorados em até 12x sem juros (Foto: lookstudio/ Freepik)

A Decolar – empresa de viagens da América Latina – tem opções de pacotes para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, para os casais poderem presentear o parceiro ou comemorar viajando. Para aproveitar a data, a empresa está com promoção especial de pacotes com parcelamento em até 12 vezes sem juros – ou 5% de desconto no Pix, além de cupons de desconto.

“Viajar, conhecer novos lugares ou somente aproveitar um tempo longe das preocupações do cotidiano são algumas das preferências para o Dia dos Namorados”, diz Tatiana Sanches, gerente de Marketing da Decolar. “Nosso objetivo com a campanha é tornar nossos produtos acessíveis e permitir que os clientes tenham a oportunidade de planejar e curtir o momento a dois, sem comprometer o orçamento.”

Por isso, a Decolar selecionou algumas indicações de pacotes nacionais e internacionais para diversos tipos de pares, desde os mais aventureiros ou que desejam agitação, àqueles que buscam por tranquilidade, praias ou atividades culturais. Confira:

Pacotes Nacionais

Curitiba (PR) entre os dias 12 e 15 de junho, com passagem aérea (ida e volta) para embarque em São Paulo, e quatro dias de hospedagem no Hotel Golden Park Curitiba (com buffet de café da manhã), a partir de R$ 1.628 por pessoa.

Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 12 e 16 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e cinco dias de hospedagem no Royalty Rio Hotel (com buffet de café da manhã, a partir de R$ 1.638 por pessoa.

Vitória (ES) entre os dias 12 e 15 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e quatro dias de hospedagem no hotel Ibis Budget Vitória (com buffet de café da manhã), a partir de R$ 1.686 por pessoa.

Recife (PE) entre os dias 12 e 18 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e sete dias de hospedagem no hotel Rede Andrade Onda Mar Hotel (com buffet de café da manhã), a partir de R$ 1.872 por pessoa.

Fortaleza (CE) entre os dias 12 e 18 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e sete dias de hospedagem no Hotel Coimbra (com buffet de café da manhã), a partir de R$ 2.050 por pessoa.

Natal (RN) entre os dias 12 e 19 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e oito dias de hospedagem no hotel Rede Andrade Bello Mare (com buffet de café da manhã), a partir de R$ 2.581 por pessoa.

Pacotes Internacionais

Santiago (CL) entre os dias 12 e 19 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e oito dias de hospedagem no He Wang Hotel, a partir de R$ 1.801 por pessoa.

Buenos Aires (AR) entre os dias 12 e 19 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo e oito dias de hospedagem no Ker San Telmo Hotel (com buffet de café da manhã), a partir de R$ 1.976 por pessoa.

Punta Cana (DO) entre os dias 12 e 19 de junho, inclusos passagem aérea (ida e volta) com embarque em São Paulo, oito dias de hospedagem no Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana (All Inclusive), transfer (aeroporto – hotel – aeroporto), e seguro-viagem, a partir de R$ 9.430 por pessoa.

Além das opções disponíveis, o cliente pode montar o pacote de viagem do jeito que preferir. As condições são válidas para compras em todos os canais de vendas da Decolar, site, lojas, televendas e aplicativo (disponível gratuitamente via Apple Store ou Google Play). Todas as ofertas estão sujeitas a alterações de disponibilidade e valores.

