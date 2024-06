Festival Delícias do Vale do Café vai muito além do café

Festival Delícias do Vale do Café vai muito além do café (Prato do Yama Ipiabas Sushi, um dos restaurantes participante do Festival Delícias do Vale do Café (Foto: Divulgação))

Começa nesta sexta-feira, 7 de junho, a 3ª edição do Festival Delícias do Vale do Café. Até o dia 16 de junho, o evento envolve dezenas de cafés, docerias, sanduicherias, restaurantes e fazendas históricas. Além das receitas especiais servidas nos estabelecimentos participantes no período, o primeiro fim de semana (7 a 9) terá uma atração a mais: o Delícias na Praça, com artesanato e produtos típicos apresentados na Praça da Preguiça, em Piraí, nos seguintes horários: das 16h às 22h (7/6), 10h às 22h (8/6) e das 9h às 16h (9/6). No espaço, haverá exposição, degustação e venda de centenas de produtos, além de apresentações musicais gratuitas.

Em 2024, a personalidade homenageada é Eufrásia Teixeira Leite, natural de Vassouras e primeira mulher a investir na Bolsa de Valores, nos anos 1870. À frente de seu tempo, o estilo de Eufrásia foi referência para a criação de diversas receitas inéditas – em especial, as sobremesas.

Festival Delícias do Vale do Café

O festival reúne, ainda, produtores e artesãos da região, somando mais de 80 participantes de 11 municípios que compõem o Vale do Café: Valença, Vassouras, Barra do Piraí, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Rio das Flores, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Rio Claro, além dos distritos Ipiabas e Conservatória. “A cada ano, agregamos mais produtos e qualidade, movimentando diversos segmentos com a realização do festival, que tem como objetivo valorizar a gastronomia e a cultura do Vale do Café como um todo, repleta de histórias e tradições”, comemora Maria Inês Oliveros, da Tropic Produções, realizadora do evento.

Sobremesa do Tre Coni Gelateria, um dos estabelecimentos gastronômicos participante do Festival Delícias do Vale do Café (Foto: Divulgação)

No período, cada estabelecimento gastronômico servirá uma receita criada exclusivamente para o evento e os pratos terão preços fixos: entradas a R$ 39, pratos principais de R$ 68 a R$ 88, sanduíches e sobremesas a R$ 39 e petiscos a R$ 53.

LEIA TAMBÉM: Ana Castela inaugura o Parque da Música durante o Pedro Leopoldo Rodeio show nesta sexta-feira

Ao longo do evento serão divulgados Roteiros Turísticos pela região – como do Queijo, da Cachaça e do Café, que incluem atividades culturais, históricas e gastronômicas, incentivando a circulação pelas cidades, estabelecimentos e atrativos participantes do Delícias do Vale do Café. Em breve, toda a programação do evento poderá ser consultada no site.

Mais uma vez, a Setur-RJ apoia o Delícias do Vale do Café, assim como o Sebrae, Sesc, Senac com Sicomércio das cidades de Valença, Vassouras, Barra do Piraí, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Rio Claro, Prefeitura de Piraí, Comtur de Barra do Piraí, Comtur de Valença, Preservale, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Vale do Café Convention & Visitors Bureau, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Rio de Janeiro (FCVB-RJ) e Expresso Guanabara.

Confira os estabelecimentos gastronômicos e pratos participantes da 3ª edição do Festival Delícias do Vale do Café:

A Cozinha da Camilla (Vassouras)

Flor de Hera

Sablée de rapadura, biscuit de coco com arabescos em cacau, mousse de laranja, pâte de fruit de abacaxi, creme de gengibre e ganache de coco com chocolate branco caramelizado.

Apreciar Gourmet (Ipiabas)

Imperador Angus

Hambúrguer artesanal Angus de 200g, coberto com queijo especial, shiitake da região dourado na manteiga, rúcula fresca e geleia de alho servidos com batata frita com toque de ervas.

Arara Pousada (Valença)

Romeu e Julieta

Bolo de queijo parmesão com calda de goiabada e requeijão.

Armazém da Colina (Ipiabas)

Da França à Colina

Sobrecoxa de pato marinada por 48h nas ervas frescas e vinho branco sobre purê de mandioquinha.

Bistrô do Poeta (Conservatória)

Tábua Rota do Queijo

Queijos Valencianos Premiados Mundialmente. Dos produtores: Capril do Lago, Du’Vale Queijos, Latte Buonno e Vale do Vento. Para harmonizar, Geleias Valencianas e Pão de Café com Gotas de Chocolate Legran.

Bliss Hotel (Vassouras)

Carbonade França-Brasil

Prato de carne de origem francesa com molho agridoce à base de cerveja e guarnecido por mousseline de batata baroa, farofa crocante de castanhas brasileiras e vinagrete de agrião.

Braseiro (Ipiabas)

Pupunha Real

Baby beef na manteiga de ervas, assado ao ponto da casa, acompanhado de risoto de palmito pupunha fresco da região, finalizado com palmito assado na parrilla e castanha de caju torrada.

Casa do Lago Bistrô (Vassouras)

Arroz de Porco

Arroz aromático, filé mignon suíno marinado por 24h, linguiça pura artesanal, linguiça calabresa, torresminho de bacon, temperos da horta, tomate cereja da fazenda e couve crispy.

Café, Chá, Chocolate e Cia (Vassouras e Mendes)

Romeu e Julieta no Vale do Café

Bolo de café, com café da região na massa e na ganache, recheado com o doce de leite Du’Vale, eleito o melhor do mundo. Acompanhado com o Creme de Queijo Du’Vale, sorvete de queijo com goiaba e banhado com calda de goiaba da casa.

Casa Netuhria Kombucheria (Miguel Pereira)

Hera Fubá

Shimeji rosa na polenta cremosa com vagem na manteiga e alho, couve crocante temperada e granola salgada.

Casa Valenciana (Valença)

Pedacinho da Terra

Pão de fermentação lenta, carne seca selada na manteiga, cebola caramelizada, geleia de pimenta dedo-de-moça e queijo coalho. (pão – Forneria da Lulu, geleia – Geleia Valenciana, queijo coalho – Sítio Vale do Vento)

LEIA TAMBÉM: Por que somente restaurantes do Rio e São Paulo receberam estrelas Michelin no Brasil?

Casarão (Vassouras)

Barão de Vassouras

Fettuccini Alfredo finalizado com cachaça artesanal no Grana Padano e tiras de mignon.

Cesta de Trigo (Miguel Pereira)

Delícia Eufrasiana

120g de almôndega no molho italiano feito na casa finalizado com parmesão e cebolinha, acompanhado de fatia sourdough de fermentação natural.

Dona Fleury (Vassouras)

Eufraisier

Massa amanteigada com raspas de limão, brigadeiro branco com geleia de morango, ganache de pistache, cobertura de buttercream de baunilha de Madagascar com calda de limão siciliano.

Fazenda São Luiz da Boa Sorte (Vassouras)

Boa Sorte

Torta com base sablée, recheio de ganache de chocolate aromatizada com café solúvel e chantilly de creme de leite fresco, cobertura chantininho com gotas de chocolate.

Hotel Fazenda Florença (Conservatória)

Tradição Tricolor

Massa tricolor acompanhada da Bracciola (carne elaborada em 4 horas em fogão de lenha)

Hotel Fazenda Rochedo (Conservatória)

Delícia Colonial

Sanduíche no pão de leite meia cura, linguiça colonial, mostarda à l’Ancienne artesanal e cebola caramelizada com pimenta.

Le Vélo Montagne (Miguel Pereira)

Mignon Barão de Javary

Batata gratinada com creme de leite, funghi temperado com alho e alecrim, acompanhado de filé mignon de 180g.

Nossa Esquina Café e Bistrô (Conservatória)

Delícia do Mar e Terra

Rigatoni no alho e óleo, com tomate e alho confitado e camarão salteado, finalizado com parmesão, Grana Padano e manjericão.

Orbital Space Bar (Vassouras)

Croque ET

Croquetes à Carbonara de outro mundo, com cubos de bacon e creme de parmesão de produtores locais, servido com molho de Dijon.

Parada do Chocolate (Conservatória e Ipiabas)

Broa do Imperador

Cheesecake de fubá com queijo e geleia quente de goiaba.

Petite Pâtisserie (Miguel Pereira)

Hera de ouro

Entremet de morango: mousse de chocolate meio amargo, geleia de morango artesanal, ganache de chocolate, glaçagem vermelha e base sablée com ganache de morango. Finalizado com pistache e folha de ouro. Ou Entremet de café.

Quintal Bar (Vassouras)

Sanduba de Coração

Ciabatta, coração de galinha caipira marinado por 48h, queijo meia cura, rúcula da horta e aioli.

Rancho Quindins (Paty do Alferes)

Arroz Campeiro

Arroz de costela bovina cozida lentamente, finalizado com tomates da terra e ervas finas, servido com crispy de cebola e agrião. Acompanha um maravilhoso e refrescante mate da casa.

Restaurante Boemia (Conservatória)

Tilápia dos Sonhos

Tilápia assada recheada com queijo coalho com casca de farinha panko e castanhas do Pará. Arroz branco com amêndoas, crispy de couve e banana frita acompanhado de purê de pera com ervas.

Restaurante do Mandi (Ipiabas)

Sabor à la Mandi

Arroz, pirão, salada de palmito, tomate e alface, batata frita e moqueca.

Sabores do Nando (Miguel Pereira)

Sabores do Café

Nhoque frito ao molho de café com medalhões de mignon.

Sabores do Nando (Paty do Alferes)

Festa de Sabores

Risoto de tomate seco e rúcula com pesto de manjericão e linguado grelhado.

Summer Garden (Miguel Pereira)

Camarões com Jabuticabas do Summer

Camarões flambados na Magnífica envelhecida, ao molho de jabuticaba e gergelim, com penne na manteiga de curry e crocantes de castanhas de caju.

LEIA TAMBÉM: Festival da Pizza de Curitiba terá aulas sobre fermentação natural, vinhos, antepastos, queijos e até cheesecake

Taty Capato Boleria & Café (Ipiabas)

Doce Romance de Teixeira Leite

Dois waffles recheados com fatias de banana caramelizada, doce de leite e camada de chantilly cremoso. Acompanha cappuccino com Nutella.

Terra dos Chocolates (Miguel Pereira)

Segredo da Riqueza

Barra de chocolate 45% cacau ao leite de coco, recheada com mousse de chocolate com maçã e mix de pistache, castanha, passas e damasco.

Tre Coni Gelateria (Vassouras)

Cafenolli Eufrásia

Canolli crocante de casquinha de sorvete infundida sabor café, recheio de gelato de pistache, coberta com merengue italiano com toque de café e farelos de pistache crocante.

Uaná Etê Jardim Ecológico (Paulo de Frontin)

Eufrásia no Vale das Murupis

Sorvete artesanal de pimenta rosa, colhida nos jardins do Uaná Etê, com pralinê de amêndoas defumadas e um leve perfume de hortelã orgânico.

Vale Beer (Miguel Pereira)

Costelinha Suína Casa da Hera

Costelinha suína ao molho de café acompanhada de banana-da-terra na manteiga de garrafa e arroz branco.

Vale do Café Pousada (Ipiabas)

Café do Machado

Uma experiência imersiva na história do Vale do Café e na literatura de Machado de Assis, com visitação guiada seguida de um café da tarde cultural com os itens preferidos dos personagens da época, servido na casa colonial do Século XIX.

Vicenzzo (Conservatória)

Vicenzzo Costilla

Churros de costela assada ao catupiry e vinagrete acompanhado de farofa e churritos ao doce de leite.

Yama Ipiabas Sushi (Ipiabas)

Joia do Mar

Degustação de sashimis com molho do chef e uma joia em forma de makimono ao centro.

Zappa Bar e Restaurante (Ipiabas)

Nhoque da Serra

Nhoque de batata saborizado com espinafre ao alho e óleo, acompanha carne assada e molho ao sugo opcional.

Zoza Bistrô (Paty do Alferes)

Histórias de Eufrásia

Camarão cremoso, shiitakes ao molho de café com balsâmico sobre mousseline de baroa finalizado com crispy de cebola.

Onde ficar:

Hotel Fazenda Florença (Conservatória)

Pousada Vale do Café (Ipiabas)

Pousada Pôr do Sol (Ipiabas)

Hotel Fazenda Rochedo (Conservatória)

Hotel Amora (Conservatória)

Pousada Arara (Valença)

Uaná Etê Jardim Ecológico (Paulo de Frontin)

Hotel Bliss (Vassouras)

Produtores participantes do Delícias na Praça:

Alambique Vieira e Castro

Arte Beer

Ateliê do Mel

Bartho Beer

Cachaça União Carvalheira

Cachaça Werneck

Cachaçaria Karam

Café Caramello

Cafés Grão Louzada

Chácara Modelo

Cogumelos Santa Felicidade

Cogumelos Shitake

Delícias da Baiana

Du’Vale Queijos

Fazenda Alliança

Fazenda do Alemão

Geleia Valenciana

Kafé Vassourense

Kika Temperos

Laticínio da Roça

Latte Buono

Moreninho Gourmet

Pretinho Licores e Sabores

Queijaria Pontelino

Rei do Coco

Cervejaria Rio Preto

Serra da Concórdia Apicultura

Serras Verdes

Sítio Vale do Vento

Produtores associados ao Instituto Amigos do Tinguá:

Cervejaria Ferdinander

Estação 4×4

Sítio Legado

Artesãos participantes do Delícias na Praça:

Rustic – By LineCastry

Ecobags Brasil

Evandro Marcenaria Artesanal

Feiras e Eventos do Vale do Café

Angel Mendes Ateliê

Café e Arte

Denise Braune Cerâmicas Contemporâneas

Violeta Velas Artesanais

Biju Arts

Condomínio das Artes

Amigos do Tinguá – IAT:

. Sítio Amazoel

. Marcia Azevedo

. Marcia Gomes Moreira Kussama

. Instituto Amigos do Tinguá – IAT (artefatos em bambu)

Programação musical:

Dia 07/06 (sexta): 18h – Serginho Brothers 20h – Alex Cohen

Dia 08/06 (sábado): 12h – Banda da Prefeitura de Piraí 14h – JotaErre Instrumental 18h – Adriano Pinheiro 20h – Dona Veja

Dia 09/06 (domingo): 13h – Márcio Fininho



Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo