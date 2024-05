ViagensPromo lança uma nova forma de viajar, conheça o VPair (Lançamento do VPair, visita ao hangar da Sideral Linhas Aéreas. (Foto: Uai Turismo))

Na última quarta-feira (29), a ViagensPromo deu mais um passo para a inovação na forma de viajar. A operadora, que é uma das maiores do país (com atuação exclusiva B2B), lançou o VPair, um programa inédito no mercado do turismo, que tem o objetivo de democratizar o acesso das agências de viagens aos produtos aéreos. As agências de viagem parceiras da ViagensPromo podem passar a vender passagens aéreas em voos fretados a preços competitivos, combinadas ou não com demais serviços de viagens – como hospedagens, passeios, seguro viagem e locação de carros no destino da viagem.

O produto foi criado pensando em facilitar a atuação dos agentes de viagem, uma vez que terão a possibilidade de flexibilizar a viagem do turista, que antes só podia comprar o pacote fechado dentro das datas oferecidas pela empresa. Com a ampliação do número de voos e a chance de vender passagens avulsas, a operadora passa a atender uma demanda do mercado em que os viajantes podem se sentir mais livres ao realizar suas viagens.

LEIA TAMBÉM: O impacto da segurança no crescimento do turismo

O VPair fará uso do inventário da Sideral Linhas Aéreas, que conta com 22 aviões da marca Boeing, sendo 4 dedicados ao programa. As aeronaves são da família 737 e apresentam variações de acordo com o modelo (737-300, 737-400, 737-500, 737-700 e 737-800).

A Sideral Linhas Aéreas, integrante do Grupo Expresso Adorno, é uma companhia aéra brasileira que nasceu com o foco no transporte de carga, mas em 2018 foi homologada pela ANAC para o transporte de passageiros e, desde então, tem atuado como companhia aérea exclusiva para fretamentos privados, contratados por empresas (B2B), times de futebol e turnês de bandas nacionais e internacionais.

A empresa foi escolhida pela ViagensPromo para a parceria por se comprometer com a segurança de voo, colocando em primeiro lugar a obrigação de cumprir todos os requisitos de segurança para que o voo aconteça, atendendo as necessidades dos viajantes, dos agentes e da tripulação. A segurança não é o único pilar da empresa, que também garante um atendimento diferenciado para os viajantes, contando uma equipe aérea muito capacitada, com pilotos tendo até o triplo de horas de voo que o recomendado.

Para celebrar o lançamento, o VPair levou 100 agentes de viagem para conhecerem o hangar da Sideral Linhas Aéreas, em Curitiba, onde foram apresentadas as naves que realizarão esses novos voos. A ação permitiu que os agentes vivenciassem o produto antes de efetivarem a venda ao público final. Além disso, os participantes também foram levados à sede da Sideral, visando esclarecer dúvidas e aprender mais sobre a companhia aérea, para que possam se sentir mais seguros ao apresentar o novo programa aos viajantes.

Sócios-diretores da ViagensPromo, Renato Kildo e Renato Alves, respectivamente (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Conheça Los Angeles através da parceria das aéreas Delta e LATAM

Ao todo, já estão à venda mais de 6.000 assentos em voos charters para agências de viagens parceiras, com embarques diários em Belo Horizonte (MG) e, em datas específicas, via São Paulo (SP) para destinos do Nordeste, como Maceió, Salvador, Porto Seguro, Recife e UNA (cidade do litoral sul baiano), durante o Verão 2024 / 2025, sendo:

Voos VPair com operação Sideral

• BH (CNF) rumo a Porto Seguro, saídas diárias ao longo do mês de janeiro de 2025

• BH rumo a Recife, com duas saídas ao longo de janeiro de 2025

• BH rumo a Salvador, com duas saídas ao longo de janeiro de 2025

• SP (GRU) rumo a UNA (BA), com seis saídas, de dezembro ao Carnaval 2025

• SP (GRU) rumo a Maceió, com uma saída no Réveillon 2024.

Já são mais de 30 decolagens, em voos diretos e sem conexão, facilitando ainda mais a vida do viajante. Os bilhetes aéreos avulsos já estão disponíveis para comercialização através das agências em um sistema de mercado de gestão de frotas e assentos, chamado Book2b. O sistema foi pensado para apresentar uma eficiência operacional para os agentes de viagem, facilitando a compra. Os pacotes de viagens, também voando Sideral, estão no sistema da ViagensPromo.

“A alta dos preços, a dificuldade de crédito e a pouca disponibilidade de assentos em voos estão entre os principais gargalos do mercado. Nesse sentido, o produto VPair é uma alternativa viável às agências de viagens e posiciona a ViagensPromo como intermediadora e negociadora de tarifas em fretamentos, tornando esse produto factível às agências e com tarifas até 30% mais competitivas ao cliente final. Essa modalidade de fretamento do VPair incrementa a malha aérea no Brasil e privilegia o agente de viagem, que passa a contar com um produto competitivo paravender com exclusividade, gerando oportunidades ao setor hoteleiro e economias dos destinos, com mais turistas”, diz Renato Kido, diretor e sócio da operadora de viagens.

Outra vantagem do produto VPair é que os pacotes com saídas diárias de BH, voando Sideral que incluírem hospedagem e demais serviços, já contarão com despacho gratuito de uma bagagem de 20kg e, ainda, traslado gratuito de cerca de 10 cidades do interior de Minas Gerais até o Aeroporto de Confins (ida e volta), ampliando a conectividade e fomentando mais negócios também pelo interior do Estado.

Aéreo regular x voo fretado

O voo fretado apresenta alguns benefícios em relação ao voo regular, uma vez que não sofre com a flutuação tarifária constante, dependente de variáveis de demanda, câmbio e preço do combustível de aviação, por exemplo, por isso não apresentam grandes oscilações de preço ao passageiro final. Isso ocorre porque as tarifas são fixadas no ato da assinatura de contrato de um charter. Nos voos charters, a precificação dos bilhetes será a mesma tanto para o primeiro passageiro como para o último. Os voos fretados também representam boa vantagem competitiva às agências de viagens, que passam a encontrar ainda mais opções de produtos em seu portfólio de vendas.

LEIA TAMBÉM: Turismo: todas as oportunidades são aproveitadas para fomentar um destino?

VP Premium

Outro serviço inédito lançado no Brasil em 2023 pela ViagensPromo, foi o VP Premium. O produto proporciona uma forma exclusiva de viajar, onde os viajantes podem vivenciar o luxo e o conforto de uma classe executiva em voos domésticos. A experiência acontece a bordo de um Boeing 737-500 de apenas 52 lugares disponíveis. Para efeito comparativo, esse modelo de avião normalmente acomoda até 140 passageiros na configuração comercial padrão, a mesma encontrada em voos regulares.

VP Premium (Foto: Uai Turismo)

Como em uma boa viagem de executiva, o serviço de bordo também é premium. com uma série de amenidades em pleno ar, como a oferta de bebidas alcoólicas e não alcoólicas ilimitadas e até mesmo experiências gastronômicas, que poderão ser uma extensão da culinária encontrada no resort de destino do voo. O menu apresentará variações de acordo com o horário do voo, sempre acompanhando a próxima refeição vigente, seja ela o café da manhã, almoço, café da tarde ou jantar.

Interessados em desfrutar da experiência de voo com o VP Premium da ViagensPromo deverão entrar em contato com o seu agente de viagem e solicitar pelo produto. O VP Premium é um produto exclusivo ViagensPromo e não será comercializado por nenhuma outra operadora de viagens do mercado.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo