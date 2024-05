Gestão de Projetos: o papel da liderança na formação de equipes de alta performance (Projetos são executados por pessoas e para pessoas (Foto: Freepik))

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK e que, em sua 7ª edição, continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos. Ele oferece diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

No post de hoje, vamos falar sobre o domínio de desempenho da equipe

No gerenciamento de projetos, a liderança da equipe é crucial para o sucesso. Ela influencia, motiva, escuta, capacita e apoia os membros da equipe. A liderança é essencial tanto para o bem-estar das pessoas envolvidas quanto para o resultado final do projeto.

Um líder eficaz pode inspirar a equipe a alcançar metas ambiciosas, resolver conflitos e garantir a entrega de uma experiência excepcional aos clientes.

Existem abordagens de gerenciamento e liderança centralizadas e distribuídas. No gerenciamento centralizado, a responsabilidade do resultado do projeto é geralmente atribuída a um indivíduo, como o gerente de projeto ou papel semelhante.

LEIA TAMBÉM OS OUTROS POSTS DESSA SÉRIE: Uma abordagem estruturada na Gestão de Projetos Turísticos: trilhando as melhores práticas

Gestão de projetos eleva a percepção de valor no setor do turismo

Gestão de Projetos e Produtos: impulsionando a experiência do turista e a rentabilidade dos negócios

Por outro lado, no gerenciamento distribuído, as atividades do projeto são compartilhadas entre uma equipe de gerenciamento de projetos. A equipe de projeto pode se auto-organizar para concluir a demanda solicitada. Neste tipo de gerenciamento, em vez de ter um gerente de projeto designado, alguém da equipe do projeto pode servir como facilitador para permitir a comunicação, a colaboração e o engajamento.

A liderança servidora no gerenciamento de projetos de turismo pode transformar a dinâmica da equipe e melhorar significativamente a qualidade do serviço oferecido aos clientes. Ao priorizar a equipe e promover um ambiente de trabalho colaborativo e de apoio, os líderes não apenas alcançam os objetivos do projeto, mas também inspiram uma cultura de excelência e inovação contínua.

Os comportamentos de liderança servidora incluem, mas não se limitam à:

Remoção de obstáculos: resolução de problemas e remoção de obstáculos durante o trabalho da equipe do projeto, promovendo maior geração de valor ao negócio com mais rapidez.

Escudo de desvios: proteção da equipe do projeto contra desvios internos e externos que tiram a equipe do projeto do foco. A fragmentação do tempo reduz a produtividade.

Incentivo e desenvolvimento. O líder-servidor também fornece ferramentas e incentivos para manter a equipe do projeto satisfeita e produtiva, além de celebrar as conquistas individuais e coletivas.

Equipes de alto desempenho

Diante deste contexto, um dos objetivos da liderança eficaz é ter uma equipe de alto desempenho, essencial para projetos de turismo. Ao definir expectativas claras, os líderes promovem um ambiente de comunicação aberta, reconhecem e recompensam esforços, fornecendo suporte contínuo para que a equipe não só atinja, mas também supere os objetivos estabelecidos.

Como exemplo de projetos do setor do turismo, podemos citar a Disney, amplamente reconhecida por sua capacidade de realizar projetos complexos e de grande escala com excelência.

Quando você pensa em Disney, o que vem à sua mente? Muito provavelmente são memórias associadas ao encantamento, magia, inovação, perfeição e atendimento de qualidade ao cliente.

LEIA TAMBÉM OUTROS POSTS DESSA SÉRIE: Gestão de projetos: áreas de foco

Gestão de Projetos: estratégias para engajar as partes interessadas em projetos turísticos

Vários projetos da Disney ilustram como a liderança eficaz e as equipes de alta performance são fundamentais para o sucesso dos parques temáticos, lançamentos de filmes e franquias, desenvolvimento de tecnologias e experiências interativas. Para que todos caminhem juntos rumo à excelência é fundamental uma comunicação clara, colaboração interdisciplinar, inovação e treinamento contínuos, engajamento e reconhecimento regular. Isso cria equipes altamente motivadas e eficazes, resultando em uma experiência mágica e consistente para os visitantes.

Como ações, podemos citar a escuta ativa e o aprendizado por meio dos feedbacks dos clientes, proporcionando aprendizado para entender o que precisa ser melhorado. Ir além do esperado é crucial para encantar e fidelizar clientes, além de ressignificar experiências ruins, encontrando alternativas para reverter situações que o impactaram negativamente.

Uma liderança com foco na alta performance precisa ser o suporte ideal para o time, não apenas liderando pelo exemplo, mas sendo uma verdadeira inspiração para o sucesso. É um desafio conseguir esse nível de excelência, mas, acreditem: é uma necessidade.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo