Carros antigos que participaram de desfile no GP Brasil serão exibidos no 9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos

Carros antigos que participaram do desfile Drivers’ Parade, do Grande Prêmio Brasil 2023 de Fórmula 1 (novembro), serão exibidos no 9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA), que acontece na semana do feriado de Corpus Christi (30 de maio a 2 de junho) em Águas de Lindoia (SP).

O Drivers’ Parade acontece no autódromo de Interlagos (SP) antes da largada e os proprietários percorrem o circuito levando de carona cada um dos 20 pilotos que participam da corrida.

O piloto holandês Max Verstappen (equipe Red Bull), campeão da prova e da temporada, desfilou em um Ford Model A 1931 180-A conduzido pelo colecionador e empresário João Siciliano. “Um dos carros mais lentos levou o piloto mais rápido da prova”, diverte-se Joãozinho, proprietário da JS Autos Antigos e da Siciliano Company, do ramo de segmento de carros antigos no Brasil e EUA.

O Mercedes-Benz 1961 190SL, que levou o piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes), também foi destaque, mas o desfile reuniu vários carros icônicos, como os modelos Ferrari 308 1976 e Ferrari 348 1992 que levaram, respectivamente, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da escuderia Ferrari. Este e outros modelos estarão em exibição no EBAA durante os quatro dias do encontro, disse João.

9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos

A nona edição do EBAA terá a tradicional premiação dos modelos que mais se destacarem no evento. “Teremos a tão esperada batalha dos construtores, além da premiação do brilho perfeito, leilões, sem contar a presença de lendas do automobilismo nacional, shows e apresentações variadas, além da maior feira de peças, antiguidades e artigos para restauração da América Latina”, diz Junior Abonante, um dos organizadores do evento.

Também faz parte da programação da 9ª edição do EBAA, a realização em parceria com a Circuito de Leilões e o 4º Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindóia.

Inscrições

Para exposição de veículos, veículos à venda ou para quem quer participar da programação social sem veículo, as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site. Só poderão ser inscritos os veículos que tenham 30 anos ou mais. Vale ressaltar que os veículos fabricados entre os anos 1980 e 1994 só poderão ser inscritos se forem originais.

Já o público poderá circular gratuitamente, sem inscrição ou cadastro prévio em um espaço de quase 70 mil m² (tamanho equivalente ao de um estádio de futebol) que reúne praça de alimentação completa com mais de 1.500 m², 450 estandes com peças para restauração, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos antigos e antiguidades em geral, entre outras atrações.

