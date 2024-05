4 dicas do NANNAI sobre o que fazer no último feriado prolongado do ano em Pernambuco

4 dicas do NANNAI sobre o que fazer no último feriado prolongado do ano em Pernambuco (NANNAI Muro Alto (Foto: Divulgação))

A última folga prolongada de 2024 está chegando, e quem ainda não se programou, ainda tem tempo de desfrutar do feriado em Fernando de Noronha, ou em Muro Alto, ceps conhecidos por terem, respectivamente, a melhor praia do mundo, e o melhor hotel de praia do Brasil, este também reconhecido recentemente pelo público como um entre os melhores hotéis de bem-estar do mundo. O NANNAI, grupo hoteleiro especialista em proporcionar o melhor da cultura local somada ao que há de melhor na experiência da hotelaria internacional para seus hóspedes, elenca outros 4 motivos que fazem de seus hotéis os destinos perfeitos para praticar o slow living nesse feriado.

Menu Degustação às cegas para o jantar dia 31 de maio no TiaTê Noronha

TiaTê Noronha (Foto: Divulgação)

A equipe gastronômica do TiaTê, restaurante que é a mais moderna tradição do NANNAI, terá um menu degustação em 7 tempos no jantar de 31 de maio. A experiência é no estilo confience, prática que nasceu com a “nouvelle cousine” dos anos 70, ou seja, o hóspede ou visitante deixarão a critério do chef a escolha dos pratos. O valor é R$ 450 por pessoa, bebidas à parte. As reservas podem ser feitas no WhatsApp 81-98690-0903.

Almoço com vista para a Baía do Sueste em Noronha

Parrilada Sintonnia TiaTê Noronha (Foto: Divulgação)

Também no restaurante TiaTê, o encontro no almoço do dia 1 de junho será com vista para a Baía do Sueste. Ao som de MPB ao vivo, a Parrilla é a escolha gastronômica que oferece aos participantes a oportunidade de explorar os sabores tradicionais sul-americanos. Uma carta com drinks autorais completa a experiência de uma atmosfera vibrante, sem perder a essência contemplativa do NANNAI. O valor por pessoa é R$ 275,00 e as bebidas não estão incluídas.

Aprender a fazer drinks em Muro Alto

Mesa com Bartender NANNAI Muro Alto (Foto: Divulgação)

A mixologista Karine Xavier recebe os hóspedes, com hora marcada, para uma verdadeira experiência prática. O Mesa do Bartender, é um verdadeiro passeio pela coquetelaria clássica, com a oportunidade de aprender as receitas enquanto degusta os drinks Valor: R$ 500,00 para duas pessoas. (é possível montar grupo com até 10 pessoas, pagando 50% do valor para cada pessoa adicional).

A experiência relaxante de Provence no Nordeste brasileiro

NANNAI Spa by L’Occitane Muro Alto (Foto: Divulgação)

Um Day Spa com a sua melhor companhia, começando com um relaxante banho de imersão e esfoliação corporal, seguido de Massagem Aromacologia, e finalizada com massagem facial de acordo com a necessidade individual de cada um. Tudo isso é possível no NANNAI Spa by L’Occitane, marca que foi escolhida a melhor em hotéis em 2024 pelos viajantes. O tratamento, com 3h de duração, tem o valor de R$ 2.160,00 para o casal.

As diárias para o período, partem de R$ 3.217,50 o casal em Muro Alto, e R$ 4.840,00 o casal em Noronha*. Para reservas, acesse o site.

*pesquisa realizada no site em 20 de maio de 2024, podendo sofrer alterações.

