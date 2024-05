Cirque Amar apresenta Disney Magic Show neste fim de semana (Foto: Divulgação/ Enzo Ribeiro)

Neste fim de semana, de 24 a 26 de maio, o Cirque Amar apresenta uma programação pra lá de especial para toda a família. É o Disney Magic Show, numa parceria inédita com o Circo.

Um fabuloso encontro da família Madrigal, Moana, Toy Story, Rei Leão, Frozen 2, a Bela e a Fera e a Turma do Mickey, além de todo espetáculo que contempla o Cirque Amar. Está imperdível a programação desse fim de semana e ainda com preços especiais. Crianças até 12 anos pagam R$ 12.

Únicas apresentações. Não perca!

Sobre o Cirque Amar

Com um mês em BH a sua direção comemora os números que os espetáculos têm alcançado na cidade. ”Desde a estreia, as sessões têm ficado bem cheias, e notamos que o boca a boca tem sido um grande impulsionador. O público está gostando e passando para frente, o que é muito legal e nos motiva a fazer cada espetáculo melhor”, comenta Nickolas Stevanovich.

O Circo desembarcou em BH com 42 carretas, pela 1ª vez, diretamente da França, sendo um dos maiores espetáculos circenses do mundo e uma experiência imperdível. Trazendo consigo toda a tradição e magia de seis gerações da Família Stevanovich, uma das mais proeminentes no mundo circense, o evento promete entregar atrações incríveis ao público mineiro. Originário da França, este circo renomado teve uma passagem pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A estreia foi no dia 5 de abril, e o circo está localizado na Via Expressa, próximo à Arena MRV. Os espetáculos acontecem regularmente de segunda a sexta-feira, sempre às 20:30h, e nos finais de semana e feriados em três horários: 16h, 18h e 20:30h.

Foto: Alex Woloch/ Cirque Amar

Os ingressos, com preços variando a partir de R$35,00 podem ser adquiridos sem taxa de conveniência nas bilheterias físicas do circo, abertas diariamente das 10h às 21h, ou através do site. Com capacidade para 2.500 pessoas por sessão em diferentes setores e totalmente climatizado com ar-condicionado, o espaço oferece conforto máximo ao público.

A estrutura do Cirque Amar impressiona pela sua grandeza, sendo composta por mais de 800 toneladas de equipamentos distribuídos nas 42 carretas. A área ocupada pelo circo, totalizando 20 mil metros quadrados (15 mil metros quadrados de área do evento mais 5 mil metros quadrados destinados ao estacionamento), foi cuidadosamente selecionada na Via Expressa, proporcionando acesso fácil para o público tanto de BH como de cidades vizinhas.

Além da grandiosidade física, o Cirque Amar destaca-se pela qualidade de suas apresentações. Com tecnologia avançada de estrutura temporária, iluminação e som de alta qualidade, o circo oferece uma experiência imersiva que emociona, impressiona e alegra todas as idades. São números exclusivos apresentados por artistas de diversas partes do mundo, como Mongólia, França, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Chile, Uruguai e Brasil, com 39 artistas em cena e mais de 100 funcionários que fazem acontecer a grandiosidade do espetáculo. Além disso, o circo vai gerar mais de 50 empregos locais.

O espetáculo, com duração de duas horas, apresenta uma variedade de atrações, desde números tradicionais de circo como trapézios, mágicos, equilibristas e palhaços, até apresentações mais enérgicas e surpreendentes, todas realizadas de forma moderna e com tecnologias de última geração. Destaque para o Globo da Morte, o show de freestyle e o motocross, em que as motos voam por cima da plateia em um espetáculo radical e inovador.

A trilha sonora do evento é comandada pela Banda Amar, que proporciona, ao vivo, uma experiência completa e envolvente para o público. Com mais de 180 mil espectadores na última temporada e uma forte presença nas redes sociais, o Cirque Amar promete ser um sucesso garantido em Belo Horizonte e região.

Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência única, onde a tradição se une à modernidade para criar momentos inesquecíveis de magia e diversão para toda a família.

