Zezé Di Camargo: “Navegando com Amigos” é o primeiro navio temático do artista (Zezé Di Camargo (Foto: Divulgação/ Lana Pinho))

Com sucessos que ultrapassam gerações e dono de uma das vozes mais marcantes do Brasil, Zezé Di Camargo anuncia a primeira edição do seu navio solo, “Navegando com Amigos”. Em parceria com a PromoAção – empresa de cruzeiros temáticos, a inesquecível viagem já tem data para acontecer: 16 a 19 de novembro.

Levando seu projeto solo para o mar, no repertório músicas como “Banalizaram”, “Pedras” e “Vou Ter Que Tomar Uma” não ficarão de fora. Além disso, Zezé reunirá grandes nomes da música brasileira que farão parte de um line-up de peso. As atrações serão anunciadas em breve. Mas já é possível saber que muitos sucessos serão cantados em alto e bom som no meio do oceano, gerando momentos inesquecíveis para os navegantes.

Ponto de partida do “Navegando com Amigos”

O Cruzeiro terá como ponto de partida o Porto de Santos e acontecerá a bordo do luxuoso transatlântico, o MSC Seaview, que possui avançada tecnologia e moderna decoração. À bordo, os passageiros poderão desfrutar de programações como shows musicais e espetáculos de Stand Up, além de contar com a infraestrutura de diversas áreas de lazer como piscinas, 19 bares e lounges, teatro de alta tecnologia, discoteca, cassino, pista de boliche e muito mais. As acomodações oferecem segurança e conforto, como camas de solteiro e casal, armário, minibar, ar-condicionado e banheiro privativo.

Prometendo muito saudosismo e emoção, o anfitrião também reviverá hits como “É o Amor”, “Pra Não Pensar em Você”, “Será que foi Saudade”, “Sonho de Amor” e muito mais.

Venha viver a oportunidade de curtir grandes shows em alto mar, em quatro dias de festa e 96 horas de diversão na companhia do sertanejo e seus convidados.

As vendas das cabines já estão disponíveis no site da PromoAção. Garanta já o seu lugar!

