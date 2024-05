O Coração de Minas Gerais no Festival Internacional de Turismo de Ouro Preto (Casario de Mariana no Circuito do Ouro (Foto: blogeduardoemônica))

No período de 05 a 07 de junho, Ouro Preto em Minas Gerais, será palco de mais uma edição do FESTUR, o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto. Desde a sua primeira edição em 2019, o festival já alcançou números bem significativos. Neste período o evento envolveu 11 regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro com os principais atrativos e experiências disponíveis e mais representações de 14 países, que atraíram uma média aproximada de 10 mil visitantes.

Se pensarmos no fomento da atividade turística, o FESTUR se consolida como um evento importante por vários motivos. O primeiro e mais significativo é que o Festival Internacional de Turismo e Cultura acontece em Ouro Preto, um destino âncora do turismo no estado de Minas Gerais. Além disso, o FESTUR cumpre também a sua função de gerar conexão entre pessoas e o mercado, induz a qualidade na prestação de serviços da cadeia produtiva e incentiva destinos a se organizarem cada vez mais.

O Festival de Turismo e Cultura figura também como um ambiente adequado para a geração de negócios e para a promoção da integração entre o terceiro setor, o poder público e a iniciativa privada, um tripé fundamental para o aquecimento da economia no viés da promoção turística.

Além dos estandes promocionais de municípios, regiões turísticas, prestadores de serviços e destinos já consolidados, o FESTUR ainda oferecerá atrações culturais variadas, experiências gastronômicas com algumas edições da Cozinha Show, rodadas de negócios, capacitações e claro, o evento será muito bem abastecido com inovação e tecnologia, que não podem faltar.

Em Ouro Preto, o palco para a realização do evento é o Centro de Artes e Convenções da UFOP e lá, todas as atividades técnicas e as inúmeras atividades culturais serão gratuitas. O que se espera, é uma mostra do melhor que o turismo em Minas Gerais tem a oferecer.

Circuito do Ouro

Ouro Preto no Circuito do Ouro (Foto: blogeduardoemônica)

Como sou bairrista e morador da Região, chamo atenção e convido vocês para visitarem o estande do Circuito Turístico do Ouro, a região turística onde Ouro Preto está inserida e que é gerida pela Instância de Governança Regional chamada Associação dos Municípios do Circuito do Ouro, conhecida também como ACO.

A Associação do Circuito do Ouro reúne 17 municípios filiados, que compõem uma das mais virtuosas regiões turísticas do nosso país. Os municípios filiados são Barão de Cocais, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Era, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo. Por aí dá para perceber, que boa parte da trajetória histórica de Minas Gerais e do Brasil, passou por estes caminhos.

Com grande proximidade geográfica, semelhanças históricas e culturais fica fácil também compreender o sentido de Circuito Turístico, já que realmente a região oferece, pelas suas peculiaridades, uma série farta de movimentos culturais e turísticos, promovidos através das ações do Circuito do Ouro.

Uma região de natureza exuberante e facílima de ser desvendada. A cidade mais distante de BH está a cerca de 170km apenas da capital mineira. A região é um prato cheio nos segmentos gastronômico, artístico, religioso, de aventura e de natureza e está dividido em quatro roteiros temáticos.

A segmentação facilita a busca de informações e guia visitantes em atrações e experiências que atendem todas as idades, interesses e durante o ano inteiro.

Você pode escolher onde quer estar primeiro. Os roteiros do Circuito do Ouro, foram formatados por uma equipe bastante competente que juntou os principais atributos da região e dividiu para o mercado, o Circuito do Ouro em quatro grandes roteiros, que são: “Entre Cenários da História”, “Entre Serras da Piedade ao Caraça”, “Entre Trilhas, Sabores e Aromas” e “Entre Ruralidades e Personalidades”.

Sobre a Associação Circuito do Ouro

O Circuito do Ouro teve sua origem como um fórum de turismo no Santuário do Caraça na década de 90. No início dos anos 2000, adquiriu personalidade jurídica, tornando-se uma entidade privada, sem fins lucrativos, que tem a responsabilidade de organizar o turismo regionalmente, promovendo o diálogo e desenvolvendo projetos em colaboração com entidades públicas e privadas, além de apoiar e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região por meio da atividade turística.

Pela natureza econômica dos municípios baseada na exploração mineral, a atividade turística foi percebida como a grande fonte propulsora para a diversificação econômica, na expectativa de que as cidades não permanecessem tão dependentes da mineração para sua sobrevivência administrativa.

Atualmente, a associação tem como presidente a brilhante diretora de turismo de Nova Era, Sandra Coelho e como vice-presidente a turismóloga de Ouro Preto, Fabiana Nonato, ambas com mais de dez anos de experiência no mercado turístico e desempenham um papel fundamental na representação institucional do Circuito do Ouro. Já a liderança executiva está a cargo de Márcia Martins, que já atua na entidade há 10 anos, tendo iniciado sua carreira no turismo à frente do posto de atendimento gerido pela associação, posteriormente atuando na área de marketing e agora sendo responsável pela liderança dos projetos regionais.

Aliás, vale aqui um agradecimento especial para Márcia Martins, essa grande profissional do turismo em Minas Gerais, que contribuiu sobremaneira para que nosso conteúdo ficasse assim tão recheado de informações para vocês.

Os municípios associados, além de participarem das políticas públicas de turismo orientadas pela Instância de Governança Regional, que é o ente responsável por orientar as cidades seguindo as diretrizes da Secretaria de Turismo e Cultura de Minas Gerais e do Ministério do Turismo, também se beneficiam do plano de trabalho estratégico da entidade, elaborado anualmente em uma grande assembleia, consolidando o espírito democrático, tão necessário no planejamento turístico.

O Circuito do Ouro e o Festival de Turismo em Ouro Preto?

O Circuito do Ouro é conhecido por sempre se posicionar nos festivais de turismo de maneira bastante estratégica, considerando o perfil da feira, seus benefícios e, principalmente, o público que será alcançado com o festival. O festival de turismo de Ouro Preto é um ambiente ideal para olharmos internamente e compartilharmos as possibilidades, discutindo os desafios e oportunidades de um setor que vem se mostrando cada vez mais fundamental para o país. Nos últimos fóruns econômicos mundiais, pudemos perceber que o Brasil precisa evoluir no parâmetro clima para negócios, pois estamos sempre muito bem posicionados no que está relacionado à oferta cultural, de natureza e muito mais. O papel das feiras é fundamental para contribuir com essa transformação do setor, mudando a argumentação de potencial para realidade.

Segundo Márcia Martins, Diretora Executiva do Circuito do Ouro, “Este ano, nossa participação no Festival de Turismo de Ouro Preto têm como objetivo primordial fortalecer o evento e convertê-lo em um ambiente propício para negócios. Reconhecemos que o festival representa uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento econômico regional, e estamos empenhados em contribuir para essa missão. Nossa abordagem inclui a promoção do networking entre os participantes, facilitação de parcerias comerciais e estímulo à realização de negócios no setor turístico.

Ao direcionar nossos esforços para tornar o festival mais orientado para os negócios, almejamos não apenas enriquecer a experiência dos participantes, mas também gerar um impacto positivo nos profissionais da região. Desejamos proporcionar uma visão mais ampla do setor e facilitar a compreensão do papel de cada um na promoção do turismo local e regional.

Um dos destaques de nossa presença no espaço da feira é uma das iniciativas previstas no Plano de Trabalho do Circuito do Ouro, que visa fortalecer a comercialização dos roteiros seguindo a estratégia da Associação do Circuito do Ouro (ACO). O programa “Circuito do Ouro Recebe”, inspirado no “Minas Recebe” da SECULT-MG, tem como objetivo auxiliar na formatação e intensificar nosso trabalho junto aos receptivos da região.”

Pousada Serra Verde em Itabirito, no Circuito do Ouro (blogeduardoemônica)

Certamente, através desta iniciativa, a entidade busca fortalecer a relação entre o circuito e os receptivos turísticos locais, promovendo a comercialização com base nos “Roteiros do Circuito do Ouro”, afinal o objetivo é potencializar a elaboração e comercialização de produtos e serviços que estejam alinhados com as especificidades dos roteiros, para que possam receber o apoio na venda de produtos que estejam em sintonia com a identidade regional já existente.

Uma outra novidade anunciada por Márcia Martins, é que este ano no FESTUR, “Teremos ambientes de compartilhamento de experiências focadas no turismo religioso, um segmento muito forte no roteiro Entre Serras, com a participação dos representantes dos Santuários Piedade e Caraça. Além disso, promoveremos a troca de experiências sobre a Rota das Artes e a importância das experiências turísticas no desenvolvimento do território.”

Agora, conheça melhor cada roteiro do Circuito do Ouro

Entre Serras da Piedade ao Caraça

Roteiro que conecta estes dois famosos Santuários de Minas – Saindo de Belo Horizonte pela BR381, a primeira parada deste roteiro começa em Caeté, berço da Guerra dos Emboabas. Lá no alto da Serra da Piedade está o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Independente da crença ou religião, o turista desfruta de um visual belíssimo e garante o registro de paisagens únicas no local. Ao descer a serra a sugestão é visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso e provar o famoso doce regional, o Queijão do Morro Vermelho.

A cidade seguinte é Barão de Cocais, onde os visitantes podem conhecer registros pré-históricos de 6 mil anos a.C, experimentar as quitandas e a famosa goiabada cascão, considerada patrimônio imaterial da cidade. É também onde os adeptos de ecoturismo e de esportes outdoor encontram diversas atividades em meio à natureza.

Já em Santa Bárbara, a dica é contemplar as pinturas do Mestre Ataíde, o lindo trabalho das Tecelãs de Brumal, conhecer a produção de mel na região e saber mais sobre o padroeiro da cidade, Santo Antônio.

A cidade de Catas Altas finaliza o roteiro Entre Serras, com charme, tranquilidade, vinho de jabuticaba aos pés da serra e, claro, o famoso Santuário do Caraça, localizado no alto da Serra de mesmo nome.

Entre Cenários da História

Roteiro que agrupa os municípios que foram palco da história de Minas Gerais – As cidades de Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana abrigam um conjunto de patrimônios impressionantes, que inclui igrejas, casas e centros históricos. Essa herança proporciona uma arquitetura singular, assim como muita cultura, artes e ofícios tradicionais da região, como joias, pinturas, música clássica e barroca.

Parque do Itacolomi em Ouro Preto, no Circuito do Ouro (Foto: blogeduardoemônica)

O acervo histórico presente na região se une às belezas naturais: serras, cachoeiras, fauna e flora. Somado a isso, uma cultura com experiências e vivências tradicionais, como a construção de esculturas e objetos em pedra-sabão, inclusive, projetos de artistas contemporâneos.

O roteiro Entre Cenários da História é uma viagem de volta ao passado. A proximidade entre as cidades permite deslocamento terrestre fácil e rápido.

Entre Trilhas, Sabores e Aromas

Roteiro que destaca a gastronomia, agrupando os melhores pratos típicos da região – O roteiro abrange os municípios de Rio Acima, Itabirito, Nova Lima, Sabará, Raposos e Santa Luzia e oferece mais experiências únicas. Nesta rota os turistas conhecem a produção da Queca, um bolo natalino, de origem inglesa, com frutas que é patrimônio de Nova Lima. Outra delícia para ser degustada ao longo deste roteiro é o pastel de angu de Itabirito, harmonizado com molho de jabuticaba de Sabará.

Pastel de angu de Itabirito (Foto: Circuito do Ouro/ blogeduardoemônica)

Rio Acima e Raposos são destinos para os mais aventureiros, com trilhas e cachoeiras lindíssimas. Vale ainda conhecer as belas cachoeiras e trilhas oferecidas pela Rota Jaguara, entre Rio Acima, Itabirito e Santa Bárbara.

Convento de Macaúbas em Santa Luzia, no Circuito do Ouro (Foto: blogeduardoemônica)

E em Santa Luzia, além das suas características religiosas marcantes, como o Convento de Macaúbas – um refúgio de paz e devoção onde as freiras vivem em comunhão com a natureza – há também uma rica cena gastronômica a ser apreciada no Museu da Cozinha Mineira.

Entre Ruralidades e Personalidades

Roteiro que mostra a cultura mineira, das vivências dos tropeiros a grandes personalidades da região – Carlos Drummond de Andrade é uma das personalidades deste roteiro. O poeta é mineirinho de Itabira e, por isso, sua cidade natal está repleta de homenagens. Além do centro histórico, que reúne os casarões centenários, os paredões e as ruas com o calçamento da época, Itabira é a sede do Museu de Território Caminhos Drummondianos e do Memorial Carlos Drummond de Andrade.

Montanhas, matas, riachos, cachoeiras e outras belezas naturais podem ser encontradas nos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo, para onde vão os amantes de esportes radicais e aqueles que querem conhecer mais sobre a história do tropeirismo em Minas.

Nova Era no Circuito do Ouro (Foto: blogeduardoemônica)

Esta rota finaliza em Nova Era, fundada em 1703 como um arraial. Localizada na bacia do Rio Piracicaba, a cidade se encontra entre a Região do Ouro e do Vale do Aço. Dentre seus atrativos estão o Museu Municipal de Arte e História, a Igreja Matriz São José da Lagoa, a Gruta de São José da Lagoa, a Lagoa São José e Centro de Educação Ambiental da Lagoa São José.

E o curioso é que alguns municípios custam a acreditar na força econômica do turismo e por vezes desistem de permanecer na organização interna para futuramente colherem os benefícios da atividade turística bem trabalhada.

É comum o vai e vem das cidades no quadro de associados do Circuito do Ouro. Recentemente, a região turística do Circuito do Ouro recebeu novamente, mais um integrante. O município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Localizado entre Itabira e Nova Era, recheado de belíssimas manifestações culturais, fazendas e grandes festivais, em breve suas experiências também serão beneficiadas com todo o trabalho executivo e promocional do circuito.

Pois bem, está feito o convite. Agora é por o pé na estrada e ir conhecer o melhor do turismo em Minas Gerais.

Sobre o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto visite o site do Festur, sobre o Circuito do Ouro é só clicar aqui, porque lá, o Interior de Minas te aguarda!

Nos vemos no FESTUR!

