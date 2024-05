Accor mobiliza esforços em apoio ao Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação)

São Paulo, 16 de maio de 2024 – Em resposta aos impactos da crise climática que assola o Estado do Rio Grande do Sul, a rede de hotéis Accor está unindo esforços para auxiliar colaboradores, clientes e hotéis da região.

O fundo global ALL Heartist Fund, criado durante a pandemia de Covid-19, foi ativado para fornecer suporte financeiro aos colaboradores afetados pelas inundações no Rio Grande do Sul. O Grupo também avalia a possibilidade de acomodar funcionários e suas famílias em hotéis da Accor. Inclusive, há unidades que estão servindo de base para autoridades, grupos de salvamento e voluntários.

LEIA TAMBÉM: Supera Turismo retoma atividades para auxiliar o Rio Grande do Sul

Em uma corrente de solidariedade, funcionários de diversos hotéis do Brasil e da sede da Accor, em São Paulo, realizam doações de água, alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza, artigos para bebês e ração para animais, direcionados para a Defesa Civil do RS. Paralelamente, os gerentes gerais avaliam a possibilidade de doar materiais e itens básicos dos próprios hotéis.

“Neste momento de dor e tristeza para muitas pessoas, expressamos a nossa solidariedade e apoio. Estamos aqui nos dedicando para colaborar da melhor maneira possível e, com a nossa união, conseguiremos superar este momento difícil”, afirma Thomas Dubaere, CEO Accor Américas na divisão Premium, Midscale & Economy.

Política de cancelamento flexibilizada

Para os clientes que têm reservas em hotéis da Accor, a política de cancelamento foi flexibilizada. Hóspedes provenientes de qualquer região do país, que reservaram uma tarifa não flexível em hotéis localizados no Rio Grande do Sul, com chegada até de 30 de junho de 2024, poderão modificar ou cancelar suas reservas sem penalidade. Considerando os hotéis do restante do país, hóspedes provenientes do Rio Grande do Sul poderão também modificar ou cancelar suas reservas sem penalidade neste mesmo período. Para dar suporte aos clientes afetados, há um time dedicado na Central de Relacionamento e Customer Care.

LEIA TAMBÉM: Turismo: seu papel em uma catástrofe

Investidores parceiros da Accor estão recebendo relatórios periódicos sobre a crise no RS, enquanto as equipes de operações estão sendo orientadas com um checklist técnico para garantir uma reabertura segura dos hotéis afetados, assim que possível.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo