Complexo de Visitantes da NASA proporciona encontro com astronauta (Experiência única de conhecer um legítimo astronauta (Foto: Divulgação))

O Kennedy Space Center Visitor Complex, o Complexo de Visitantes da NASA em Cabo Canaveral, na Flórida, deu início a uma campanha de verão (norte-americano) que convida os viajantes a embarcar em uma jornada para “Descobrir algo real”. A iniciativa deu seu “start” com uma promoção onde, até 30 de agosto, adultos pagam o preço do ingresso de criança.

E nada mais real do que uma experiência única de conhecer de pertinho um legítimo astronauta. E este é um dos muitos atrativos imperdíveis do Kennedy Space Center Visitor Complex, que proporciona aos visitantes a rara oportunidade de conhecer astronautas veteranos da NASA. Algo que já está incluso no tíquete de admissão.

LEIA TAMBÉM: Belize, pequeno paraíso na América Central, é o que você procura para sua próxima viagem

Todos os dias, durante o encontro do “Astronaut Encounter”, comandantes, pilotos, especialistas em missão e carga útil que viveram e trabalharam no espaço compartilham suas experiências durante uma apresentação ao vivo e uma sessão de perguntas e respostas. Também é possível visitar o “Astronauta do Dia” na The Space Shop ou no Shuttle Express.

E para as famílias que têm a Flórida como destino das férias de julho, anote aí está dica: incluir o Complexo de Visitantes da NASA no roteiro entre os dias 18 e 23. O motivo? Terá brasileiro na agenda da semana! Primeiro astronauta do Brasil a ir para a Estação Espacial Internacional (ISS), Marcos Pontes, será o convidado especial durante este período.

A NASA seleciona astronautas de um grupo diversificado de candidatos com uma ampla variedade de origens, de cientistas a pilotos. Esses seletos membros participam de ações junto aos visitantes que acabam, por exemplo, tendo a rara oportunidade de conhecer de pertinho um astronauta veterano. É o caso do brasileiro Marcos Pontes que retorna ao complexo como convidado para o “Astronaut of the Day” – incluso no ingresso.

Astronauta Brasileiro Marcos Pontes (Foto: Divulgação)

O astronauta brasileiro estará disponível nos seguintes momentos:

Astronaut Encounter – O encontro permite tempo para uma apresentação do astronauta e uma sessão de perguntas e respostas. Por isso, vá preparado munido de suas dúvidas e o que sempre quis saber sobre a temática. E fica a dica: às 11h será em português. Depois, às 15h15 o encontro ocorrerá em inglês.

– O encontro permite tempo para uma apresentação do astronauta e uma sessão de perguntas e respostas. Por isso, vá preparado munido de suas dúvidas e o que sempre quis saber sobre a temática. E fica a dica: às 11h será em português. Depois, às 15h15 o encontro ocorrerá em inglês. Chat With An Astronaut – Nesta experiência envolvendo essas presenças ilustres, o Astronauta do Dia se senta em um ambiente casual, com um pequeno grupo, para responder perguntas. Um menu tipo degustação embala a conversa sobre como é realmente viver e trabalhar no espaço. Esse encontro é realizado em inglês, às 9h30 e 14h30 e requer taxa adicional e reserva.

– Nesta experiência envolvendo essas presenças ilustres, o Astronauta do Dia se senta em um ambiente casual, com um pequeno grupo, para responder perguntas. Um menu tipo degustação embala a conversa sobre como é realmente viver e trabalhar no espaço. Esse encontro é realizado em inglês, às 9h30 e 14h30 e requer taxa adicional e reserva. The Space Shop and Shuttle Express – Os visitantes podem obter um autógrafo em vários momentos ao longo do dia.

LEIA TAMBÉM: Orlando para cinéfilos: confira 10 filmes e séries gravados no destino

Natural de Bauru, São Paulo, Marcos Pontes passou a infância desejando ser piloto de aviões. O sonho foi bem além do esperado quando, em 2000, foi declarado oficialmente “astronauta da NASA”.

É recomendada a verificação da programação diária na chegada ao complexo para ficar por dentro dos horários dos encontros. Também é possível checar o Calendário de Eventos para ver quem é o Astronauta do Dia na data da visita.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo