Aproveite a temporada de observação de baleias jubartes em Prado (BA) (As baleias jubartes permanecem na costa baiana de junho até outubro.)

O turismo de observação de baleias, conhecido como whale watching, está em crescimento em todo o mundo, impulsionado pelo fim das atividades de caça e pelo aumento gradual da população de jubartes.

E a cidade de Prado, localizada na Bahia, é reconhecida como um dos melhores lugares do mundo para avistação da espécie. Essas gigantes dos mares migram para águas mais amenas para se reproduzir, deixando para trás as frias águas da Antártica e percorrendo mais de quatro mil quilômetros até chegar na costa baiana, por onde permanecem entre junho e outubro.

Além de proporcionar experiências únicas aos turistas, essa vivência (que é inesquecível) também movimenta a economia local. E claro que setor hoteleiro na região de Prado já está se preparando para receber os turistas que buscam vivenciar este espetáculo.

A Pousada Casa de Maria é um exemplo. Com uma infraestrutura de excelência e serviços de alta qualidade, a pousada busca proporcionar aos seus hóspedes uma estadia inesquecível durante o período de avistamento das baleias, inclusive com parceria com empresas que fazem os passeios.

Pousada Casa de Maria (Foto: Divulgação)

Vale ressaltar que o turismo de observação de baleias no Brasil constitui uma importante ferramenta na sensibilização da população. É o conhecimento, admiração e empatia da sociedade pelas jubartes que garantirá sua preservação e afastará as chances de retorno de sua caça comercial em muitos países.

