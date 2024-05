Maior feira de turismo dos EUA apresenta o melhor do país para os brasileiros (O Píer Santa Mônica tem os ares californianos que os turistas buscam (Foto: Uai Turismo))

Mesmo com uma economia complicada e com o dólar passando dos R$5 os brasileiros estão entre os top 5 de viajantes internacionais para os Estados Unidos. Por isso a IPW, que é a maior feira de turismo dos EUA organizada pela U.S. Travel Association, foi muito importante para a imprensa e compradores do Brasil. Afinal, é essencial que o público entenda os diversos destinos americanos e suas incontáveis possibilidades. Durante os dias 04 a 07 de maio, em Los Angeles, o evento criou oportunidades e apresentou o que os brasileiros já conhecem, mas também novidades e tendências de viagens no país.

Neste sentido, Florida, Orlando, Nova York, Los Angeles, os parques temáticos e diversos estados e cidades apresentaram suas possibilidades para os variados tipos de bolsos e perfis de viajantes. Confira um pouco do que foi apresentado por lá e verifique se seu agente de viagens está por dentro de todas as novidades.

LEIA TAMBÉM: Nos EUA não tem SUS: Seguro Viagem é investimento para quem vai viajar

Utah, o berço do faroeste americano e um dos fantásticos destinos de turismo nos EUA

Diversos destinos nos Estados Unidos nos remetem ao cinema, afinal são inúmeras as locações por lá. Por isso, quem aprecia um clássico faroeste americano e se imagina em um dos cenários dos filmes, provavelmente está imaginando o estado de Utah.

Para os fãs do faroeste, a viagem realmente começa – depois de uma parada no Sundance Mountain Resort (fundado por Robert Redford, que estrelou com Paul Newman o clássico Butch Cassidy) – em um cenário cênico e icônico, o sul de Utah. Por lá é possível explorar as paisagens rochosas da área de Moab e passear entre as imponentes formações rochosas de arenito e o deserto montanhoso do Monument Valley Navajo Tribal Park. Aliás, é bom lembrar que John Wayne também percorreu o estado em busca de vingança.

Além do faroeste outros filmes também utilizaram os cenários desérticos do estado de Utah. Telma e Louise, Forrest Gump, Footloose e também o mais recente 127 horas são algumas das produções que passaram pelo estado. Em Missão Impossível 2, Tom Cruise filmou a famosa cena de escalada no Dead Horse Point. Além dos cenários de filmes ainda é possível desfrutar de experiências culturais, turismo de aventura, em especial as escaladas, e também praticar astroturismo, apreciando o céu no Zion National Park.

Washington DC e mais seus mais de 100 passeios gratuitos

Washington, DC é única entre as cidades americanas porque foi estabelecida pela Constituição dos Estados Unidos para servir como capital do país. Desde o seu início, esteve envolvida em manobras políticas, conflitos setoriais e questões de raça, identidade nacional, compromisso e, claro, poder. Mas existe muito mais para se fazer no centro do poder americano.

Com o dólar passando de R$5 é ótimo ter uma possibilidade de economizar. Neste sentido a cidade oferece mais de 100 atividades gratuitas para quem quer conhecer a cidade, considerando: o melhor de DC, atividades para a família, museus, atividades ao ar livre, eventos e festivais, história, teatro e artes.

A cidade é repleta de museus gratuitos, incluindo o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, o Museu Nacional de História Natural e o Museu Nacional do Ar e do Espaço, até museus cheios de arte, como a Galeria Nacional de Retratos e a Galeria Nacional de Arte. Experiências gratuitas em museus devem fazer parte de qualquer viagem a DC, mesmo para quem está com orçamento mais folgado.

Nova York está sempre na lista de desejos para turismo nos EUA

Nos sonhos de qualquer viajante que decide ir aos Estados Unidos, Nova York sempre oferece passeios e atividades de excelente qualidade. No Especial Nova York do Uai Turismo listamos algumas dessas atividades, como caminhar pela cidade, espetáculos na Broadway, o charmoso bairro de Chelsea, o observatório do Rockefeller Center e o City Pass, uma das melhores formar de planejar sua visita por lá.

LEIA TAMBÉM: Wyndham Olímpia: Hospedagens até dezembro de 2025 com 25% de desconto

Mas, além do que todos conhecem sobre Nova York especialmente através dos filmes e seriados, a cidade vai além de Manhattan. Por isso vale a pena separar alguns dias para visitar um ou mais distritos que compõem a cidade. O Bronx, por exemplo, possui museus impressionantes e foi onde o hip-hop nasceu. O Brooklyn, que tantas pessoas já conhecem, também oferece diversas possibilidades, como o Brooklyn Museu que é o segundo maior dos Estados Unidos e completa 200 anos este ano. Ou seja, mesmo para quem já foi dezenas de vezes para a cidade, sempre existe algo novo a se descobrir.

Los Angeles, a anfitriã da IPW 2024 mostrou o que fazer na cidade dos anjos

É lá o paraíso dos cinéfilos! Em Los Angeles percebe-se a magia do cinema nas visitas aos estúdios e nos bastidores de onde tudo acontece, mas também no reconhecimento dos cenários de tantas produções que já assistimos.

– Griffith Observatório Park: o observatório tem uma linda vista para Los Angeles, além de exposição e telescópios. A entrada é gratuita e para quem utiliza o transporte público, existe um ônibus que vai da estação de metrô até o observatório gratuitamente, é o Dash. Ah, e para quem não quer caminhar até o letreiro de Hollywood é possível tirar excelentes fotos a partir do Griffith.

– Hollywood Boulevard: com muitas pessoas alvoraçadas caminhado e tirando fotos dos próprios pés na Calçada da Fama e um ar de decadência meio caótico, porém interessante, a rua mais famosa da cidade concentra além da famosa calçada, cinemas como o Chinese Theatre, Egyptian e El Capitain. É por lá também que acontece a maior cerimônia mundial do cinema, o Oscar, no Dolby Theatre.

– Getty Center: é um complexo cultural localizado no bairro Brentwood e oferece um acervo bem impressionante. Com entrada gratuita o museu exibe arte americana e europeia, arquitetura e jardins bem-cuidados.

– Universal Estúdios Hollywood: entretenimento para qualquer idade, além das atrações temáticas do parque é possível realizar o studio tour, onde é possível visitar os cenários de diversos filmes. Na nova área do Super Nintendo World o visitante vai se sentir dentro do jogo do Super Mário! O cenário, os personagens e o brinquedo que te coloca em movimento jogando Mário em realidade e realidade virtual é o ponto alto do parque temático.

– Warner Bros Estúdios: Conhecer onde foram gravados filmes e seriados icônicos é programa obrigatório em Los Angeles. São tipos de tours, que vão de 70 a 300 dólares. Os passeios incluem tour guiado pelos estúdios e cidades cenográficas. É possível também escolher o Deluxe Tour, para os maiores apaixonados pelo cinema e TV. Neste tour inclui todos os elementos e ainda visita com lanche ao Central Perk, e visita aos estúdios de Friends e The Big Bang Theory. Ainda existe o museu com visita ao universo DC Comics, incluindo coleção de Batmóveis e Harry Potter com a experiência do Chapéu Seletor.

– Píer Santa Mônica: Para quem quer se sentir uma garota ou um garoto da Califórnia esse é o lugar. Ambiente de praia, pôr do sol de tirar o fôlego e área de parque, lojinhas e restaurantes dão um ar super cool ao local, que também é o ponto final da Rota 66.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo