Visitantes já podem se inscrever na Expo Turismo Goiás 2024

Goiânia (GO), 13 de maio de 2024 – Estão abertas as inscrições para a Expo Turismo Goiás 2024. Os visitantes já podem se inscrever on-line, no site. Tradicional no calendário do turismo brasileiro, a feira de negócios é voltada a profissionais do trade. O processo de inscrição leva poucos minutos, basta informar os documentos pessoais e o endereço completo.

A Expo Turismo Goiás 2024 será realizada nos dias 04 e 05 de julho (quinta e sexta), das 13h às 20h, no Centro de Convenções de Goiânia (Rua 4, nº 1400, Setor Central). Esta será a 4ª edição do evento. Neste ano, a feira de negócios deve reunir um público superior a 4 mil profissionais de turismo, segundo projetam os organizadores.

Rose Páscoa, CEO da Expo Turismo Goiás, adianta que o evento terá mais de 140 estandes de expositores, de vários estados. Entre eles estarão hotéis, companhias aéreas, consolidadoras do setor e outras empresas do segmento.

“Os visitantes encontrarão lá alguns dos maiores players do mercado. Com os palestrantes gabaritados que traremos no evento, a expectativa é de dois dias de imersão conhecendo o que há de mais atual no trade e, claro, viabilizando bons negócios para as agências de viagem”, assegura Rose.

A Expo Turismo Goiás é promovida em parceria com a Goiás Turismo, Goiânia Convention, Cetur, Sebrae GO, Fecomércio, Sesc e Senac e Secretaria da Retomada.

