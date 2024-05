6 aeroportos da CCR Aeroportos suspendem temporariamente campanha de doações, os outros 11 continuam recebendo (Doações para o Rio Grande do Sul (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil))

Desde domingo (5), quando começou a campanha de doações, os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos receberam mais de 500 toneladas de materiais, entre alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, água, roupas e calçados para atender às pessoas desabrigadas e desalojadas por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), com 150 toneladas de doações, e o Aeroporto de São Luís, com 80 toneladas recebidas, iniciaram uma pausa a partir das 18h desta quinta-feira (9). O Aeroporto de Goiânia (GO), com 110 toneladas, seguiu esse movimento e pausou a arrecadação a partir desta sexta-feira (10), junto aos Aeroportos de Teresina (PI) – 85 toneladas, e Petrolina (PE) – 40 toneladas em doações. O Aeroporto Internacional de Confins, administrado pela CCR via consórcio BH AirPort, também interrompeu o recebimento de novos donativos. O objetivo agora é focar no transporte ao Rio Grande do Sul de tudo o que foi arrecadado. Os outros 11 aeroportos seguem abertos a novas doações.

Os postos de coleta seguem identificados nos aeroportos de: Curitiba, Londrina, Bacacheri e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; além de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul.

Além dos pontos de arrecadação, a CCR Aeroportos aderiu à medida da ANAC, inicialmente válida até 15 de maio, que concede isenção de tarifas para voos com finalidade humanitária ao RS. Dessa forma, os operadores aéreos que transportarem suprimentos, doações ou socorristas para contribuir com as operações de resgate ou assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul têm isenção das taxas aeroportuárias nos 16 aeroportos administrados pela CCR Aeroportos no Brasil e também no Aeroporto Internacional de Confins, no qual detém participação societária via consórcio BH AirPort.

“As ações que temos implementado nos aeroportos somam-se aos outros esforços que o Grupo CCR tem implementado para ajudar as pessoas que estão sofrendo com essa terrível tragédia no Rio Grande do Sul. Este é um momento para nos fortalecermos enquanto país”, afirma Fabio Russo, CEO da CCR Aeroportos.

Conjunto de ações do Grupo CCR

Além das mobilizações da CCR Aeroportos, o Grupo CCR como um todo empreende um conjunto de ações. Profissionais da Companhia estão trabalhando na linha de frente nas operações de socorro a pessoas feridas e comunidades isoladas pelas inundações. Dois helicópteros da Companhia apoiam as operações de resgate. O Grupo CCR ainda realizou a doação de 10 toneladas de produtos não perecíveis, que incluem água potável, alimentos e materiais de higiene pessoal.

