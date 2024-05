Safari Wilderness: aproveite uma autêntica experiência de safári na Flórida! (Foto: Divulgação/ Visit Central Florida)

Aberto ao público em 1º de março de 2012, o Safari Wilderness não é um zoológico ou parque temático como os tradicionalmente encontrados na Flórida e onde milhares de turistas vão durante todo o ano. Por lá é possível vivenciar uma experiência diferente e única no meio do silêncio e na companhia exclusiva de animais pastores e selvagens, que, juntamente com ciprestes e árvores de grande porte, acolhem os visitantes.

Localizada no centro da Flórida, entre Orlando e Tampa, em uma extensa e exclusiva área de terras imaculadas, é a nascente de cinco dos maiores rios da Flórida, e o local ideal para desfrutar de uma aventura ao ar livre. Não em vão já foi eleito como um dos “10 Melhores Safáris dos Estados Unidos”.

Para melhor aproveitamento dos mais de 100 hectares que a propriedade possui, o passeio é feito a bordo de um veículo próprio para safári com capacidade para 20 pessoas, e junto a um motorista-guia que possui todo o conhecimento e experiência para garantir uma experiência incrível.

De olho nos animais

Safari Wilderness é o lar de um grande rebanho de órix-cimitarra, espécie extinta em sua terra natal (África). E por se especializarem em animais que se adaptam bem à sua reserva multi-habitat, a propriedade tem conseguido cultivar um dos maiores rebanhos de antílopes Cobo Defassa dos EUA. Também são encontrados outros antílopes como o Red Lechwe, bem como lêmures de espírito livre, zebras, cabras, avestruzes, lhamas, camelos e muito mais!

Excursões em pequenos grupos

Não há multidões, longas filas ou apresentações agendadas no Safari Wilderness. Se trata de uma aventura natural enquanto seu guia especializado o conduz pelos diferentes habitats dos animais e responde a todas as dúvidas.

Safári diferenciado

Além das excursões disponíveis em veículo de safári para 20 pessoas, onde se tem a oportunidade de alimentar os búfalos e acariciar os demais animais, os mais aventureiros podem também optar por realizar o passeio em um camelo.

Alimentação de lêmure

E por falar em alimentar os bichos… Experimente nutrir um lêmure com uvas; eles vão lamber o suco da fruta que escorre pelos seus dedos. Ou seja, diversão garantida!

Reserve uma excursão

O número de visitantes do Safari Wilderness é estritamente limitado por razões de conservação. Os passeios são oferecidos diariamente, mas é necessário reservar com antecedência para garantir uma vaga. Reserve on-line.

Em todo o seu tempo de funcionamento, os animais que habitam o rancho têm respondido muito bem aos visitantes, tanto que os rebanhos prosperaram. As atividades agrícolas também têm sido muito produtivas. O Safari Wilderness Ranch é um projeto de turismo rural da Flórida e é credenciado pela Zoological Association of America (ZAA) e licenciado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Nova experiência de acampamento

Se você sempre sonhou em acampar nas planícies africanas do Serengeti, o Safari Wilderness lhe proporcionará uma experiência o mais próxima possível e super exclusiva. Será possível passar a noite cercado, mas seguro, por mais de 500 animais, representando 40 espécies. E depois do seu safári você pode desfrutar de uma bebida ao pôr do sol e jantar sob o luar.

Acampamento base – Composto de nove tendas, cada uma delas situada em seu próprio deck móvel de madeira para segurança e conforto dos hóspedes. Cada qual tem uma vista panorâmica dos rebanhos de animais do cerrado. O acampamento base fica perto do “Welcome Barn”, uma estrutura de safári de dois andares, uma loja de presentes, banheiros e 3 chuveiros privativos para os hóspedes. A Cabana Tiki é onde o café da manhã é servido todas as manhãs.

Acampamento Premium no Overlook – Os visitantes que buscam mais comodidades podem optar pela experiência Premium. O Overlook tem localização central e oferece uma visão desobstruída de 360 graus de toda a propriedade. O mirante possui banheiro privativo com ar-condicionado e ducha, além de ser o melhor local para contemplar os animais na propriedade. Outras comodidades incluem frigobar, balcão de lanches e cafeteira Keurig. E por um preço extra ainda é possível fazer um passeio de camelo até o local. Não é uma má ideia para uma lua de mel diferenciada quem sabe, hein?

