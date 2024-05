GOL e South African Airways retomam acordo de Codeshare (Foto: Divulgação)

São Paulo, 7 de maio de 2024 — A GOL Linhas Aéreas e a South African Airways (SAA) celebram, nesta data, a retomada da parceria por meio de um acordo de Codeshare (Compartilhamento de Voos) que vai beneficiar Clientes GOL nos voos internacionais entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Cidade do Cabo (CPT) e Johanesburgo (JNB) e também nas rotas dentro do país, de JNB para CPT, Durban (DUR) e Port Elizabeth (PLZ). Em contrapartida, Clientes da SAA terão à disposição uma rica conexão em GRU para destinos em todo o Brasil com a GOL.

A retomada do Codeshare com a South African Airways consolida a GOL como a companhia aérea brasileira com o maior número de rotas e frequências disponíveis na ligação entre os dois continentes, que por sua vez tem potencial de alavancar negócios e favorecer positivamente as economias locais.

O acordo de Codeshare permite que ambas as companhias possam comercializar trechos incorporando os destinos do parceiro, aumentar a sua rede e força de vendas numa colaboração que existia até o início de 2020, mas que havia sido suspensa em consequência da pandemia. Com a retomada dos voos da companhia sul-africana para o Brasil (em dezembro/2023), a parceria foi retomada com a conclusão do processo no início de junho/2024.

Para os passageiros, essa parceria permite também um conjunto de vantagens, como mais opções de tarifas a sua escolha, aquisição de bilhete único na moeda local (para itinerário em ambas as companhias), garantia de proteção nos voos de ligação, maior facilidade na reserva de voo, check-in e despacho único de bagagem para viagens em conexão, além de usufruir mais destinos dentro das malhas da GOL e da South African Airways.

Atualmente a South African Airways tem duas frequências semanais ligando Guarulhos a Cidade do Cabo, às terças e sábados, e outras duas entre o aeroporto da capital paulista e Johanesburgo, às segundas e quintas, todos operados por aeronaves A330-300, que conta com 249 assentos. No Brasil, clientes provenientes da África do Sul terão acesso à capilaridade de destinos da GOL no Brasil, com 64 bases operadas de norte a sul do País.

GOL e South African Airways adicionarão progressivamente mais destinos ao acordo Codeshare tanto na América do Sul, com a companhia brasileira, como na África, com a SAA.

“A parceria com a South African Airways marca uma expansão significativa nas opções de destinos para os clientes da GOL, proporcionando acesso a um dos locais mais encantadores da África. Essa colaboração permite aos nossos clientes partirem das principais bases da GOL e, via Guarulhos, alcançar duas das mais importantes cidades da África do Sul. Estamos extremamente satisfeitos por não apenas reativar este acordo com a South African Airways, mas também por contribuir com o fortalecimento das relações entre o Brasil e o continente africano”, declara André Gaspar, Head de Alianças e Distribuição da GOL.

Acúmulo e resgate na Smiles

A partir desta semana a Smiles, programa de fidelidade da GOL, também retoma sua parceria com a South African Airways. A parceria entre Smiles e South African Airways é completa, os clientes podem comprar passagens da South African Airways em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens da cia aérea parceria pelos canais da Smiles utilizando milhas, ou na opção Smiles & Money. Atualmente a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

“A retomada da parceria da Smiles com a companhia aérea South African Airways é um reflexo do nosso compromisso em oferecer uma gama cada vez maior de escolhas e conexões para os viajantes com objetivo de sermos uma plataforma completa de viagens. Este é apenas o começo do que está por vir”, diz Juan Mudeh, diretor Comercial de Aéreas e Universo do Viajante da Smiles.

