CVC lança campanha de doações nas mais de 1.000 lojas da operadora para ajuda solidária ao Rio Grande do Sul

A partir de hoje (6), e até o dia 19 de maio, a CVC inicia uma campanha de doações em todas as mais de 1.000 lojas da operadora no Brasil para ajuda ao Rio Grande do Sul, por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

A ação é uma parceria da CVC, que ficará responsável como ponto de coleta dos itens a serem doados, da Jamef, empresa que atuará na coleta dos itens e das companhias aéreas Latam, Azul, Gol, responsáveis pela entrega das doações. A ação tem como objetivo principal o auxílio imediato aos desabrigados impactados pela tragédia.

Confira como apoiar e somar esforços com a CVC:

– Doações de itens como roupas, calçados, tolhas, cobertores, lençóis podem ser entregues nas mais de 1000 lojas da CVC instaladas nas principais cidades do país. Confira os endereços aqui.

