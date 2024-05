Dicas de passeios para aproveitar o último feriado prolongado do ano no Paraná

Dicas de passeios para aproveitar o último feriado prolongado do ano no Paraná (Ilha do Mel no Paraná (Foto: Envato Imagens))

Repleto de destinos com paisagens únicas e rico em cultura, o Paraná se destaca como um estado ideal para aqueles que procuram variedade de pontos turísticos e passeios. Trilhas, cachoeiras, cidades históricas e destinos praianos são apenas alguns dos atrativos que tornam o estado tão procurado pelos turistas. Reforçando a potência do Paraná como destino, dados do IBGE revelam que o setor de turismo no estado teve alta de 0,5% entre janeiro e fevereiro deste ano, enquanto o índice nacional teve uma queda de 0,8% no mesmo período.

O Corpus Christi, último feriado prolongado do ano, que cai na quinta-feira, dia 30, será ideal para viajar – seja sozinho, em família ou entre amigos. Pensando nisso, o aplicativo de mobilidade urbana V1 selecionou alguns destinos especiais do Estado para “cair” na estrada.

Aventuras Paraná afora no último feriado prolongado do ano

Pico do Paraná (Foto: Tony Tamaru/ Flickr)

Para quem gosta de aventuras, nada melhor do que aproveitar uma boa trilha. O estado é repleto de morros, montanhas, cânions e cachoeiras que proporcionam experiências únicas para os que mantêm o espírito aventureiro de plantão e quer curtir o último feriado prolongado do ano em meio à natureza. Confira alguns destaques:

Trilha Pico do Paraná : realizada no Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do país, esta trilha percorre cerca de 15 km. Conhecida por seu percurso desafiador, devido a obstáculos como rochas e raízes, e por ser composta predominantemente de subidas, a trilha pode demandar até 12 horas para ser concluída. É recomendável dividir o percurso em mais de um dia, aproveitando os acampamentos disponíveis para repouso. Localizada perto de Campina Grande do Sul, a trilha está aberta durante todo o ano, é muito popular e mantém sua beleza em todas as estações.

: realizada no Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do país, esta trilha percorre cerca de 15 km. Conhecida por seu percurso desafiador, devido a obstáculos como rochas e raízes, e por ser composta predominantemente de subidas, a trilha pode demandar até 12 horas para ser concluída. É recomendável dividir o percurso em mais de um dia, aproveitando os acampamentos disponíveis para repouso. Localizada perto de Campina Grande do Sul, a trilha está aberta durante todo o ano, é muito popular e mantém sua beleza em todas as estações. Cânion da Faxina : trilha que leva à famosa Cachoeira da Faxina, que conta com uma queda d’água de mais de 20 metros, é composta principalmente por campos e mata. Bem demarcada e relativamente curta, com 3,7 km de extensão, a caminhada é recomendada para quem procura algo mais leve. Está localizada perto da cidade de Campo Largo.

: trilha que leva à famosa Cachoeira da Faxina, que conta com uma queda d’água de mais de 20 metros, é composta principalmente por campos e mata. Bem demarcada e relativamente curta, com 3,7 km de extensão, a caminhada é recomendada para quem procura algo mais leve. Está localizada perto da cidade de Campo Largo. Buraco do Padre: com uma esplêndida cascata de 30 m, formada pelo Rio Quebra Pedra, é o local ideal para admirar a beleza da natureza, acessível por uma trilha de 1 km que foi revitalizada recentemente. Para quem gosta de história, o local foi nomeado em homenagem aos padres jesuítas que meditavam por lá. O Buraco do Padre fica próximo da cidade de Ponta Grossa.

Cidades com muita história para desvendar

Cidade de Castro no Paraná (Foto: Silvia Zamboni/ Geodinamica/ Flickr)

Com mais de 399 municípios, o Paraná tem uma rica história. Colonizado inicialmente pelos portugueses, o estado seria disputado também pelos espanhóis e, mais tarde, receberia diversos imigrantes europeus – alemães, italianos, poloneses e ucranianos, principalmente. Essa diversidade cultural é evidente em muitas cidades. Abaixo, algumas delas:

São Mateus do Sul : terra da erva-mate, que contribuiu de forma significativa com a economia paranaense, a cidade foi o mais importante porto e centro comercial da região. Algumas de suas principais atrações são a Cuia Gigante e o Chimarródromo, que demonstram a paixão da cidade pela erva-mate e pelo chimarrão. Destaca-se também o Vapor Pery, antigo barco a vapor que remete à época das navegações pelo Rio Iguaçu. Além disso, a Igreja Matriz se apresenta como o ponto central entre as capelas da cidade.

: terra da erva-mate, que contribuiu de forma significativa com a economia paranaense, a cidade foi o mais importante porto e centro comercial da região. Algumas de suas principais atrações são a Cuia Gigante e o Chimarródromo, que demonstram a paixão da cidade pela erva-mate e pelo chimarrão. Destaca-se também o Vapor Pery, antigo barco a vapor que remete à época das navegações pelo Rio Iguaçu. Além disso, a Igreja Matriz se apresenta como o ponto central entre as capelas da cidade. Campo do Tenente : cidade roteiro do Caminho das Tropas – antiga via terrestre que conectava Rio Grande do Sul a São Paulo –, Campo do Tenente é uma pequena cidade no interior do estado que tem muitos prédios históricos. Casarões do início do século XIV compõem o cenário cultural do local, com pontos turísticos como a Igreja do Divino Espírito Santo, o Centro Cultural Casarão Villa Anna e a Braspol representando a história da cidade.

: cidade roteiro do Caminho das Tropas – antiga via terrestre que conectava Rio Grande do Sul a São Paulo –, Campo do Tenente é uma pequena cidade no interior do estado que tem muitos prédios históricos. Casarões do início do século XIV compõem o cenário cultural do local, com pontos turísticos como a Igreja do Divino Espírito Santo, o Centro Cultural Casarão Villa Anna e a Braspol representando a história da cidade. Castro: conhecida como a “cidade mãe do Paraná” por ter sido o primeiro município instituído no estado, Castro abraça diversas culturas, com influências principalmente alemãs e holandesas. Os visitantes podem explorar o Centro Cultural da Castrolanda, que abriga o Moinho da Imigração Holandesa, o terceiro maior moinho de vento do mundo. Outra atração imperdível é o Morro do Cristo, um dos pontos mais altos da cidade. Além disso, o Museu do Tropeiro, que fica no imóvel mais antigo de Castro, é o único no Brasil dedicado ao tropeirismo, onde os turistas podem explorar artefatos e objetos da época.

Areia nos pés, sossego e tranquilidade

Destinos praianos são uma das opções mais procuradas por proporcionarem a tão desejada paz e serenidade, fugindo da rotina atribulada e aproveitando o último feriado prolongado do ano para descansar. O litoral paranaense é formado por vistas deslumbrantes e praias que trazem momentos de conforto e relaxamento. Para aqueles que procuram um bom descanso aliado à água salgada, as principais praias são:

Ilha do Mel : muito conhecida entre os paranaenses, a Ilha do Mel é uma atração turística com praias e grutas que deixam todos maravilhados. A ilha ainda oferece atividades como stand-up paddle, voo duplo de parapente e o tradicional surf.

: muito conhecida entre os paranaenses, a Ilha do Mel é uma atração turística com praias e grutas que deixam todos maravilhados. A ilha ainda oferece atividades como stand-up paddle, voo duplo de parapente e o tradicional surf. Matinhos : outro destino familiar para os moradores do estado, a cidade litorânea de Matinhos conta com 15 balneários, sendo o destaque o balneário de Caiobá – onde encontramos a Praia Mansa e a Praia Brava. Além disso, para quem procura uma alternativa que inclua muita água, o Parque Aquático Águas Claras é uma boa indicação.

: outro destino familiar para os moradores do estado, a cidade litorânea de Matinhos conta com 15 balneários, sendo o destaque o balneário de Caiobá – onde encontramos a Praia Mansa e a Praia Brava. Além disso, para quem procura uma alternativa que inclua muita água, o Parque Aquático Águas Claras é uma boa indicação. Pontal do Paraná: muita beleza natural aguarda os visitantes em Pontal do Paraná. A cidade possui 48 balneários que compõem 23 km de orla marítima, sendo os mais famosos: Ipanema, Pontal do Sul e Santa Terezinha. Para os mergulhadores, é imprescindível visitar o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais.

Explorando o Paraná com conforto e economia no último feriado prolongado do ano

O planejamento financeiro para viagens é uma preocupação presente, principalmente pelos gastos com transporte – que pode custar ainda mais caro para quem deseja apenas fazer um “bate-volta” e retornar no mesmo dia – sem mencionar outros custos, como comida, estadia e transporte na cidade destino. Uma alternativa para aproveitar o último feriado do ano é a locação de carro, que proporciona conforto, praticidade e economia. O aplicativo de locação de carros V1 traz facilidades aos clientes, como modalidades variadas e processo de aprovação e seleção de veículo feitas diretamente pelo celular, sem intermediação de terceiros.

Uma opção interessante para viagens curtas é a meia-diária, também conhecida como “nanolocação”, em que o carro é alugado por um período de 12 horas, como ressalta a gerente do V1 Aluguel, Thais Augusta. “Para quem procura fazer uma viagem de ida e volta no mesmo dia, seja para ir à praia ou se aventurar em trilhas mais distantes, a meia-diária é uma opção que oferece todo conforto e praticidade.”

As modalidades disponibilizadas pela locação permitem flexibilidade para o cliente, possibilitando escolher uma opção que supra todas as suas necessidades – como passar um fim de semana de feriado prolongado explorando toda a cultura, história e gastronomia que o Paraná tem a oferecer. “Contamos com opções de períodos de locação para o cliente locar somente pelo período em que está viajando. Além disso, pode solicitar que o veículo seja entregue ou retirado por um de nossos motoristas, não precisando se deslocar até uma de nossas estações”, finaliza Thais.

