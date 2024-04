Show da Rainha do Pop: plataforma oferece até 50% de desconto em viagens de ônibus para o Rio (Foto: Reprodução/ Instagram)

São Paulo, 25 de abril de 2024 – Falta pouco para o show da Rainha do Pop, que acontecerá no dia 4 de maio de 2024, em Copacabana (RJ), e encerrará a turnê de comemoração dos 40 anos de sua carreira. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. O show será gratuito e atrairá fãs do país inteiro.

Para economizar com o deslocamento e viajar com segurança, conforto e acessibilidade, a dica é apostar em viagens de ônibus rodoviários para chegar no Rio de Janeiro. É possível adquirir as passagens com praticidade por meio da plataforma digital Outlet de Passagens, que está oferecendo até 50% de desconto em trechos com destino à Rodoviária Novo Rio e ao Shopping Uptown, localizado na Barra da Tijuca. Confira:

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio) | A partir de R$ 40,00

Belo Horizonte (Terminal JK) x Rio de Janeiro (Novo Rio) | R$ 66,85

Sorocaba x Rio de Janeiro (Novo Rio) | A partir de R$ 46,88

Campinas x Rio de Janeiro (Novo Rio) | A partir de R$ 62,93

Cabo Frio x Rio de Janeiro (Novo Rio) | A partir de R$ 30,07

Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro (Novo Rio) | A partir de R$ 50,63

São Paulo (Barra Funda) x Rio de Janeiro (Shopping Uptown Barra) | A partir de R$ 42,95

Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro (Novo Rio) | A partir de R$ 128,91

São elegíveis ao desconto os assentos promocionais listados na categoria ‘Melhor Preço’, para viagens a serem realizadas até o dia 05 de maio de 2024. Não é necessário aplicar nenhum cupom e não há limitação de compra por CPF. São aceitos pagamentos em até 6x sem juros no cartão de crédito, PIX ou transferência bancária.

As viagens comercializadas pelo Outlet de Passagens são operadas por companhias de ônibus rodoviário reconhecidas e seguras, como a Auto Viação 1001, Viação Cometa e Viação Catarinense. Os ônibus das empresas são modernos, confortáveis, oferecem Wi-Fi e entradas USB para carregar dispositivos móveis. Destaque para a Semileito e a Leito-Cama, que oferecem ainda mais conforto para o passageiro e contam com poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180° e apoio para pés e pernas.

No momento do check-in nos veículos, é possível usar o BPE (Bilhete de Passagem Eletrônico) para facilitar o embarque, sem a necessidade de imprimir as passagens em casa ou nos guichês nas rodoviárias. Não há taxas adicionais para bagagens e pets de pequeno porte, que estejam de acordo com as regulamentações para o transporte de animais, são bem-vindos nos ônibus e podem viajar com os donos nas poltronas.

