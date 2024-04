Conheça o EAST Miami, o hotel perfeito para se hospedar durante a etapa de Fórmula 1 em Miami ()

O descolado e moderno hotel EAST Miami, localizado na região de Brickell, foi idealizado para viajantes de todo o mundo não convencionais que procuram um lugar divertido, elegante e relaxante para ficar, sem contar que oferece diferentes experiências e serviços personalizados. Com isso em mente, fica fácil entender o motivo de o hotel ser o local ideal para receber os hóspedes que querem assistir ao Grande Prêmio de Fórmula 1.

Será a sexta corrida do ano que vai acontecer em Miami, retornando ao Estado da Flórida após um ano fora de lá. Durante o domingo, no dia 5 de maio, ela será realizada no complexo Hard Rock Stadium, lar da famosa franquia Miami Dolphins da NFL. O calendário da F1 2024 – temporada com maior número de corridas na história – terá 24 fases. Elas serão espalhadas por diversas cidades do mundo até dezembro, com paralisação entre o fim de julho e o fim de agosto.

EAST Miami

Além das incríveis experiências, um dos mais importantes motivos para ficar hospedado no EAST Miami é que o hotel oferece 352 quartos, incluindo 89 suítes residenciais que possuem de um até três quartos, totalmente equipadas com cozinha e lavanderia, ideal para grupos e toda a família. Dentro da propriedade, também está o delicioso restaurante Quinto com um bar e lounge à beira da piscina, para você aproveitar ao máximo quando retornar do evento.

Sem contar que também há um salão de chá speakeasy inspirado em Hong Kong, café e bar Domain no saguão e o incrível bar Sugar, na cobertura. Ou seja, não faltam atrações para antes e depois de prestigiar a corrida.

O hotel possui ainda um grande deck de piscina ao ar livre e uma área fitness 24 horas. Ao reservar 2 noites, ganhe 50% de desconto na segunda. Por todos esses motivos, programe-se para se hospedar no EAST Miami e tornar a viagem inesquecível.

