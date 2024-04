O reencontro do Brasil, Chile e Argentina por meio do turismo na América Latina (Estado do Sergipe em estande imersivo nos atrativos da região na WTM Latin America (Foto: @paespelomundo))

A trajetória do consumidor mudou. Quando um cliente busca um agente de viagens para planejar suas próximas férias, já vem repleto de informações importantes sobre o destino, atrativos, passeios e gastronomia. Um bom agente de viagens vai identificar as demandas e completar o consumidor com detalhes importantes, como aquele restaurante badalado, aquele passeio imperdível ou ainda descartar programas que não fazem parte do perfil do seu cliente. Na WTM Latin America, evento que reuniu 27.153 visitantes entre os dias 15 e 17 de abril, agentes de viagens puderam fortalecer parceiros e aprofundar conhecimentos. O que vimos no evento? Um reencontro do Brasil, Chile e Argentina por meio do turismo na América Latina.

Promoção turística é um investimento alto para qualquer destino, mas fundamental para atrair a atenção do consumidor e fomentar novos negócios, captar investimentos, consumo. Na WTM, em São Paulo, os grandes estandes do Chile e Argentina demonstravam o interesse dos países no mercado brasileiro. Regiões como a Patagônia, o enoturismo, a comida que vai dos badalados centros urbanos às estações de esqui na neve, os chocolates e muitas outras atrações estiveram na ordem do dia.

Pelo Brasil

Balas Lalka trazem a tradição dos imigrantes poloneses em Belo Horizonte no estande boteco (Foto: @paespelomundo)

O Sergipe mais uma vez se destacou trazendo as tradições do forró nordestino, aliado aos produtos que fazem parte da cultura gastronômica do estado, como a cachaça, as castanhas e a queijadinha. Uma grande quadrilha improvisada com os visitantes da feira trazia mais uma vez a força do turismo do menor estado do Brasil, que conta com atrativos do mar ao sertão no Rio São Francisco.

Joinville trouxe para os dias de exposição uma infinidade de possibilidades de se fazer turismo pela maior cidade do estado de Santa Catarina. Na gastronomia, novas rotas cervejeiras, além das tradições culturais que incluem a escola de balé Bolshoi (única fora da Rússia). Outra cidade que se destacou foi Belo Horizonte, com um boteco completo para receber os profissionais do turismo com os melhores sabores de Minas. Um dos co-expositores do boteco Belo-horizontino foi a tradicional marca de confeitos e chocolates “Lalka” que completa 100 anos de tradição na cidade.

Antártica no Chile

Negócios e novos atrativos no estande do Chile (Foto: @paespelomundo)

O estande do Chile foi um dos que mais chamou atenção pelo tamanho e pela quantidade de co-expositores. Entre eles, cias aéreas com novos voos direto para a capital Santiago saindo de cidades como Curitiba e Porto Alegre, como a JetSmart; hotéis de luxo como o Mandarim Oriental; ou ainda os atrativos da Patagônia chilena, como uma grande aposta para o mercado brasileiro.

E não é só impressão a presença mais forte do turismo do Chile no Brasil. Ao questionar a ministra do país por que muito brasileiros, assim como eu, nunca estiveram no Chile apesar de conhecer muitos outros países pelo mundo, ela foi enfática: “O Chile ainda não fez uma promoção exótica do país. Antártica, Patagônia, os fiordes com montanhas e neves, são 5 macrozonas muito importantes, as lagoas, os rios, o pisco chileno, os vinhos, os cruzeiros, e esse ano vamos começar com muito mais força na nossa gastronomia.” enfatizou. “Somos um país muito isolado, 90% da entrada é só por cia aérea. São 180 vinhas para fazer turismo. Num só dia pode fazer turismo em três vinhas. É um país muito perto e muito diferente do Brasil. Por isso o brasileiro gosta muito do Chile”, completa Verônica Pardo, Ministra do Turismo do Chile.

Neuquén – Argentina

Representantes da província de Neuquén recebem agências de viagens (Foto: @paespelomundo)

Um outro país que se destacou na WTM foi a Argentina. Regiões turísticas conhecidas pelo viajante brasileiro como Bariloche e seus atrativos de inverno, mas também, para mim, uma grande surpresa e novidade, a região de Neuquén. Uma província (estado) patagônica com atrativos que vão da moto ao churrasco na neve. Lugares e hospitalidade tais como Agostura, Cerro Bayo, Villa Traful (vila com 900 habitantes), San Martin de Los Andes, Chapelco Ski Resort, Lago Hermoso Sky Resort (hotel de luxo aberto há um ano), Caviahue e Copahue se reuniram para mostrar o melhor da região.

A província de Neuquén reuniu agente de viagens e convidados para um café da manhã no qual detalhes do turismo patagônico foram revelados, como as trilhas, as termas vulcânicas, os campos de golf, as experiências de luxo da hotelaria local e até um churrasco feito na neve.

Viajar pela América Latina é um prazer que nós latino-americanos precisamos (re)descobrir. A proximidade e voos curtos, os preços mais convidativos, os atrativos totalmente diferentes do turismo brasileiro fazem dessa viagem um programa mais possível a qualquer tempo. No entanto, viajar pela América Latina é muito mais que isso, é um reencontro com nossa história, nossa cultura, nossas trajetórias de descolonização, de valorização da nossa gastronomia, dos nossos insumos. É uma descoberta que o viajante brasileiro está prestes a viver, como turista e como anfitrião. Sean bienvenidos.

Thiago Paes é colunista de turismo gastronômico, apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e está no instagram como @paespelomundo

