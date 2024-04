Jubartes começam a chegar e São Sebastião inicia ativação da temporada de baleias (Cauda da baleia é como digital - turista pode ajudar na identificação dos animais enviando foto para Projeto Baleia à Vista (Foto: Divulgação()

As baleias estão chegando mais cedo? Ainda não dá para saber, mas é certo que a primeira jubarte de 2024 foi vista no Litoral Norte na semana passada, praticamente na mesma data que São Sebastião começou a ativação da temporada de avistamento das gigantes do mar, que vai de maio a agosto. Trata-se de uma baleia jovem, segundo Júlio Cardoso, fundador do Projeto Baleia à Vista.

Ele recebeu o vídeo do cetáceo saltando para fora da água, um dos mais belos espetáculos do mar. O registro foi feito na altura de Ubatuba por Jeferson Ramiro, capitão de um barco de passeios turísticos naquele município. “No dia seguinte foi registrado um outro avistamento na região, mas tudo indica ser a mesma baleia”, conta Cardoso. Todos os anos, jubartes saem da Antártica em busca de águas mais quentes da costa brasileira para se reproduzirem e passam pelo Litoral Norte.

Recorde na última temporada de baleias

A temporada de baleias de 2023 terminou com o recorde de 740 avistamentos no Canal de São Sebastião e a expectativa para este ano é grande. “É, sem dúvida, um espetáculo que a maioria das pessoas gostaria de presenciar. É uma atração turística cujo interesse está crescendo e que nos orgulhamos de desenvolver com sustentabilidade. Tanto que no final do ano passado ganhamos o Prêmio Braztoa pela implementação bem-sucedida do turismo de observação de baleias que preza pela preservação ambiental”, relembra Adriana Augusto Balbo, secretária de Turismo de São Sebastião.

Óculos de realidade virtual para experiência imersiva de avistamento de baleia (Foto: Divulgação)

Apostando que essa atividade de ecoturismo pode crescer ainda mais no município, São Sebastião destacou as baleias em seu stand na WTM (World Travel Market), uma das maiores feiras de turismo do Brasil, que terminou no último dia 17 de abril. Na ativação, destacou-se uma experiência imersiva única proporcionada por óculos 3D, que coloca o usuário a bordo de um barco no Canal de São Sebastião avistando baleias jubartes, inclusive com a sensação que pode ser atingida pela água que elas espalham ao emergir e submergir.

Stand de São Sebastião na WTM na ativação da temporada de baleias (Foto: Divulgação)

Também fez parte do espaço de ativação uma escultura de uma baleia, cuidadosamente esculpida para transmitir toda a grandiosidade desses majestosos animais marinhos. E, no último dia da WTM, a Secretaria de Turismo levou 12 pessoas de São Sebastião, entre monitores ambientais, representantes do trade turístico, de agências e operadoras, artesãos e pescadores, para o stand de São Sebastião, para conhecerem de perto a feira de turismo e saberem como está sendo feita a ativação da temporada de baleias 2024.

Atividade turística é recente em São Sebastião

O avistamento de baleia é uma atividade turística relativamente recente em São Sebastião. Começou em 2018 quando, com os primeiros avistamentos de populares, a cidade iniciou estudos e tratativas com o Instituto Baleia Jubarte e o Projeto Baleia à Vista. “Nós trabalhamos com foto-identificação das jubartes que passam pelo Canal de São Sebastião. A parte inferior da cauda é a “digital” da jubarte. Turistas e a população em geral podem nos ajudar neste trabalho enviando fotos da cauda dos animais que avistar”, convida Cardoso.

Nos últimos anos, cresceu em número de animais observados, na importância enquanto atividade econômica e em sustentabilidade. “São Sebastião, já muito conhecida por suas praias e natureza deslumbrantes, também é destino para avistamento de baleias. É essa mensagem que queremos que chegue aos turistas. E que estamos empenhados em promover o turismo sustentável e a preservação do meio ambiente”, acrescenta Adriana.

A temporada de baleias começa em maio e vai até agosto, mas os meses com maior número de avistamentos são junho e julho. As agências que operam passeios de barco em São Sebastião já estão com agendamento aberto e a procura está em alta. Há empresa, inclusive, que já tem reservadas 30% de suas saídas ao mar durante toda a temporada.

Regras para o turismo durante a temporada de baleias

Na temporada de avistamento de baleias, os turistas saem ao mar, de vários pontos do litoral de São Sebastião, em embarcações previamente cadastradas e com toda tripulação capacitada para cumprir todas as normas de avistagem, que determina como proceder na aproximação de cetáceos, e com a presença de um representante do Projeto Baleia Jubarte para uma palestra de conhecimento. Há regras como o máximo de duas embarcações por cada grupo de baleias, limite de aproximação de 100 metros dos animais, motor neutro e permanecer no local por no máximo meia hora.

Há, inclusive, protocolo de medidas quando uma baleia é avistada no Canal de São Sebastião, conta o fundador do Projeto Baleia à Vista. “É emitido um alerta vermelho para que as balsas e demais embarcações reduzam a velocidade e redobrem a atenção”, conta o fundador do projeto. Ele ressalta a importância de os turistas autorizados a conduzir embarcação também cumprirem essas regras.

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até o Canto do Mar. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar. A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais.

Serviço

Mais detalhes sobre as baleias em @projetobaleiaavista, @projetobaleiajubarte e@turismosaosebastiao

