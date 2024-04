Prepare-se para altas temperaturas no Festival de Parintins (Cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, participante do BBB24 (Foto: reprodução/ Instagram))

Não é segredo que o Brasil possui dimensões continentais. Somos o único país do mundo com 2 paralelos cruzando o território, que são a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Dessa forma, podemos ter invernos rigorosos em certas regiões enquanto em outras, o calor predominando no mesmo período. Sendo assim, parece estranho falar de festival de inverno no Amazonas, que conta com temperaturas altas durante todo o ano. Mas é nesse período que acontece o tradicional Festival Folclórico de Parintins que atrai visitantes do mundo inteiro. Repleto de cultura local faz valer a pena fugir do friozinho característico da estação.

O Festival já atrai visitantes do mundo todo, porém não se pode negar que Parintins ganhou mais destaque entre os brasileiros de outras regiões, após a participação da manauara Isabelle Nogueira, no Big Brother 2024. A sister integra a equipe do Boi Garantido, interpretando a cunhã-poranga, personagem que representa os povos indígenas amazonenses, além de ser símbolo da força das mulheres.

Mas, além disso, há muito mais dessa festa folclórica para se descobrir e se apaixonar. Conheça um pouco mais sobre o Festival de Parintins e se encante!

O Festival de Parintins

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque (Foto: reprodução/ Instagram)

A festa folclórica é realizada, tradicionalmente, durante o último final de semana de junho, em um local construído especialmente para o evento ao ar livre, o Bumbódromo, que possui capacidade para mais e 35.000 espectadores. Em 2024, a 57ª edição do evento será nos dias 28, 29 e 30 de junho.

O Festival de Parintins é uma festa popular que acontece desde 1965 na ilha de Parintins, no interior do estado do Amazonas, sendo considerado Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O festival consiste na rivalidade entre dois bois-bumbás, o Boi Garantido e o Boi Caprichoso que se apresentam ao longo dos 3 dias, ao som de uma orquestra ao vivo, no Bumbódromo. Cada boi-bumbá exibe sua própria história, demonstrada a partir de figurinos elaborados, encenações, muitas cores e animação. Os bois precisam convencer os jurados, que avaliam critérios como alegorias, evolução, ritmo, harmonia, coreografia, figurinos e conjunto geral. Enquanto isso, as arquibancadas ficam tomadas pelos torcedores apaixonados, que se dividem pelas cores vermelha, do Boi Garantido, e azul, do Boi Caprichoso.

Festival de Parintins não se limita ao Bumbódromo. Os Bois Caprichoso e Garantido vão às ruas (Foto: reprodução/ Instagram)

Mas o Festival de Parintins não se limita ao Bumbódromo e aos 3 dias. Devido à grande rivalidade, a cidade é dividida por uma linha imaginária (da Catedral de Nossa Senhora do Carmo ao Centro de Convenções Amazonino Mendes – Bumbódromo), criando duas zonas: uma azul e outra vermelha. Por toda a cidade, antes e depois do fim de semana, acontecem desfiles, feiras de artesanato, de comidas típicas, eventos culturais, e apresentações folclóricas, se tornando uma verdadeira imersão para o visitante.

Como chegar

Para chegar à Parintins só é possível pelo ar ou pela água. A forma mais rápida é de avião, saindo da capital amazonense, Manaus ou de Santarém no Pará, com duração em torno de 5h a 8 horas, dependendo do ponto de partida.

Outra opção é o barco, mas a viagem é mais longa. Partindo de Manaus, navegando pelo rio Amazonas, o percurso de ida leva cerca de 14 a 18 horas e a volta entre 24 e 30 horas. Saindo de Santarém, também pelo rio Amazonas, a viagem leva cerca de 11 horas. Os barcos oferecem alimentação e alguns possuem ar-condicionado.

A viagem de lancha, com capacidade para 90 pessoas também é uma possibilidade. Saindo do Porto de Manaus leva em torno de 6 a 8 horas para chegar à ilha e a volta, entre 8 e 10 horas.

Porém, não importa como chegará, o visitante que participa dessa festa, sem dúvida, se envolve e vive uma experiência mágica na ilha. Mas, esteja avisado! Quando for para o Festival de Parintins, não adianta ficar em cima do muro: ou você é Caprichoso ou é Garantido!

Para garantir o seu passaporte, pacotes ou outros serviços relacionados, acesse o site Festival de Parintins.

