Hoteleiros tem encontro marcado na maior feira de negócios do país (WTM Latin America 2024, em São Paulo (Foto: Uai Turismo))

Começou ontem em São Paulo a maior feira de negócios turísticos da América Latina, a WTM (World Travel Mart) Latin America que este ano espera receber cerca de 27 mil profissionais entre agentes de viagens, hoteleiros, jornalistas, gestores públicos, guias de turismo, companhias aéreas, fornecedores, estudantes além do público em geral. Em relação a edição do ano passado igualmente realizada nos amplos pavilhões do Expo Center Norte no bairro Santana na capital paulista a mega feira está 20% maior em relação a metragem com 7,2mil metros quadrados. Confirmaram presença aproximadamente 500 agentes de viagens, 45 operadoras, seguros de viagem, cruzeiros marítimos, parques aquáticos e temáticos além de 75 “hosted buyers” de 42 diferentes países, que são os compradores que se cadastraram previamente junto aos “sellers” (vendedores) presentes no evento.

A euforia que cerca a WTM deste ano, que vai até amanhã, deve-se ao momento de grandes expectativas quanto a sustentação da retomada da atividade turística no Brasil percebida gradualmente a partir de 2022. Em especial o segmento de lazer vive um momento muito positivo refletido pelos inúmeros novos projetos de equipamentos em construção somados aos inúmeros estudos de viabilidade em execução e distribuídos por todas as regiões do país. Dada as nossas maravilhosas características naturais, riquezas culturais e gastronômicas entramos definitivamente na rota dos circuitos turísticos de primeira grandeza quando avaliado o cenário global em diversas regiões afetadas por conflitos e instabilidades geopolíticas.

“The Future is Open. Be the Change”

O tema da WTM deste ano é: “The Future is Open. Be the Change” em tradução livre: “O Futuro está aberto. Seja a Mudança”. “A ideia remete à necessidade de focarmos nas novas soluções tecnológicas que surgem a cada dia também no “trade” do turismo inclusivo e na sustentabilidade” afirma a head da WTM Latin America – Bianca Piazzzolito. Por esta razão dentre os 642 expositores, 19 dos 27 Estados da Federação marcam forte presença visando a divulgação de seus respectivos atrativos e diferenciais turísticos em busca de aumentar sua participação nos crescentes indicadores de receitas e número de visitantes a trabalho e a passeio que movimentam a virtuosa roda do turismo, com toda certeza uma das mais amigáveis atividades econômicas existentes visto que, ao decidir viajar as pessoas gastam seu dinheiro no entanto retornam sempre “mais ricas”.

Para os hoteleiros a WTM está sendo uma oportunidade excepcional para uma imersão nas novidades do setor através dos novos modelos de negócios em desenvolvimento no país como: Multipropriedade, Short Time Rentals, Web Solutions e as novas formas de distribuição e comercialização. Recentes situações envolvendo a Hurb e a Maxmilhas, duas plataformas que causaram prejuízos significativos ao setor de viagens, tem sido constantemente citadas como exemplos da necessidade do fortalecimento da segurança jurídica e das medidas de atuação preventiva na comercialização digital de toda oferta de produtos turísticos.

Os mais importantes “players” da hotelaria estão circulando pelos corredores e muitos reencontros de profissionais atuantes no setor vindos de todo país sendo muito efusivos na maior feira de negócios do país. O bom e velho normal dos cumprimentos calorosos, trocas de cartões de visitas e atualização sobre as atividades em curso preenche os espaços da feira emoldurados sempre pelos amplos e coloridos stands com muito material de divulgação, brindes e os clássicos quitutes e soft drinks que traduzem o espírito do bem receber presente na hospitalidade.

“Feiras são o ambiente propício para fazer bons negócios e networks significativos em curto espaço de tempo”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

