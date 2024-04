Travel Next Minas: 2ª edição do evento anuncia novo espaço e curador de conteúdo

Travel Next Minas: 2ª edição do evento anuncia novo espaço e curador de conteúdo (Área de palestras foi o espaço mais concorrido (Foto: Ronaldo Almeida/Divulgação))

As diretoras da Travel Next Minas, Rúbia Coser e Aline Glaeser, anunciaram o novo local e curador de conteúdo do evento. A feira de turismo, com foco nas agências de viagens, tem como palco o Expominas, na região da Gameleira, zona oeste de Belo Horizonte. Para fazer a curadoria de conteúdo foi escolhido Daniel Turbox, especialista em Inteligência Artificial (IA) e automação.

LEIA TAMBÉM: MSC Cruzeiros: a viagem começa em Confins

Além de migrar para um espaço maior, com 6.100 m², a infraestrutura é muito mais moderna, com área de alimentação, três auditórios, tudo climatizado. As diretoras da feira – que acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto – têm a expectativa de atrair 5.000 profissionais de turismo de todo o país e mais de 600 marcas. “Dobramos o espaço da Travel Next Minas e queremos posicioná-la entre as quatro principais feiras do país”, afirmam Rúbia e Aline.

Em 2023, a Travel Next Minas fez uma estreia para lá de promissora, reunindo mais de 2.260 agentes de viagens, tanto de Minas Gerais quanto de mais de 17 Estados, que, somados aos profissionais expositores, totalizaram 3.500 profissionais de turismo para explorar uma oferta de 300 marcas e gerando R$ 40 milhões em novos negócios, segundo apurados pelo Sebrae Minas.

Estandes

A ideia para 2024 é crescer ainda mais e ampliar a experiência do agente de viagens, conectando-o às novas tendências do mercado e aos novos tempos para falar de sustentabilidade, inovação, geração de negócios e oportunidades tecnológicas e também para promover os produtos turísticos de Minas Gerais. Para isso, há uma projeção de 800 agentes nas FAMTRAVEL’S, nome dado aos famtours.

LEIA TAMBÉM: Trabalhar com turismo: o futuro está aberto, seja a mudança

Com o slogan “O próximo nível do agente de viagens”, a segunda edição propõe uma verdadeira experiência, mudando os conceitos das feiras de turismo e trazendo novidades tanto na estrutura quanto no conteúdo. Os smart stand de 50m² e 100m² foram personalizados para atender melhor à demanda de operadoras âncoras, que já ficaram bastante impressionadas com o volume de negócios no evento de 2023.

Conteúdo

Outro diferencial é a entrega de conteúdo aos agentes de viagens: serão dias de programação distintas, com a participação de palestrantes, experiências gastronômicas e culturais. O espaço Travel Tech terá o desafio de ensinar os agentes de viagens a experimentarem as ferramentas de tecnologia e inovação. A tecnologia será, por sinal, uma das grandes apostas da feira: a gamificação do evento terá um protagonista, o Robô Concierge. A introdução de mecanismos e dinâmicas de jogo pretende despertar e motivar os participantes da feira. Os agentes de viagens e os destinos turísticos serão convidados a participarem de uma ação inédita. O nome do Robô inclusive será escolhido em uma ação pré-evento.

O Travel Wellness será dedicado aos hotéis e pousadas cuja essência é colocar o hóspede conectado à natureza, privilegiando o bem-estar. O espaço Wellness & Spa vai oferecer uma experiência para os cinco sentidos: entre uma palestra e outra, o agente de viagens poderá relaxar com massagens e abordagens terapêuticas como aromaterapia e reflexologia, entre outros tratamentos. Com curadoria de Marcelo Zingalli, referência no segmento de luxo, o Travel Lux reunirá em 100 m² empresas que prezam pela elegância, sofisticação e exclusividade. O agendamento prévio deverá ser feito pelas agências Lux.

LEIA TAMBÉM: 21 de abril para além da Liberdade

Para facilitar a vinda de agentes de viagens de outros Estados e do interior de Minas, a Travel Next Minas organizar famtravel aéreo e rodoviário. As informações serão divulgadas agora em março pelo site ou no perfil da feira no Instagram. No famtravel, o participante promoverá networking, participará de famtrips em Ouro Preto e Mariana, de um tour gastronômico na capital mineira e atingirá o próximo nível em capacitações com profissionais renomados do mercado.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo