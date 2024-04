21 de abril para além da Liberdade (Foto: Stock Adobe)

Criado a partir de resolução 71/284 da ONU em 2017, o dia 21 de abril celebra o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Tem por objetivo reforçar a importância dos temas para o desenvolvimento sustentável e seu impacto econômico e social.

Mas, qual a importância de ter um dia específico para comemorar algo? No caso das resoluções da ONU e tantos outros órgãos internacionais, estabelecer datas comemorativas auxilia na organização de esforços, criação de programas e projetos, orientação de investimentos e claro, mensuração de variáveis em torno do tema para ser passível de registro e analisar as mudanças na sociedade a partir de tais iniciativas.

Dia Mundial da Criatividade e da Inovação

O Dia Mundial da Criatividade e da Inovação coroa anos de debate e reforça a criatividade como mola propulsora para o desenvolvimento dos mais distintos territórios, dos mais variados perfis. Desde aqueles já considerados desenvolvidos, e que lidam com desafios mais avançados como legislações sobre propriedade intelectual, registro de marcas e patentes, novos modelos de negócios e avanços tecnológicos como Inteligência artificial e internet das coisas.

Enquanto territórios em desenvolvimento estão ainda descobrindo, ou reconhecendo, seus setores criativos como eixos de transformação social e ativos econômicos. Seja pela valorização de sua identidade e cultura, logo, de seus saberes e modos de produção, seja pela necessidade de criar formas alternativas de negócios, produtos e serviços, para suprir demandas próprias e assim, contribuir para geração de melhorias para a comunidade.

Independente do perfil, também entra neste debate a contribuição do turismo criativo para a transformação territorial por meio da criatividade e da inovação.

Reflexos do 21 de abril: Dia Mundial da Criatividade e da Inovação

Em destinos turísticos, parte de territórios desenvolvidos, atua na renovação de sua oferta turística, trazendo novos roteiros e serviços, ampliando o tempo de permanência do turista, ou, promovendo sua fidelização, ao despertar interesse e atrair o turista para retornar ao destino e recomendá-lo.

Já em destinos turísticos localizados em territórios em desenvolvimento, o turismo criativo assume uma colaboração social ainda mais relevante. Envolve distintos atores sociais, com destaque para profissionais ligados aos setores criativos, permitindo que novos atores participem do turismo local, e por esta razão, nestes, o turismo criativo é bastante associado ao turismo de base comunitária.

World Creativity Day

Assim como tantos outros temas, os debates sobre criatividade e inovação, e tudo que pode derivar deles, são muitos e fica bastante difícil acompanhar tudo. Como tentativa de aglutinar tais reflexões, foi realizada uma iniciativa, que culminou na criação de um evento e que vem, a cada ano, ampliando sua atuação e fomentando a criação de um movimento em torno da criatividade, o World Creativity Day (WCD), gerido pela World Creativity Organization (WCO).

O evento, e por consequência a instituição, foram idealizados por Lucas Foster, psicólogo e empreendedor social, que promoveu o primeiro evento, ainda em 2018, em São Paulo. De lá pra cá, foram várias iniciativas. A WCO desenvolveu então uma metodologia que, através da identificação de lideranças criativas, anfitriões, inspiradores, voluntários e parceiros, promove o engajamento de profissionais diversos para que a criatividade e a inovação tenham seu momento de celebração e destaque nos mais distintos territórios.

Com intuito de demonstrar a capacidade que estes temas tem de transformação, profissionais, empresas, o WCD como um todo, tem como diferencial o envolvimento de pessoas locais, que mobilizam e valorizam iniciativas, projetos e empreendimentos criativos e inovadores da localidade a que pertencem, ou seja, é reconhecer que “santo de casa também faz milagre”.

Com isso, vem se formando um movimento que, a cada ano, busca ampliar as reflexões e apresentar propostas, projetos, empreendimentos e atividades que permitem a integração entre cidadão, cidade, profissionais, instituições, criatividade e inovação, ou seja, cria-se uma comunidade de líderes que atuam em prol da criatividade e da inovação, como forças transformadoras. Os números são cada vez mais crescentes, em 2023, o WCD impactou diretamente 49.620 pessoas em 55 cidades, incluindo a cidade de São Paulo onde ocorreu a primeira edição do Festival Mundial da Criatividade. Para 2024, a expectativa é que mais cidades participem e este número de pessoas impactadas seja ainda maior.

Foto: Linkedin/ World Creativity Organization

Em Minas Gerais: celebração da criatividade e da liberdade

Belo Horizonte, e outras cidades mineiras, já possuem um bom histórico com o evento, e com isso, uma movimentação dos mais diversos atores vinculados aos setores criativos e ações inovadoras é realizada a cada edição.

Porém, para nós, mineiros, o dia 21 de abril é também um marco que celebra a Inconfidência Mineira e reverencia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir do que veio a ser o primeiro movimento de independência do Brasil Colônia, ou seja, o dia 21 de abril é também uma celebração da liberdade.

Uma feliz coincidência, na minha avaliação, visto que, é praticamente impossível pensar em criatividade e inovação, sem que exista liberdade. Liberdade para pensar, empreender, pesquisar, debater, interagir, criar, inspirar, sonhar.

Em 2024 o WCD acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de abril, no Brasil, Holanda e Portugal, espera-se impactar em torno de 100 mil pessoas, com mais de 2300 atividades gratuitas, em formatos online e presencial.

Belo Horizonte repete sua participação, assim como outras cidades de Minas Gerais. Ainda dá tempo para conhecer a programação e participar. Uma excelente oportunidade para conhecer iniciativas diversas, celebrar a liberdade e se inspirar com casos reais de transformação. Quem sabe assim, a gente de fato não consegue cada vez mais incorporar, e desmistificar, a criatividade e a inovação no nosso dia a dia?

