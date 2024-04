Conheça Calhetas: praia, cachoeira, trilha e mirante no mesmo lugar (Praia de Calhetas, mar em tons de azul e verde (Foto: Leda Rodrigues))

Para quem quer uma degustação dos atrativos que São Sebastião, a indicação é Calhetas. É uma das mais belas praias do Litoral Norte de São Paulo que, apesar de minúscula, entrega muito: praia, trilha, cachoeira e mirante. Com sorte, se avista tartaruga! Apesar de pouco conhecida, é uma praia que atende muito bem as expectativas dos mais aventureiros e de quem quer apenas pegar sol e tomar banho de mar. Para todos, há inclusive a possibilidade de piquenique num jardim natural de frente para o oceano e com a ilha de Toque Toque ao fundo. O cenário é paradisíaco.

2 visuais diferentes em um só lugar

Situada em uma península que se estende em direção ao mar, a Praia de Calhetas fica dentro de um condomínio e oferece dois visuais distintos. De um lado, uma faixa de areias douradas e finas que convidam para momentos de relaxamento e contemplação tendo à frente uma baía de águas de tons que mesclam verde e azul, perfeitas para banho. É lugar também para praticar snorkeling e explorar a vida marinha local. Peixinhos coloridos são comuns ao lado dos rochedos e tartarugas, também.

Do lado oposto, grandes pedras dominam a areia formando piscinas naturais. É a praia selvagem que muitos buscam. Entre as duas praias, uma inclinação do solo de poucos metros que leva a um mirante que é um verdadeiro oásis. Com coqueiros, vegetação rasteira no chão e arbustiva nas laterais, é o lugar perfeito para uma visão panorâmica de Calhetas, da Serra do Mar e do oceano a perder o horizonte.

Nem precisa dizer que é o lugar preferido para fotos. Como do mirante se tem uma vista de 360 graus, é o melhor ponto para avistamento de tartarugas. Se elas estiverem na enseada, quem subir ao mirante as verá. Abaixo, do lado esquerdo, há grandes pedras onde os pescadores locais costumam tentar a sorte. Mas, por conta do risco das pedras, é lugar apenas para os experientes.

Leve seu lixo de volta com você

Sem barraquinhas de comida e bebida, é uma praia muito limpa e silenciosa, cuidada pela população local. Por isso, a dica é levar lanchinho e água. Na hora da fome, o bom mesmo é caminhar alguns metros e estender a canga na grama bem cuidada do jardim natural ou escolher a sombra de uma das árvores frondosas e aproveitar o visual do mar para o lanche. Há até quem leve rede para pendurar nas árvores do lugar. Como não há lixeiras na Praia de Calhetas, exatamente para evitar que o lixo caia no chão ou atraia animal silvestre da mata ao lado, o turista deve levar de volta todo resíduo que produzir.

Banho de água doce

Após a praia, nada melhor que um banho de água doce na cachoeira Calhetas, a cerca de 200 metros da faixa de areia. O acesso até a cascata é por trilha fácil no meio da mata, mas exige cuidado porque há trechos com muita vegetação rasteira. Não há poço para banho, mas é possível escalar as pedras e se posicionar praticamente debaixo da cachoeira e receber uma relaxante massagem. Para os mais aventureiros, a sugestão é contratar uma agência e aproveitar para fazer rapel na cachoeira. É para fechar muito bem o dia de praia.

Acesso à praia

A Praia de Calhetas está distante 18 km do centro de São Sebastião, entre as praias do Toque-Toque Grande e Toque-Toque Pequeno. O acesso à faixa de areia é por uma propriedade particular, com entrada pela Rio-Santos na altura do km 144. Mas apenas pedestres são autorizados a entrar. É só seguir a estradinha de paralelepípedos, muito bem cuidada, que serve aos moradores do condomínio, por cerca de dez minutos para se deparar com a praia.

Como não é autorizada a entrada de veículos de visitantes no condomínio e não há bolsão de estacionamento às margens da rodovia, os meios de transporte são alternativos: caiaque ou barquinho saindo de Maresias são duas opções de acesso por mar que as agências oferecem. Outra é fazer o passeio guiado com uma agência de Maresias, que leva o turista pela rodovia até a entrada do condomínio.

Para os mais aventureiros, a sugestão é fazer o passeio guiado com agência por uma trilha que começa na rodovia e vai até a praia de Calhetas. São cerca de 300 metros com bastante inclinação em meio à Mata Atlântica, uma bela mostra de como são as trilhas de São Sebastião. Existe ainda, a opção de ir de ônibus ou transporte de aplicativo até a portaria do condomínio. É melhor não se arriscar a deixar o carro estacionado às margens da rodovia próximo ao acesso a Calhetas porque é infração que rende multa.

Serviço

Mais informações sobre o turismo de São Sebastião em @turismosaosebastiao e turismosaosebastiao.com.br

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até o Canto do Mar. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar. A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais.

