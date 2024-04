Lina: pioneira em inteligência artificial para assistência turística em São Paulo vai ao Gramado Summit 2024 (Gramado Summit 2023 (Foto: Reprodução/ Instagram))

Durante o Gramado Summit 2024, marcado para o período de 10 a 12 de abril, os participantes poderão conhecer a Lina, plataforma de inteligência artificial em assistência turística em São Paulo, a ser apresentada pelo São Paulo Convention & Visitors Bureau em parceria com a RCB Tecnologia.

A Lina surgiu como uma solução inovadora do 1º Hackathon Visite São Paulo, ocorrido em outubro de 2023, para um desafio demandado pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e que, desde então, vem sendo refinada pela RCB Tecnologia. Essa ferramenta multilíngue facilita aos visitantes descobrir o melhor de São Paulo, podendo oferecer respostas 24 horas via chatbot, WhatsApp e telefone.

Fabio Zelenski, diretor de Marketing e Inovação do SPCVB, destaca que “a Lina é nossa nova frente de atuação. Estamos investindo tempo e energia na ferramenta que ajuda o turista a escolher o que São Paulo tem de melhor para ver e visitar”.

Ricardo Castelo, da RCB Tecnologia, destaca o potencial da Lina no Gramado Summit para “captar investimentos e criar parcerias. A visão é expandir o uso da Lina para novos mercados e cidades, levando a inteligência artificial para revolucionar a experiência turística e além”.

Já em teste em outras cidades e para outras áreas como saúde, varejo e setor imobiliário, a Lina se apresenta no Gramado Summit com foco em inovação e versatilidade. Para uma demonstração interativa, os interessados podem acessar visitesaopaulo.com e conhecer mais em lina.tur.br para interagir com a tecnologia do turismo de São Paulo.

Sobre o SPCVB e Visite São Paulo

Constituído há 40 anos, o São Paulo Convention & Visitors Bureau é o primeiro CVB da América do Sul. É uma entidade privada, com mais de 500 associados, que atua na captação de eventos e apoio a seus organizadores, capacitação de profissionais para o setor e ampliação dos negócios no Estado.

Com a marca Visite São Paulo, foca seu trabalho nos visitantes, criando o interesse de conhecer o que o Estado e a capital têm de melhor para ver e fazer, apoiando a melhoria dos serviços e do atendimento aos visitantes e também por meio de campanhas promocionais.

