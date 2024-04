Brasil é favorito ao prêmio de Melhor Destino Gastronômico da América do Sul (Cozinha show do estande Brasil na WTM Londres. Apresentação culinária e cultural (Foto: @paespelomundo))

Pela primeira vez em mais de uma década o nome do Brasil surge, com favoritismo, ao prêmio de Melhor Destino Gastronômico da América do Sul. No World Travel Awards, uma das mais conceituadas premiações do turismo mundial, o Brasil já foi agraciado como melhor destino para cruzeiros em 2023; viagens para jovens em 2022; destino LGBTQIA+ em 2019; turismo esportivo, nos anos de 2010 a 2012; mas ainda não foi premiado como destino culinário, nome da categoria.

Embora tenhamos uma diversidade culinária criativa a partir de uma miscigenação da culinária de imigrantes e dos povos nativos, com insumos como a macaxeira, a farinha de milho, o cacau, a variedade de frutas como as bananas, o butiá, pequi que refletem em pratos únicos no mundo, o Brasil ainda não foi reconhecido como um destino de destaque gastronômico.

Barriga de porco pururuca pela chef Janaína Torres (Foto: Leandro Langoni)

A melhor chef do mundo

Para se chegar ao topo de prêmios como estes é preciso um trabalho contínuo e empenhado de pedagogia sobre essa diversidade, de autoconhecimento e que reflita na melhor divulgação do que é viajar pela gastronomia do Brasil. Trabalho que vem sendo feito por meio das conquistas individuais de chefs como Janaína Torres Rueda, que recentemente conquistou o título de melhor chef do mundo no “50 Best”, bem como o de dezenas de chefs “anônimos” que vem transformando a culinária brasileira. Desde 2023, a nova gestão da Embratur vem investindo esforços na campanha do Brasil Gastronômico.

Na WTM Londres, uma das maiores feiras de turismo do mundo, presenciei uma grande cozinha show que uniu atrações culturais ao melhor tempero do Brasil, montada pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Chefs como Paulo Machado e sua cozinha pantaneira apresentaram pratos surpreendentes para visitantes de vários lugares do mundo. A curiosidade pela volta do Brasil como destaque no turismo mundial atraiu dezenas de profissionais ao estande da feira, todos os dias.

Sucos de caju e caipirinhas servidas a profissionais do turismo em Londres (Foto: @paespelomundo)

Brasil nas feiras de turismo

Enquanto isso, 51 coexpositores – entre operadoras, cias aéreas, receptivos, hotéis e outros presentes na WTM Londres faziam negócios, entre brigadeiros e coxinhas, entre sucos de caju e caipirinha, viabilizando a vinda de novos turistas e investimentos para o turismo local. O reflexo desse esforço em conjunto, dessa união entre chefs badalados que utilizam a natureza de forma sustentável e políticas públicas para o turismo é este: o Brasil é favorito ao prêmio de Destino Gastronômico em 2024. Ao lado da Embratur, o Ministério do Turismo tem levado a gastronomia brasileira aos mais importantes eventos da área, como os preparativos para a COP30. O momento é único. Reúne interesse do governo brasileiro, atuação da Embratur e Ministério do Turismo, uma infinidade de bons profissionais do turismo e da gastronomia, além, claro, da tradição Diplomática do Brasil em participar dos encontros e conferências sobre o clima, biodiversidade, energias renováveis nesse novo cenário da sustentabilidade mundial.

Estande do Peru na WTM Londres servindo ceviches, lomitos e patacones (Foto: @paespelomundo)

A gastronomia peruana no mundo

O Peru, vencedor de 11 prêmios como Destino Mundial da Gastronomia nos últimos 12 anos – só perdeu no ano de 2020 devido ao fechamento durante a pandemia, quando a Colômbia ganhou o referido prêmio – fez a tarefa de casa há muitos anos. Entre tantas políticas utilizadas pelo país andino para se chegar, e se manter, no topo da gastronomia mundial, está a participação contínua do Peru nos melhores e maiores eventos da gastronomia e do turismo no mundo.

Em todas as feiras de turismo, oportunidade imprescindível para um país mostrar sua força e seu potencial turístico, demonstrando inclusive o tipo de turista que deseja atrair para o destino, o Peru sempre apresenta uma cozinha show com apresentações de chefs, servindo ceviches, lomitos e patacones, nomes que se tornaram popular entre os mais leigos em gastronomia, mas espertos no que há de melhor para comer no mundo.

“Lomitos saltados” do restaurante Bairro Cebiche, em Cusco/ Peru (Foto: @paespelomundo)

O novo turismo gastronômico

Deixo aqui mais uma dica, para o turismo de cidades e estados que queiram se destacar entre tantas possibilidade e atrações no Brasil e no mundo: invistam em gastronomia. Turismo Gastronômico não é nada novo, mas está repleto de novas possibilidades. Pense nisso!

