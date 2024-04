Qual a receita para ter ocupação de hospedagens em alta em uma cidade bem longe do mar? Pegue um cantor internacional famoso, no caso Paul McCartney, e junte uma Feira Nacional de Artesanato. Tempere com o gingado de Ney Matogrosso e, por fim, acrescente pitadas de mineiridade em festivais gastronômicos em centenas de bares espalhados pela cidade. Pronto, todo mundo vai querer.

Quem poderia imaginar que Belo Horizonte, com os seus 126 anos, teria, pela primeira vez na história, recorde de ocupação hoteleira e hospedagens de temporada ao longo do ano de 2023. Com a força do carnaval, que levou mais de 5 milhões de foliões para as ruas, entre eles 226 mil turistas de fora, de acordo com a Prefeitura, foi evento marcante na busca de hospedagens. E o segredo da receita de sucesso está no fato que Minas Gerais e BH se consolidam como polo turístico cultural e de negócios.

Pesquisa Airbnb

Belo Horizonte entrou na lista de cidades hospitaleiras com melhores preços de hospedagens por temporada Airbnb/Divulgação

Em 2023, os hóspedes do Airbnb exploraram mais destinos em todo o Brasil do que nunca. Foram visitadas mais de 2.330 cidades, tornando este o ano com a maior diversidade de turismo no Brasil na plataforma. Este recorde no Brasil reflete a tendência global de diversificação do turismo, com viajantes indo para mais de 100 mil cidades e 200 países e regiões - um feito viável graças aos anfitriões do Airbnb, que agora totalizam mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Seja para viajantes locais ou internacionais, o preço é uma prioridade para visitantes em todas as partes. No Brasil, alguns dos destinos mais reservados e acessíveis em 2023 incluem:

- Porto Alegre, Rio Grande do Sul

- Belo Horizonte, Minas Gerais

- João Pessoa, Paraíba

- Cabo Frio, Rio de Janeiro

- Santos, São Paulo

Pandemia

Em 2022, o Airbnb anunciou que, desde o início da pandemia, quase 600 cidades brasileiras receberam sua primeira reserva na plataforma. Em 2023, dados atualizados do Airbnb mostram que mais de 165 cidades brasileiras receberam seus primeiros hóspedes naquele ano, sendo quase 80% em centros não urbanos, diversificando o turismo no país. Desde Uraí, no Norte do Paraná, até Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, os hóspedes conheceram mais culturas e paisagens únicas do Brasil.

"O Airbnb incentiva o turismo no Brasil e o empoderamento das comunidades. A capilaridade da plataforma colabora para, cada vez mais, descentralizar as viagens, fazendo com que mais lugares recebam visitantes e se beneficiem do turismo, tanto com a disponibilização das acomodações por anfitriões, como com os gastos de hóspede em serviços e negócios locais", comenta Aleksandra Ristovic, Gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil.

Pagar barato

Além disso, o Airbnb possibilita que viajantes descubram novos lugares de forma financeiramente mais acessível e oferece opções de acomodação muitas vezes mais econômicas que estadias em hotéis. O preço médio da diária de um anúncio de um quarto no Airbnb em dezembro de 2023 era de aproximadamente R 569,00, uma queda aproximada de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto os preços dos hotéis aumentaram cerca de 7%, para aproximadamente R 743,00, no mesmo período.

A distribuição do turismo para diferentes locais do país pelo Airbnb não proporciona apenas opções mais acessíveis de viagem, mas também impulsiona a economia e a geração de empregos locais, além de envolver as pessoas das comunidades. Por outro lado, as viagens tradicionais costumam centralizar o turismo economicamente e geograficamente, causando superlotação, congestionamento e tensões entre as pessoas e os locais que elas visitam. Em 2023, os 10 destinos mais visitados no Airbnb representaram cerca de 7% das estadias, em comparação com aproximadamente 10% em 2019.

Em 2023, o Airbnb destacou sua capacidade de distribuir viagens para fora de áreas onde não há hotéis disponíveis e levar os benefícios econômicos do turismo para comunidades que, de outra forma, não os teriam. Agora, o Airbnb observa que os hóspedes na plataforma estão viajando para mais lugares.

Indo cada vez mais longe

Enquanto muitos brasileiros viajaram internamente no ano passado, outros tiraram o passaporte da gaveta e visitaram destinos internacionais. As cidades brasileiras com maior proporção de hóspedes que viajaram para o exterior em 2023 foram:

- Foz do Iguaçu, Paraná

- São Paulo, São Paulo

- Florianópolis, Santa Catarina

- Pelotas, Rio Grande do Sul

- Niterói, Rio de Janeiro