Cafés, vinhos, cervejas e queijos são protagonistas do turismo brasileiro

Cafés, vinhos, cervejas e queijos: o turismo de experiência ganha cada vez mais o coração (e a decisão) dos viajantes. E para quem não abre mão de uma boa experiência turística, a gastronomia sempre está nos planos! Afinal, é através da gastronomia que se conhece os sabores e aromas de um destino. Mas mais do que isso, é na gastronomia que se encontra a verdadeira cultura de um local ou região. Por isso, cafés, vinhos, cervejas, queijos e tantos outros produtos já são protagonistas do turismo brasileiro.

Muitos itens da gastronomia nos remetem a um local. Afinal quem não pensa em Minas Gerais para um bom café e um queijinho? Ou no Rio Grande do Sul para um vinho de qualidade? E em Blumenau para aquela cerveja genuinamente alemã? Mas não se engane! O mundo vive um momento de movimento cultural gastronômico, que passa por inúmeros destinos se reinventando e inventando. E ainda com uma grande valorização dos pequenos e médios produtores. Por isso é sim possível encontrar esses itens com muita qualidade em diversos outros locais do país, de norte a sul.

Cafés, vinhos, cervejas e queijos já são parte do imaginário dos turistas

Neste sentido, os produtores rurais que há alguns anos sequer se imaginavam como parte do sistema do turismo, hoje já são um dos grandes motivos de escolha e decisão em uma viagem. Pois uma coisa é fato, a boa gastronomia depende totalmente de bons fornecedores, que já deixam de ser apenas fornecedores e se transformam também em atrativos turísticos a serem visitados.

Mas bons produtos dependem de origem e de conhecimento. E entendendo essa realidade é que acontece nos próximos dias 15 a 18 de maio o Connection Terroirs do Brasil, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Um evento voltado para os produtos de origem e seus destinos turísticos. Por lá será possível encontrar o que o Brasil possui de melhor, e ainda conteúdo, experiências, negócios e networking para quem já entendeu que os produtos de origem podem ser alavancados pela construção de uma marca forte e pelo turismo.

Para Marta Rossi, CEO do Connection Experience: “Vamos mostrar mais uma vez as riquezas únicas do Brasil, neste evento que é a mais importante vitrine de promoção dos produtos de origem reunindo o que há de melhor de norte a sul do Brasil. A força do nosso país está em muitos lugares e a originalidade do que é feito exclusivamente aqui pode ser uma ferramenta transformadora para pessoas, empresas e destinos”.

Para quem é produtor ou precisa saber mais sobre cafés, vinhos, cervejas e queijos para alavancar os negócios o Connection Experience é evento obrigatório no calendário!

