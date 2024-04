Do Ceará ao Piauí: uma viagem pelas dunas de areias e hotéis de luxo numa das regiões mais fascinantes do Brasil

Do Ceará ao Piauí: uma viagem pelas dunas de areias e hotéis de luxo numa das regiões mais fascinantes do Brasil (Fachada da Igreja na arquitetura do glamping de luxo na Baía das Caraúbas (Foto: @paespelomundo))

Uma viagem pelas dunas de areias finas e ventos fortes pelo litoral oeste do Ceará, Piauí e Maranhão nos leva a uma das rotas mais conhecidas pelos viajantes brasileiros e estrangeiros. A Rota das Emoções, que por seus ventos fortes tem sido chamada também de Rota dos Ventos, concede um novo olhar que vai das montanhas de areia aos mares. Seja pelas dunas e seus lençóis ou pelos ventos do kitesurfe, é um dos lugares mais fascinantes do país. Essa paisagem abriga hotéis de luxo e experiências gastronômicas surpreendentes.

Se você nunca esteve nessa região, vale dizer que o Brasil tem muita história para contar. Por diversos ângulos, de personagens com trajetórias inusitadas, como o aviador Pinto Martins, nascido em Camocim-CE, que fez o primeiro voo entre Nova Iorque e o Rio de Janeiro. Inclusive, por muito tempo, foi homenageado com o nome no aeroporto de Fortaleza. Ou ainda o filme “A Casa de Areia” que numa brilhante atuação das atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha também no filme, imergem nessa paisagem inquietante, instigante, repleta turismo e conhecimento.

As Dunas de areias

Dunas e mar entre Ceará e Piauí (Foto: @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Um mar de Cacau: Ilhéus é uma viagem ao imaginário literário e gastronômico de Jorge Amado

As dunas móveis de areias flutuantes nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão são conhecidas como “Lençóis” devido à sua aparência única que lembra panos estendidos sobre a paisagem. O termo utilizado turisticamente no contexto dos Lençóis Maranhenses, parque nacional localizado no Maranhão, é particularmente notável por suas vastas extensões de dunas intercaladas com lagoas de água doce cristalina, especialmente visíveis após o período de chuvas. Embora o termo “Lençóis” seja mais frequentemente associado aos Lençóis Maranhenses, essa característica paisagística e a denominação podem se estender a outras áreas com características semelhantes no Ceará e no Piauí, onde a interação entre areia, vento e água cria lençóis também impressionantes.

Rota dos Ventos

Glamping sobre areias e mar no litoral oeste do Ceará (Foto: @paespelomundo)

Não é preciso fazer toda a rota para conhecer a Rota dos Ventos. Na cidade de Camocim nos hospedamos num Glamping (“acampamento” de luxo) sobre palafitas de madeira. Diferente dos luxuosos hotéis das Filipinas, ou Maldivas, onde nos hospedamos sobre o mar, aqui as palafitas estão sobre as areias diante do mar. Espaçosos Bangalôs com o melhor da hospitalidade internacional, inclusive na rouparia, no conforto, nos serviços. O Baía das Caraúbas Glamping surge como um oásis pronto para atender ao mais exigente viajante, de múltiplas referências. Sustentabilidade, bom gosto e boa gastronomia.

Café da manhã sofisticado a beira mar nos bangalôs em palafitas sobre areia (Foto: @paespelomundo)

No menu, um café da manhã servido com todo o requinte num bangalô-restaurante. Bolos caseiros, sucos regionais, água de coco. E sem dúvida a queijadinha portuguesa dá um toque especial e exclusivo para a refeição que inicia o dia. E o cardápio segue ao longo do dia na piscina com camarões crocantes, ou ainda no jantar numa tenda exclusivamente montada para momentos inesquecíveis. Polvo, risotos e uma cozinha internacional a disposição do hóspede.

Experiências únicas

A união entre dunas de areias e o mar nos leva mais uma vez a contemplar os atletas de kitesurfe, ou quem sabe imaginar um casamento diante da fachada da igreja que faz parte do hotel. Ou ainda o pôr do sol emocionante que sempre nos arranca uma lágrima e muitas reflexões.

Café da tarde nas barras de praia, experiências organizadas pelo Roteiro de Charme (Foto: @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Ybá Ilha do Mel: a sofisticada hospitalidade do novo hotel na ilha que é símbolo do turismo do Paraná

Buscamos também experiências únicas, que de fato envolvesse a comunidade local. E, a convite do Receptivo de Charme, fomos levados para um café da tarde numa barraca de praia, onde provamos de cuscuz a tapiocas e queijos da região. Em contato com a natureza, com as pessoas apaixonadas por aquele lugar que fazem da vida, a arte de acolher, de receber bem.

Litoral do Piauí

Do litoral Oeste do Ceará, nossa viagem seguiu para os 60km do litoral piauiense. Que lugar mágico! Mais em contato com as dunas, fizemos passeio de quadriciclo com a turma do Quadriaventuras. Um curitibano que deixou de lado o frio do Paraná para investir em turismo no litoral do Piauí.

Passeio de quadriciclo nos lençóis piauienses (Foto: @paespelomundo)

A Quadriaventuras, juntamente com a NaturTurismo, agência que organizou os passeios no Piauí, nos levaram pelos os lençóis à noite, simplesmente para contemplar um dos céus mais lindos, sem nuvens e de estrelas radiantes. A noite finalizou com um mini jantar no topo de uma das dunas, sob lençóis esvoaçantes e ao som dos ventos uivantes.

Ilha das Conchas

Outra experiência única no Piauí, foi conhecer uma ilha deserta, a Ilha das Conchas, onde os pescadores que nos levaram prepararam nosso almoço com peixes frescos, camarões e muita comida caseira.

É um luxo viver experiências genuínas como estas e voltar para um bom hotel com todo o conforto para de fato descansar. Nossa parada com o Receptivo de Charme no Piauí foi o hotel Casa Santo Antônio. Um casarão, estilo colonial, que já foi propriedade de empresários franceses, e hoje do grupo português MVC.

Casarão em estilo colonial, transformado em hotel de luxo na cidade de Parnaíba – Piauí (Foto: @paespelomundo)

Os cômodos contam a história desse encontro histórico entre o Brasil Colônia e Portugal. Dom Pedro, Princesa Isabel e outras figuras históricas além de nomearem as suítes, refletem na arquitetura traços da história do Brasil Português. O lava pés, as camas em estilo colônia, dividem espaço com o conforto e sofisticação da hospitalidade.

No menu, risoto de lagosta, virada de siri, e uma adega para harmonizar os melhores pratos a beira da linda piscina ou no deck bar. O Casa Santo Antônio é daqueles lugares que imergem na história, na receptividade. O local é estratégico para quem deseja conhecer o Delta do Parnaíba e se hospedar em grande estilo.

Risoto de lagosta ao limão, um dos destaques do menu no Piauí (Foto: @paespelomundo)

O Baía das Caraúbas Glamping bem como o Casa Santo Antônio além de fazerem parte da Associação Brasileira de Hotéis de Luxo, a BLTA (Brazilian Luxury Travel Association), estarão no próximo episódio de PaesPeloMundo Viagem & Gastronomia no canal Travel Box Brazil, na próxima quarta, às 22h, nessa temporada pelos diversos destinos gastronômicos do Brasil.

Passeio a Ilha das Conchas, onde foi servido frutos do mar pelos próprios pescadores (Foto: @paespelomundo)

O Brasil é único

As vezes escuto dizer que é mais fácil e mais barato conhecer o exterior de que viajar pelo Brasil. Mas seria tão fascinante? Tão único? Tão curiosamente histórico? Talvez, nós viajantes brasileiros precisemos entender mais as histórias e a história do Brasil, repleta de personagens incríveis, de todas as origens. Afinal somos um povo formado por gente nativa, jesuítas, bandeirantes, orientais, africanos e europeus de todas as localidades, que aqui forma um povo único, de lugares ainda a desvendar, a degustar, a conhecer. Turismo Gastronômico pelo Brasil é para se viver!

Thiago Paes é apresentador do programa PaesPeloMundo Viagem e Gastronomia no canal Travel Box Brazil, colunista e curador de Turismo Gastronômico, está no Instagram como @paespelomundo

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo