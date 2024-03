Semana Santa: três hotéis na praia ou na montanha para aproveitar a Páscoa (Vogal Luxury Beach Hotel & SPA_ L’Occitane (Foto: Fernando Chiriboga))

Agora que as férias escolares e o carnaval já passaram, que tal aproveitar o clima ameno do outono para viajar com mais comodidade? Essa época do ano é o período ideal para desfrutar de momentos de lazer, já que as atrações estão menos cheias. Os preços convidativos também ajudam, uma vez que sofrem uma redução em relação à alta temporada. Este ano, há uma vantagem a mais: a Semana Santa, de 29 a 31 de março, coincide com o início da nova estação. Sendo assim, que tal aproveitar a ocasião para desfrutar as delícias da temporada com as crianças? Confira a nossa seleção de hospedagens:

Semana Santa no Le Canton (Teresópolis – Rio de Janeiro)

Em Teresópolis, o Le Canton promete muita diversão para os hóspedes em março. Durante as quartas-feiras do mês, a grande atração será a tradicional caça aos ovos, que tanto diverte os pequenos. A ação se repetirá, claro, no domingo de Páscoa (o pacote vai de 27 a 31/03). A programação durante o feriado também incluirá peça de teatro infantil, Festa Neon, estação de infláveis, espetáculo circense, oficina de pintura em ovos e aula de trapézio. Os adultos terão à disposição aula de dança e música ao vivo, além de todos os serviços e atrações do hotel. Os pacotes custam a partir de 8x de R$ 329.

De 22 a 24 de março, o Le Canton celebrará o St. Patrick’s Day. O evento, que já virou tradição no resort devido ao sucesso que faz entre os hóspedes, terá duras horas de chope verde liberado, comidas típicas da Irlanda, shows e jogos cervejeiros.

Semana Santa no Resort Arcobaleno (Porto Seguro – Bahia)

Na Praia de Taperapuan, a mais badalada da região, o Resort Arcobaleno é opção ideal para curtir a cidade nesta época do ano. De categoria Superior (4 estrelas Plus), é um dos hotéis all inclusive mais tradicionais da região e é reconhecido pelos hóspedes por contar com uma intensa e criativa programação de eventos temáticos e exclusivos nos finais de semana.

A agenda começa com um evento dedicado ao fantástico mundo do circo, entre os dias 21 e 23 de março (R$ 1.220, a diária média). Espetáculos profissionais com uma das melhores trupes circenses da Bahia, oficinas e gincanas prometem entreter a criançada. O tema foi escolhido em homenagem ao Dia do Circo, celebrado em 27 de março.

No final de semana seguinte, de 29 a 31 de março (R$ 1.290, a diária média), a Páscoa será comemorada com uma variedade de atividades temáticas para todas as idades: caça aos ovos, oficina de brigadeiro, bingo, oficina de artes, contação de história e muito mais!

O feriado também contará com a presença do Coelhinho, que entregará deliciosos ovos às crianças e marcará presença no café da manhã especial, com direito a piano ao vivo e uma mesa suculenta, recheada de chocolate. Para completar, os hóspedes mirins poderão participar de uma encenação de Páscoa, que certamente deixará papais e mamães bem emocionados.

Vogal Luxury Beach Hotel &Spa (Natal – Rio Grande do Norte)

Com instalações amplas, o empreendimento pé na areia disponibiliza 84 apartamentos e 21 suítes (uma delas é presidencial) com vista para o mar, varandas e banheira dupla de hidromassagem. Os hóspedes também têm à disposição cinco piscinas, pool bar, spa, dois restaurantes, beach service, fitness center, serviços com alto foco em wellness. Os hóspedes podem desfrutar, ainda, de variados tratamentos de beleza e bem-estar no Vogal SPA by L’Occitane. Tanto o restaurante, quanto o SPA estão disponíveis ao público mediante reserva prévia.

A ambientação intimista e o atendimento único convidam a uma estada sem pressa. Os hóspedes podem usufruir do serviço de mordomo, guest relations, concierges, enxoval Trussardi em algodão egípcio 600 fios, amenities L’Occitane en Provence, piscina e serviço de praia, welcome drink com champagne Veuve Clicquot, água Perrier ou água de coco e tratamento acústico nas instalações.

O Vogal Luxury Beach Hotel &Spaconta com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com Receptivo, que torna possível conhecer as belezas de Natal e arreadores. A região é perfeita para experiências únicas, como passeios de buggy para conhecer a Praia de Genipabu, o Santuário Ecológico da Pipa, a Praia do Sagi e a Lagoa da Coca Cola, destino inusitado na Praia de Baía Formosa.

