Programação de Páscoa do Hotel Alpestre, em Gramado, vai até dia 31 de março (A Páscoa no Hotel Alpestre (Foto: Divulgação))

É uma delícia visitar Gramado na Páscoa, literalmente! A cidade que é conhecida como a capital do chocolate artesanal, se enfeita toda para receber os turistas e tem atrações variadas. O Hotel Alpestre, que é referência quando o assunto é hospedagem em família, também entra no clima e, além de decorar as áreas comuns com elementos da páscoa, tem uma programação super especial para as crianças, até dia 31 de março.

O nome da programação temática para os hóspedes mirins é “Alceu e Lola no Mundo da Pascolândia”, nome dos personagens mascotes do hotel – as simpáticas renas, que povoam o imaginário infantil. Até o final de março, monitores especializados conduzem atividades diárias, das 9h30 às 21h00, como Confecção de Cestas, Pintura de Ovinhos, Bingo de Chocolate, Caça aos Ovos, Caça às Cenouras, Culinária de Páscoa com receitas deliciosas e divertidas feitas pelas próprias crianças etc. Todas elas realizadas na área de recreação ou nos jardins do hotel.

O “Jardim do Coelhinho” é o nome da sobremesa em homenagem à Páscoa (Foto: Divulgação)

Para celebrar a data, o Alpestre também incluiu uma sobremesa especial no menu de seu restaurante Le Pin: o Jardim do Coelhinho, um copinho de chocolate recheado de camadas de bolo de cenoura e brigadeiro, com farofinha de biscoito, que além de gostosa, tem uma apresentação especial e lúdica! Este pedido irresistível pode ser combinado com outros pratos que o Le Pin tem em seu cardápio e que contemplam opções para todos os gostos e idades. São pratos da cozinha internacional com inspiração nos Alpes Europeus.

Aproveitando a chegada do frio em Gramado

Como nesta época, o friozinho começa a dar as caras em Gramado, os hóspedes desta temporada já vão poder curtir também tudo o que o hotel tem a oferecer para potencializar a experiência de hospedagem: piscinas cobertas e climatizadas a 36 graus, área com jacuzzis, sala de estar super charmosa com lareira e música ambiente que fica perfeita com uma taça de vinho e petiscos, Espaço de bem-estar com cardápio de massagens relaxantes, fitness center, entre outros ambientes e serviços.

LEIA TAMBÉM: “Pincelando a história”: exposição mostra que popularizar a arte é essencial para a cultura

Especializado em hospedagem familiar, o Hotel Alpestre dispõe de confortáveis quartos, conjugados ou amplos, onde existe a possibilidade de hospedar o casal e mais 2 crianças, ou os quartos temáticos do Alceu e da Lola, uma verdadeira experiência lúdica para os pequenos. Também possui todas as facilidades e serviços para quem viaja com crianças e bebês.

Serviço:

Páscoa no Alpestre

De 7 a 31 de março

Preços para final de semana: a partir de R$ 947,00, a diária para um casal, com cortesia de uma criança de até 5 anos e café da manhã incluso.

Rua Leopoldo Rosenfeld 67, Gramado/RS

Reservas e informações:

Email reservas@hotelalpestre.com.br e tel/ whatsapp: (54) 3286.3390

Sobre o Hotel Alpestre

Situado em Gramado, a cinco minutos do centro, o Hotel Alpestre foi fundando em 1986 pela família Tissot que, ainda hoje, faz sua gestão. O empreendimento se especializou em receber famílias, com apartamentos confortáveis para acomodar o casal com 2 ou 3 filhos, e excelente infraestrutura: uma área verde de 12 mil m 2, e um complexo de lazer com piscinas externas e internas climatizadas, quadra de beach tênis, playground infantil, horta para atividades com crianças; O hotel ainda conta com a copa baby (aberta 24 horas), espaço para terapias de relaxamento, academia, restaurante próprio; tem bicicletas à disposição dos hóspedes sem custo nenhum. São 145 apartamentos, com oito categorias diferentes. Todas as diárias são com café da manhã incluso. Há ainda opção de tarifa com meia pensão (café da manhã e almoço ou jantar). As mascotes Alceu e Lola, duas simpáticas renas que povoam o imaginário das crianças, dão o tom mágico do local e tem até acomodações temáticas deles. O Alpestre foi, por cinco anos seguidos, escolhido como um dos melhores hotéis do Brasil para família pelo Travellers’ Choice do TripAdvisor.