O coração da cidade mais alemã do Brasil poderá ser visto do alto. O Spitz Pomer, parque temático e de aventuras, terá entre os atrativos a primeira tirolesa em curva de Santa Catarina. O percurso terá 168 metros de distância. Um dos grandes diferenciais da atração, além de fazer curvas, é que ela poderá ser vivenciada em duplas – com a possibilidade de que até quatro pessoas desçam juntas se os filhos estiverem no colo dos pais e as normas de segurança forem atingidas. É a primeira do Brasil neste modelo.

Além da tirolesa, o Spitz Pomer já divulgou que terá uma mini mini fazenda com animais para que as crianças possam interagir e brincar e uma praça com um chafariz com águas dançantes, que será a porta de entrada do parque. Mais informações estão sendo divulgadas no Instagram.

Paulo Bruns, sócio e um dos idealizadores do empreendimento, conta que a ideia da tirolesa é aliar um novo ângulo do Centro Histórico de Pomerode com uma aventura para pessoas de todas as idades. “Spitz significa topo, colina e assim, desde que começamos a pensar no parque, entendemos que essa topografia seria valorizada ao máximo para proporcionar diversão para os nossos visitantes. A tirolesa foi um dos nossos primeiros desejos e estamos muito felizes em conseguir realizá-lo”, diz.

Malcon Tafner, também sócio e idealizador, conta que, nos parques fora do Brasil, esse modelo de tirolesa é conhecido como “tirolesa montanha-russa”, por ter trilhos como uma montanha-russa e ser uma descida onde a pessoa fica suspensa como em uma tirolesa. Em Santa Catarina, esta será a primeira tirolesa em curva. Esta é uma das atrações que, por conta da inovação tecnológica, tem financiamento do Finep, do Governo Federal.

O Spitz Pomer

O Spitz Pomer é um parque temático inspirado em aventuras. Serão mais de 10 atrações para pessoas de todas as idades em um espaço de mais de 16 mil metros quadrados no coração da cidade de Pomerode. A inauguração será no segundo semestre de 2024. Mais informações estão no site.