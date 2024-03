A representatividade do turismo: fundamentado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda, pela análise do Núcleo de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), verificou-se que o estado de Minas Gerais teve crescimento superior a 15% nas atividades ligadas ao turismo no ano de 2023. Os dados colocam o estado com a maior expansão da atividade turística no território nacional.

Para que se possa estabelecer um paralelo do impacto dessa ascensão, o Brasil apresentou um crescimento de 6,9 % do turismo no mesmo período, ou seja, o ano de 2023.

Ainda, segundo o IBGE, Minas Gerais recebeu 31 milhões de turistas em 2023, ocupando o primeiro lugar na variação do volume da atividade turística. A atividade turística movimentou aproximadamente R$ 34 bilhões.

O estado teve a criação de cerca de 50 mil empregos vinculados à atividade, o que corresponde a 26% de todos dos 187.866 postos de trabalho gerados até novembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os dados apresentados enfatizam a importância e representatividade da atividade turística em solo mineiro.

O que impulsiona o turismo?

Ao serem verificados os motivos para essa ascensão e consolidação das atividades relativas ao turismo, muitos fatores se apresentaram como preponderantes para esse protagonismo.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais (Secult), houve uma série de ações implantadas, bem como outras em andamento, para fortalecimento do setor turístico. Ressalta, fortemente, a política de descentralização adotada pelo governo. Muitos são os circuitos e atividades disponíveis para serem explorados em toda a extensão do estado. Ainda, o programa Mais turistas, focado em visão do bem-estar e excelência na prestação de serviços ao turista.

LEIA TAMBÉM: Cuidado com golpe na venda de ingressos para eventos

Em outras vertentes tem-se que o ótimo desempenho da atividade está ligado a uma junção de fatore e esforços, tais como retomada de investimentos, melhorias de infraestrutura, maior exposição das belezas naturais e acesso às riquezas culturais, existentes no estado.

Recentemente, o estado de Minas Gerais, em específico sua capital Belo Horizonte, apresentou uma experiência turística nessa vertente de crescimento, através da estrutura disponibilizada para o atendimento ao turista folião no carnaval 2024.

Segundo as fontes especializadas, foram atividades estruturadas e de pleno êxito. Nesse contexto, os números do setor turístico, incluindo hotelaria, gastronomia e transportes, foram extremamente positivos. Ressalte-se num ambiente considerado seguro pelos turistas.

O papel da segurança pública no turismo

A segurança pública tem importância na garantia da proteção dos direitos individuais, fazendo com que cada cidadão possa exercer seus direitos e deveres inerentes, em todos os ambientes e atividades sociais.

Esse é o mesmo papel que desenvolve em relação às atividades turísticas, pois é notório que não há sustentabilidade, em nenhuma área, se não existir o devido sentimento de segurança.

A expansão de qualquer atividade econômica no estado está intimamente ligada à garantia do bem-estar e da segurança das pessoas. É preponderante a existência de um sentimento de segurança, em especial para a atividade turística.

LEIA TAMBÉM: Turismo sustentável: descubra as 40 espécies mais emblemáticas de aves de Fernando de Noronha

O turista antenado já busca ambientes mais seguros para suas experiências. Além disso, esse direcionamento dos turistas impacta o crescimento de uma cadeia produtiva que se forma ao redor da atividade turística, impulsionando a economia como um todo, sem descontinuidades ou fracionamento dos setores econômicos.

Como senso comum, percebe-se que a segurança é fator preponderante para a atração de novos investimentos em todas as áreas.

O aumento de aportes econômicos em ambientes seguros faz com que a economia alcance maiores e melhores resultados, através dos impulsos financeiros e na melhoria da infraestrutura. Pelo exposto, toda a sociedade ganha com essa simbiose.

A segurança pública no turismo como fator potencial

A tratativa e implementação de ações de segurança promovem um ganho em todas as cadeias produtivas. Esse fenômeno pode ser percebido com a valorização dos ambientes internos no turismo. Quando são evidenciados e trabalhados tema pertinente como a segurança, há um ganho em toda a cadeia produtiva.

Certamente, nesse contexto, há um fortalecimento no turismo doméstico, pois os viajantes sentem-se mais confortáveis e seguros em desfrutar as aventuras locais. O que pode expandir a economia, haja vista as possibilidades e perspectivas em novas descobertas turísticas. Esses acontecimentos, com total certeza, fortalecem o turismo interno.

LEIA TAMBÉM: Em Minas Gerais, participantes do Comida di Buteco receberão capacitação especial

Da mesma maneira, vivemos num mundo globalizado, notícias de ambientes seguros repercutem pelo mundo. A existência e disponibilização de experiências turísticas seguras ultrapassam as barreiras locais, através de uma comunicação adequada. Isso pode apresentar novas possibilidades para o turista que está fora do país, potencializando o turismo por visitantes de outros países.

Uma combinação de fatores

É impossível colocar em lista de classificação a importância de todos os elementos constitutivos da estrutura turística. No entanto, é fundamental a participação de todos os envolvidos, entidades governamentais ou prestadores de serviços, de forma sistêmica, no crescimento do turismo em todas os seus segmentos. Assim, contribuindo para a melhoria das condições do turismo, em especial no território nacional.

Como dica de segurança em suas viagens busque sempre por ambientes que possam disponibilizar um sentimento de segurança, uma entrega de benefícios, através de constatações físicas e presenciais de suas estruturas.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens.

No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo .