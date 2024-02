Descontos de até 25% na semana do consumidor para se hospedar em Olímpia (SP)

O Hot Beach Parques & Resorts vai conceder descontos entre 10% e 25% para reservas efetuadas durante a Semana do Consumidor, que compreende o período de 8 a 14 de março. Quanto maior o número de diárias, maior será o desconto, com faixas progressivas entre três e cinco ou mais. A promoção é válida para os quatro resorts da rede e podem ser usadas até 19 de dezembro de 2024.Inauguração do parque temático de realidade virtual de Olímpia (SP)

As melhores datas se esgotam rápido, por isso a dica é garantir a prioridade desbloqueando descontos com antecedência com um cadastro simples na landing page da campanha.

Os descontos também se estendem à compra de combos de ingressos para o parque aquático Hot Beach Olímpia. Os preços ficam entre R$ 258,00 para dois adultos; R$ 323,50 (2 adultos + meia entrada); e R$ 387 (dois adultos + 2 meia entradas).

Quatro opções de hospedagem

Thermas Park Resort & Spa

Inaugurado em 2003, e recentemente renovado, o Thermas Park é um resort boutique em formato de vila, com toda infraestrutura de lazer, incluindo um mini parque aquático, rio artificial com águas termais, brinquedoteca e espaço fitness. Em seus 48 apartamentos oferece exclusividade e atendimento diferenciado, com uma equipe treinada para proporcionar tranquilidade, bem-estar e total conforto. Já foi reconhecido pela International Travel Awards como melhor Resort & SPA e melhor Theme Park Resort (resort com parque temático) do Brasil.

Celebration Resort Olímpia

Inaugurado em 2015, foi o primeiro resort pet friendly de Olímpia, e tem desde a concepção original, a sua estrutura voltada ao entretenimento de pais e filhos. São três piscinas – uma de borda infinita, outra com hidromassagem e uma exclusiva para crianças, todas aquecidas e com a melhor vista para o pôr-do-sol de Olímpia. Possui ainda fitness center Reebok, com os mais modernos aparelhos, sauna a vapor e spa, além de duas áreas que atendem a crianças de todas as idades – Espaço kids, com equipe de recreação, e Espaço Teen, com videogames de última geração. Ainda para o atendimento dessa faixa de público, o resort oferece Copinha da Mamãe com berçário, fraldário, duchinha quente, minipias e vasos sanitários adequados ao tamanho das crianças.

Aproveite os descontos também no Hot Beach Olímpia (Foto: Divulgação)

Hot Beach Resort

Inaugurado em 2018, é o “pé na areia” de Olímpia, com 464 apartamentos. Fica colado ao parque, tem apartamentos que podem acomodar até quatro pessoas, nas configurações duas camas de casal que podem se transformar em camas de solteiro; piscina, área fitness, loja de conveniência, bar e dois restaurantes, sendo um de comida japonesa. Dos andares superiores tem-se a melhor vista do parque aquático.

Hot Beach Suites

Inaugurado em julho de 2021, está localizado ao lado do parque aquático Hot Beach, e é o primeiro do grupo operado no modelo multipropriedade. Com 442 apartamentos tem a configuração de 53m² para até seis pessoas, com quarto, banheiro, sala de estar que também funciona como dormitório, cozinha americana e varanda gourmet; já o modelo com 69m² conta com 1 quarto a mais, sendo uma suíte, e comporta até oito pessoas. Estilo sua casa fora de casa, tem estrutura para permanências mais longas e home office. A ideia é que a família tenha uma segunda casa completa, de forma muito mais acessível que um imóvel particular, e com o benefício de estar dentro de um resort, com estrutura de lazer (piscinas termais, área infantil, restaurantes, academia etc).

Hot Beach Parques & Resorts

Localizado em Olímpia, a apenas 500 km da capital paulista, o Hot Beach Parques & Resorts oferece uma combinação perfeita de entretenimento e hospedagem de qualidade. Com um parque aquático surpreendente, resorts confortáveis e espaço de lazer e gastronomia para os finais de tarde e noite, o complexo proporciona momentos de diversão, relaxamento e bem-estar para toda a família.