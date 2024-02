Hotéis “desfilam” criatividade e simpatia neste carnaval!

Estamos em pleno Carnaval 2024 e já começamos a apurar os resultados parciais da hotelaria pelo Brasil afora. Considerando apenas 12 estados analisados já atingimos a notável cifra de R$ 50 bilhões movimentados em toda cadeia produtiva do turismo. O povo brasileiro e expressivo volume de estrangeiros apreciam esta festividade e investem em viagens neste período seja em busca de folia ou de descanso.

Capitais onde o Carnaval já tem tradição apresentam projeções de taxas de ocupação hoteleira em patamares acima dos 80% considerando a média dos 4 dias contabilizados (sábado a 3ªfeira). Em todas elas incrementos interessantes da Diária-Média o que garantirá, na apuração final, um RevPar (Receita por Quarto Disponível) muito boas quando comparado ao Carnaval anterior.

O destaque desta edição está sendo sem dúvida alguma a boa preparação por parte dos hotéis para receber seus animados e alegres hóspedes-foliões que escolheram as mais variadas cidades e resorts para desfrutarem destes momentos onde “do sossego ao cansaço” os meios de hospedagem oferecem soluções.

Hotéis investem na criatividade para agradar os foliões

Em Belo Horizonte a criatividade está na ordem do dia. Hotéis esmeraram-se nas decorações e serviços alusivos ao carnaval. Tudo com muito confete, serpentinas e cores em suas áreas comuns e quartos, adereços temáticos nos uniformes dos colaboradores, espaços instagramáveis especialmente ornamentados para a ocasião e muita receptividade na hora da chegada dos hóspedes.

O San Diego Lourdes disponibilizou um carrinho no lobby para refrescar seus clientes com picolés de frutas tropicais, já no SD Pampulha um bloquinho de Carnaval para recepcionar a todos com muita animação. No Dayrell Hotel & Centro de Convenções situado no Centro da cidade “squeezes” coloridos de água para os clientes, enfeites, adereços e música. Já o Life Residence também no Centro preparou máscaras para ofertar aos hóspedes, espaços internos no hotel para acomodar os foliões antes destes partirem para os blocos, lembrando inclusive dos pets que ali recebem tratamento diferenciado.

O Royal Boutique Savassi disponibilizou nos apartamentos mimos especialmente criados para a ocasião contendo caneca colorida logotipada e máscaras Venezianas. No Ouro Minas Dolce By Wyndham uma coleção de drinks especialmente criados para a ocasião além das já tradicionais atrações para crianças que o hotel oferece.

Dentre tantas novidades uma destaca-se especialmente este ano: O Intercity Bh Expo, Tryp Savassi entre outros desenvolveram para a ocasião o chamado “Kit Ressaca”, uma forma bem humorada de agradar seus hóspedes com quitutes, itens para reidratação e fármacos que não necessitam de prescrição médica para aliviar aquela sensação de pós-folia e deixar todos bem dispostos para o “Day After”. Nesta verdadeira mistura de sons, cores e pessoas vindas dos mais diversos cantos do país não poderiam ficar de fora o festival de sabores. A gastronomia mineira mais uma vez mostra a todos seus encantos. As equipes de cozinha e serviços dos restaurantes dos hotéis superando as expectativas de todos.

Nos resorts distribuídos em Minas e pelo país afora muita atividade para crianças como concursos de melhor fantasia improvisada, maquiagem carnavalesca, alegria e brincadeiras para curtir o calor do verão brasileiro.

“Para que esses momentos sejam vividos pelos visitantes há um contingente de pessoas que dedica-se arduamente para essa magia acontecer”

