A New York City Tourism + Conventions, organização oficial de marketing de destino dos cinco distritos da cidade, anunciou a mais nova edição da NYC Off-Broadway Week, apresentada pela Mastercard e com a venda de dois ingressos pelo preço de um para 31 espetáculos da Off-Broadway, os quais podem ser adquiridos acessando aqui. O programa, realizado duas vezes ao ano e que neste semestre vai de 12 de fevereiro a 03 de março, traz uma série de novos espetáculos.

“A Off-Broadway Week desta temporada apresenta 17 novas produções, mostrando alguns dos teatros e shows mais inovadores da cidade por um valor incrível”, disse o presidente e CEO da New York City Tourism + Conventions, Fred Dixon. “A Off-Broadway League tem sido nossa parceira nesse programa há 16 anos consecutivos, e seu apoio nos permite oferecer uma experiência enriquecedora para o público, além de ter criado oportunidades para centenas de espetáculos ao longo desses anos”.

As produções participantes desta edição da NYC Off-Broadway Week incluem:

1. A Perfect Peace*

2. All The Devils Are Here

3. The Apiary*

4. Blue Man Group

5. Brooklyn Laundry*

6. Cinderella The Musical

7. Dead Outlaw*

8. Drunk Shakespeare

9. Eva Luna

10. Five The Parody Musical*

11. Friel Project – Aristocrats*

12. Friends! The Musical Parody

13. Gazillion Bubble Show

14. Hotel Happy*

15. Jack Tucker: Comedy Standup Hour*

16. Jonah*

17. La Breve Y Maravillosa Vida De Oscar Wao

18. The Life and Slimes of Marc Summers*

19. Make Me Gorgeous*

20. Munich Medea: HAPPY FAMILY*

21. Nicole Travolta Is Doing Alright*

22. Nina Conti: The Dating Show*

23. The Office! A Musical Parody

24. Perfect Crime

25. Pericles*

26. Play That Goes Wrong

27. Radojka

28. Singfeld! A Musical About Nothing

29. Tennessee Williams’s The Night Of The Iguana*

30. Titanique

31. White Rose: The Musical*

“Estamos orgulhosos de ter mais de 30 produções Off-Broadway participando da NYC Off-Broadway Week deste ano”, disse a presidente da The Off-Broadway League, Casey York. “Por mais de uma década, esse programa permitiu que nossas produções continuassem a mostrar o ambiente íntimo e a diversidade inerentes à comunidade Off-Broadway, cativando tanto os nova-iorquinos como os visitantes”.

Os espetáculos participantes da Off-Broadway podem ser classificados por filtros, incluindo gênero (comédia, drama, amigável para crianças, mágica, musical e peça de teatro) e público (para adultos, família/todas as idades, não indicado para crianças abaixo de 5 anos e para adolescentes/adultos), além de distrito e região, tudo encontrado no site.

Desde seu lançamento em 2009, mais de 800 produções Off-Broadway participaram da NYC Off-Broadway Week. O programa também gerou quase US$ 5 milhões em receita por meio da venda de ingressos, com mais de 120 mil tíquetes comercializados.

A recuperação econômica de Nova York continuou em 2023, com 61,8 milhões de viajantes chegando à cidade, marcando uma recuperação de 93% em relação aos níveis recordes de visitação da metrópole, registrados em 2019.

